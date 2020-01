Omdat ons leven zich steeds meer online afspeelt, zijn de gevaren groter voor hacks. Dit zijn de verschillende manieren waarop je gehackt kunt worden.

Zo kun je gehackt worden

De eerste stap in jezelf goed beveiligen tegen hacks, is je bewust zijn over de verschillende manieren waarop je gehackt kunt worden. Meestal bestaan deze manieren om te hacken niet op zichzelf, maar worden ze gecombineerd voor betere effectiviteit.

1. Wachtwoord wordt geraden of gevonden

Gebruik je op meerdere plekken hetzelfde wachtwoord? Dan hoeven hackers niet erg hun best te doen om je accounts te hacken. Het komt namelijk regelmatig voor dat wachtwoorden lekken. Die gegevens worden dan op andere plekken getest, om te zien of ze daar ook werken.

Gebruik je een heel makkelijk en kort wachtwoord, dan kan die ook makkelijk worden geraden. Daar is geen lek voor nodig. Zorg er dus voor dat je een veilig wachtwoord hebt. Bijvoorbeeld een zinnetje dat je goed kunt onthouden, of complexe wachtwoorden die je aanmaakt via een wachtwoordmanager.

Wat doe ik daar tegen? Gebruik verschillende wachtwoorden, het liefst via een wachtwoordmanager. En gebruik tweefactorauthenticatie voor dubbele bescherming.

2. Phishing

Phishing is één van de meest bekende vormen van hacking. Het woord heeft te maken met vissen, omdat hackers hengelen naar jouw informatie via lokaas. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een e-mail, maar een linkje kan ook op een andere manier worden verstuurd.

Via de e-mail proberen hackers ervoor te zorgen dat jij persoonlijke informatie invult. Bijvoorbeeld creditcardinformatie of een wachtwoord. Daarvoor doen de hackers zich voor als een andere partij, zoals een bank. Uit zo’n bericht klinkt vaak urgentie en je moet snel handelen om bijvoorbeeld geen geldbedrag te verliezen. Door die urgentie vullen mensen hun informatie in zonder kritisch te onderzoeken of de e-mail en link klopt.

Hoe herken ik phishing? Er zijn bijna altijd signalen waardoor het duidelijk is dat je te maken hebt met phishing. Denk aan spelfouten, een vreemde url of een afzender die je niet vertrouwd.

Malware

Een belangrijke categorie is malware. Malware is kwaadaardige software: zichzelf uitvoerende code die op jouw apparaat wordt geplaatst zonder dat je daar erg in hebt. Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Bijvoorbeeld via het bezoeken van de verkeerde website, het openen van een bijlage in een e-mail of malware die in een app zit verstopt.

Malware kan met allerlei doeleindes worden verspreid. Bijvoorbeeld om onzichtbaar al je toetsaanslagen bij te houden. Dan wordt er gesproken over een keylogger. Zo is het heel makkelijk om je gegevens te stelen, of meer persoonlijke informatie te ontfutselen.

Hoe zorg ik dat ik geen malware krijg? Open geen verdachte e-mails, download geen verdachte apps en bezoek geen verdachte websites. Installeer tevens altijd de nieuwste updates.

Kwetsbaarheden

Hackers kunnen misbruik maken van kwetsbaarheden in apps en besturingssystemen. Dat zijn gaten in de code waar hackers doorheen glippen om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot je iPhone of computer.

Hoe zorg ik dat er geen misbruik wordt gemaakt van kwetsbaarheden op mijn telefoon? Zorg dat je altijd de nieuwste updates heb, waarmee deze gaten worden gedicht.

Openbare wifi

We willen graag overal internet, maar er niet teveel voor betalen. Gelukkig zijn er tegenwoordig superveel openbare wifi-netwerken. Ideaal toch? Niet echt, want deze netwerken zijn behoorlijk onveilig. Niet alleen openbare netwerken van bijvoorbeeld de trein of een hotel, maar hackers kunnen ook zelf een openbaar wifi-punt aanleggen en meekijken met alles wat mensen doen.

Hoe moet ik dan internetten? Gebruik 4G, of bezoek alleen websites met een slotje in de adresbalk.

Fysiek

Een manier die misschien erg voor de hand ligt, maar toch vaak over het hoofd wordt gezien, is dat een hacker fysiek in de buurt is. Bijvoorbeeld iemand die stiekem via een usb-stick toegang krijgt tot je computer, of iemand die wellicht over je schouder meekijkt met wat je typt op je telefoon.

Wat kan ik daar tegen doen? Laat je apparaat niet onbewaakt achter en let op wie er meekijkt als je wachtwoorden typt.

Wachtwoordmanager

Wil je eindelijk eens een wachtwoordmanager instellen? iPhoned helpt je op weg met een stappenplan en de video hieronder!