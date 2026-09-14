Hoe laat komt iOS 27 uit? Op deze tijd kan jouw iPhone vanavond updaten

Apple brengt iOS 27 vanavond uit! Benieuwd hoe laat je iOS 27 kunt installeren? Op deze tijd komt de update beschikbaar!

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iOS 27

De grootste iPhone-update van 2026 komt eraan! Apple bereidt de release van iOS 27 voor, waarmee grote veranderingen naar je iPhone komen. We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 27, want de update verschijnt vanavond al. Op maandag 14 september 2026 komt de belangrijkste softwareversie van het jaar naar je iPhone. Apple brengt nieuwe softwareversies vrijwel altijd op hetzelfde tijdstip uit, waardoor we weten hoe laat iOS 27 vanavond beschikbaar is op je iPhone.

Het is de verwachting dat Apple iOS 27 rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) uitbrengt. Op die tijd kun je de nieuwe softwareversie op je iPhone installeren. Het duurt doorgaans enkele minuten voordat updates bij alle gebruikers zichtbaar zijn. Zit je om 19.00 uur klaar om de grote update te installeren, maar zie je iOS 27 nog niet? Wacht dan nog even, want de nieuwe softwareversie verschijnt waarschijnlijk binnen enkele minuten.

Veel nieuwe functies

Met iOS 27 komen veel nieuwe functies naar je iPhone. Het gaat om de grootste iPhone-update van het jaar, die veranderingen naar vrijwel al je applicaties brengt. De grootste verandering zit dit jaar onder de motorkap, want Apple heeft veel aandacht besteed aan snelheid en stabiliteit van de software. Apps openen app sneller, het systeem reageert vlotter en verschillende onderdelen van iOS gebruiken minder stroom. Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde als in iOS 26, waardoor Apple vooral bestaande onderdelen van het besturingssysteem heeft verbeterd.

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Veel standaard-apps op je iPhone krijgen er eveneens nieuwe functies bij, waaronder Camera, Foto’s, Safari, Wachtwoorden en Opdrachten. Safari kan tabbladen met Apple Intelligence automatisch ordenen en de Camera-app krijgt een vernieuwde interface. Foto’s krijgt uitgebreidere instellingen voor het bewerken van afbeeldingen. Apple voegt daarnaast nieuwe opties voor ouderlijk toezicht toe, waarmee ouders nauwkeuriger bepalen hoe kinderen hun iPhone gebruiken.

Wil jij direct aan de slag met alle nieuwe functies van iOS 27 op je iPhone? Bekijk hier hoe je gratis een iOS 27-gids in huis haalt:

Meer over iOS 27

De belangrijkste verandering in iOS 27 kunnen we in Nederland en België helaas nog niet gebruiken, want Siri AI komt voorlopig niet beschikbaar binnen de Europese Unie. De nieuwe versie van Siri is veel slimmer en werkt als een volwaardige chatbot. Andere onderdelen van Apple Intelligence zijn wel beschikbaar op geschikte toestellen. Voor de AI-functies heb je minimaal een iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max of een nieuwer ondersteund model nodig. Bekijk hier op welke iPhones iOS 27 werkt:

Op maandag 14 september wordt je iPhone veel sneller en komen er nieuwe functies naar het besturingssysteem. Apple brengt daarnaast iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 en tvOS 27 uit, waardoor je alle Apple-apparaten op hetzelfde moment kunt updaten. Wil je geen enkele nieuwe softwareversie van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!