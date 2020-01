Iedereen loopt gevaar om gehackt te worden, maar er zijn manieren om die kans zo klein mogelijk te maken. Zo kun je hacken voorkomen.

Hacken voorkomen op deze manieren

Of je nou denkt wat te verbergen hebben of niet: hackers proberen op allerlei manieren je accounts binnen te komen met soms desastreuze gevolgen. Op deze manieren kun je gehackt worden. Gelukkig ben je niet weerloos. Er zijn manieren om hacken te voorkomen en die zetten we in dit artikel op een rij.

1. Download en installeer updates

De belangrijkst en tevens makkelijkste manier om jezelf te beschermen tegen hacks is het snel downloaden en installeren van updates. Dat geldt voornamelijk voor updates van het besturingssysteem dat je gebruikt, dus bijvoorbeeld iOS, iPadOS en macOS. Maar ook app-updates kunnen belangrijke verbeteringen bevatten.

Via deze updates worden namelijk regelmatig nieuw ontdekte veiligheidsrisico’s gerepareerd. Hierdoor krijgen hackers minder kans om schade te doen. Krijg je een melding dat er een update klaar staat? Bewaar die dan niet voor later, maar doe het direct even.

Sinds iOS 12 kun je automatische updates inschakelen. En het updaten van apps in iOS 13 werkt zo.

2. Gebruik een wachtwoordmanager

Goede wachtwoorden zijn een must. Dat betekent allereerst dat je voor elke dienst een uniek en sterk wachtwoord verzint. Omdat je niet elk wachtwoord kunt onthouden, is het verstandig om een wachtwoordmanager te gebruiken.

Een wachtwoordmanager creëert veilige wachtwoorden voor elke dienst en slaat die op. Dat zorgt ervoor dat jij nog maar één hoofdwachtwoord hoeft te onthouden. Slim is om dan bijvoorbeeld een zinnetje te gebruiken. Dat is voor jou makkelijk te onthouden, maar voor een hacker lastig om te kraken.

3. Gebruik tweestapsverificatie

Toch bieden wachtwoorden maar een beperkte beveiliging voor je account, hoe lang en ingewikkeld ze ook zijn. Je wachtwoord kan door een lek zo op straat komen liggen waarna iedereen zo in je account kan glippen.

Stel daarom zoveel mogelijk tweestapsverificatie in. Dat betekent dat je jouw identiteit naast een wachtwoord op een tweede manier bevestigt. Dat kan via sms-codes, maar veiliger is om een authenticatie-app te gebruiken. Die genereert codes op je smartphone.

Stel in ieder geval tweestapsverificatie voor je belangrijkste accounts in. Denk aan je e-mail, sociale media en werkaccounts. Lees zes dingen die je moet weten over tweestapsverificatie.

4. Surf altijd veilig

Online zijn er verschillende manieren om veilig te blijven. Zo is het verstandig om alleen websites te gebruiken met een slotje bij de url. Dat slotje betekent dat de verbinding (waarschijnlijk) veilig is en er niemand mee kan kijken met jouw gedrag.

Wees daarnaast voorzichtig met publieke wifi. Het lijkt makkelijk om even met een vrij netwerk te verbinden en te internetten, maar daardoor is er een grote kans dat er iemand met je meekijkt.

5. Gebruik een (betaalde) VPN

Om compleet anoniem te internetten, is het aan te raden om een VPN te gebruiken. Met een VPN ingeschakeld lijkt het alsof je vanaf een andere locatie online bent en weet zelfs je provider niet waar je mee bezig bent. Je verbergt je gedrag. Dat is dus zeker aan te raden als je toch met publieke wifi moet verbinden, maar kan ook op andere momenten een prettig idee zijn.

Daarbij raden we absoluut aan om een betaalde VPN-dienst te gebruiken. Gratis VPN’s lenen doorgaans jouw verbinding uit aan anderen met alle gevolgen van dien.

Lees ook: Alles wat je moet weten over een VPN gebruiken op je iPhone en iPad

6. Vergrendel je apparaten

Het is makkelijk om te vergeten dat je apparaten ook fysiek kwetsbaar zijn. Dan kun je nog zo’n sterke beveiliging voor aanvallen van buitenaf hebben opgezet. Als iemand fysiek toegang heeft tot je computer of smartphone kan er alsnog veel kwaad worden gedaan.

Laat je apparaat dus nooit onbeheerd achter, of stel in ieder geval goede vergrendeling in. Dat betekent dat iemand geen toegang krijgt tot je apparaat zonder het invullen van een pincode of wachtwoord.

7. Gebruik je verstand

Blijf bovenal altijd je verstand gebruiken. Dat betekent dat je niet zomaar op linkjes in e-mails moet klikken, en ook zeker niet zomaar bijlages moet downloaden. Kijk goed of je niet te maken hebt met phishing, door onder andere te controleren hoe het zit met taalfouten in het bericht en of de linkjes wel kloppen.

Lees ook: Phishing op je Apple-apparaat herkennen en voorkomen