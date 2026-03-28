iPhone krijgt grootste update ooit en wordt totaal anders (iPhone-nieuws #13)

Apple heeft grote plannen voor de iPhone, waardoor het design gaat veranderen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er komen grote veranderingen aan voor de iPhone! Apple werkt aan een compleet nieuw ontwerp voor de iPhone, dat we vermoedelijk de komende twee jaar al zullen zien. Volgens Mark Gurman werkt het bedrijf aan twee belangrijke veranderingen voor de smartphone. Hij verwacht zelfs dat Apple bij de iPhone werkt aan de grootste update ooit.

Je Apple Watch wordt steeds slimmer en geavanceerder. Apple voegt ieder jaar weer een hele reeks verbeteringen door bij de Apple Watch, maar lang niet alle functies van de smartwatch zijn even handig. Sommige functies zijn zelfs ronduit irritant. Er is er in elk geval één die je maar beter direct kunt uitschakelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft op 24 maart iOS 26.4 uitgebracht voor de iPhone. Het is veruit de grootste update van iOS 26 die er in 2026 verschijnt. Deze update brengt veel nieuwe functies naar je iPhone en lost tegelijkertijd een aantal veiligheidsproblemen op. Je kunt de update nu direct al op je iPhone installeren.

We hebben dit jaar al heel wat nieuwe producten van Apple gezien, maar we verwachten er in de komende weken en maanden maar liefst nog zes. Het zijn allemaal producten die we al een tijdje verwachten. Ze zijn echter nog altijd niet verschenen, maar daar komt binnenkort dus verandering in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vrijwel iedereen gebruikt Google Maps op dezelfde manier. Je besluit om te vertrekken, voert de bestemming in en begint te rijden. Als er vertragingen zijn, zie je die tijdens de navigatie en neem je al dan niet de alternatieve route die de app voorstelt. Maar er zit een functie in Google Maps die je tijd kan besparen.

Apple heeft op 23 maart de datum van de WWDC 2026 officieel aangekondigd! Tijdens de WWDC onthult Apple de grootste software-updates van het jaar. We zien dan onder meer de belangrijkste softwareversies van 2026. Dat zijn dus iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onderzoekers hebben onlangs een nieuw datalek ontdekt met de naam DarkSword. Dit datalek maakt maar liefst meer dan 220 miljoen iPhones kwetsbaar. Het lek wordt gebruikt om opgeslagen wachtwoorden, gegevens uit cryptovaluta-apps en meer te stelen. Gelukkig kun je dit eenvoudig voorkomen.

Apple heeft het zelf natuurlijk niet bedacht, maar je kunt je AirPods ook ondersteboven in je oren stoppen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien onzinnig, maar er is wel degelijk een goede reden om dit toch te overwegen. Tegelijkertijd is er ook een nadeel als je jouw AirPods op deze manier in je oren stopt.

Meer iPhone-nieuws