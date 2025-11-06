Google Maps krijgt nieuwe functies (maar niet allemaal voor Nederland)

Deze nieuwe handige functies van Google Maps komen er binnenkort aan, maar je kunt ze niet allemaal gebruiken in Nederland. Dit moet je weten.

Google Maps krijgt nieuwe functies

Het afgelopen jaar heeft Google meerdere AI-functies aan Google Maps toegevoegd. Het bedrijf werkt nu aan een upgrade van de app met Google Gemini. Het doel hiervan is dat je tijdens het rijden vragen kunt stellen aan de AI-bot en dat de navigatie wordt verbeterd.

Na de update kun je tijdens het rijden allerlei soorten vragen stellen aan Gemini. Bijvoorbeeld over bezienswaardigheden op de route, of over resultaten van andere onderwerpen (zoals sport of nieuws). Ook kun je Gemini taken laten uitvoeren, zoals het toevoegen van een evenement aan je agenda. Het is bovendien mogelijk om meerdere (vervolg)vragen te stellen in een gesprek.

Niet in Nederland

Google voegt ook een nieuwe functie toe aan Maps die Gemini combineert met Street View-gegevens om de navigatie-instructies te verbeteren. Je krijgt dan niet meer te horen dat je na 500 meter rechtsaf moet slaan, maar bijvoorbeeld dat je na het tankstation (dat gemarkeerd wordt) rechtsaf moet. Google zegt dat Gemini informatie van 250 miljoen plaatsen vergelijkt met Street View-beelden om zichtbare oriëntatiepunten te identificeren. Deze functie is vooralsnog alleen beschikbaar in de VS en dus niet in Nederland.

Maps krijgt ook de mogelijkheid om vragen over je omgeving te beantwoorden door samen te werken met Google Lens. Je kunt dus bijvoorbeeld de camera op een interessante plek richten en vragen wat de openingstijden zijn. Deze functie komt later deze maand beschikbaar in de VS en voorlopig ook nog niet in Nederland.

De overige nieuwe Gemini-navigatiefuncties kun je hier wel verwachten en verschijnen ergens in de komende weken. Wil je hier niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wij houden je dan automatisch op de hoogte!