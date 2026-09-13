De iPhone 18 Pro Max krijgt geen extra camerafuncties of speciale chip. Toch heeft hij wel een belangrijk voordeel op de gewone Pro.

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Deze exclusieve functie is alleen voor de iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max lijken behoorlijk veel op elkaar. Sterker nog, bijna alle functies zijn precies hetzelfde. Toch heeft de grote Pro Max-versie een belangrijk voordeel als je hem vergelijkt met het Pro-model.

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iPhone 18 Pro Max met abonnement

Alle functies zijn hetzelfde…

Als je voor een iPhone 18 Pro Max kiest, krijg je geen speciale camera of extra snelle chip. Beide toestellen hebben dezelfde A20 Pro-chip en hetzelfde camerasysteem. Ook de nieuwe camera met een variabel diafragma vind je op beide toestellen.

Je hoeft de Pro Max dus niet te kopen omdat je bang bent een handige camerafunctie te missen. Wat dat betreft zijn de twee Pro-modellen dus gelijk.

…maar de Pro Max houdt het langer vol

Maar het grootste voordeel van de iPhone 18 Pro Max is de batterij. Door de grotere behuizing heeft Apple meer ruimte voor de accu, en dat ga je zeker merken bij het dagelijks gebruik. Volgens Apple kan de iPhone 18 Pro Max tot 43 uur video afspelen, terwijl de iPhone 18 Pro op maximaal 34 uur blijft steken. Bij videostreaming is het 38 tegenover 31 uur.

Ook een groter scherm voor de iPhone 18 Pro Max

Daar komt nog een verschil bij, want de iPhone 18 Pro Max is ook groter (en uiteraard ook zwaarder). De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch scherm, terwijl de iPhone 18 Pro Max een flink 6,9-inch display heeft. Dat grotere scherm is vooral fijn als je veel video’s kijkt, games speelt of gewoon graag meer ruimte hebt.

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Een écht exclusieve functie heeft de iPhone 18 Pro Max dus niet. De camera’s, chip en belangrijkste mogelijkheden zijn gelijk. Maar wil je de langste batterijduur én het grootste scherm, dan moet je wel bij de Pro Max zijn.

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