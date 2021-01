Waarom je houding belangrijk is bij het gebruik van je iPhone of Mac

Er is een grote kans dat je dit leest op je iPhone of Mac terwijl je een slechte houding hebt. Lees waarom dat een probleem is en wat je er aan kunt doen.

Lees verder na de advertentie.

Een goede houding is belangrijk

In relatief korte tijd zijn we steeds meer met schermen gaan werken, terwijl onze lichamen daar eigenlijk niet voor gemaakt zijn. Of we nou op onze smartphone kijken, of achter een laptop of desktop computer zitten: ons hele lichaam is gericht op dat scherm. Ons hoofd hangt wat meer naar voren, onze rug zit meer gebogen en waarschijnlijk zitten je schouders als je dit leest veel hoger dan waar ze horen te zitten.

Neem eens een momentje om je huidige houding te bestuderen. Hoe zit de lijn van je ruggengraat? Zit je hoofd boven je schouders of hangt die naar voren? Voel je dat je bepaalde spieren vasthoudt? Houdt je spanning vast in je kaak of schouders?

Zeker nu we door de coronacrisis allemaal thuiswerken, voelt het bijna onmogelijk om constant een goede houding te hebben. Niet in de laatste plaats, omdat we niet de perfecte werkomstandigheden hebben met een goed bureau en een scherm die op de juiste ooghoogte staat.

Een slechte houding nekt je

Dat is een probleem, want die verkeerde houding heeft een groot effect op je lichaam. Neem als voorbeeld de houding van je nek, mogelijk het grootste probleempunt van ons vele smartphonegebruik. Ons hoofd is loeizwaar, maar als die recht boven je ruggengraat rust heb je daar niet zoveel last van.

Doordat we constant onze hoofd naar voren buigen om naar een scherm te kijken, komt er steeds meer kracht op de spieren in je nek te staan. Spieren die daar niet voor gemaakt zijn worden extra belast, terwijl andere spieren juist verslappen. Dat zorgt niet alleen voor een stijve nek, maar vaak ook voor hoofdpijn. Het kan tevens zorgen voor pijn in de omringende spieren, slechtere ademhaling of tintelingen in je handen.

We hoeven je vast niet te vertellen dat een slechte houding achter een computer, veel problemen kan opleveren met je rug. Zeker als je laptop op tafel staat. Als je die pijntjes en ongemakkelijkheden blijft negeren, worden ze alleen maar erger.

Een leven lang slechte houdingen

Uit eigen ervaring weet ik wat een groot effect een slechte houding kan hebben. Ik zat als kind in de meest bizarre houdingen achter mijn computer. Dat werd alleen maar erger met de introductie van telefoons en later smartphones. Zelfs buiten lopend had ik jaren terug geen goede houding meer, omdat ik bijvoorbeeld Pokémon GO moest spelen.

Pas nu ben ik mij bewust over hoe slecht dat voor mijn lichaam was en welke problemen dat nu veroorzaakt. Nu ik met mijn houding bezig ben, merk ik tevens hoe lastig het is om een leven lang aan slechte houdingen te corrigeren. Het vraagt constante bewustwording. Maar we krijgen maar één lichaam en dat moet als het goed is nog een tijdje mee. Dus het is hoog tijd om daarvoor te zorgen.

Tips voor een goede houding

Hieronder vind je enkele algemene tips die je direct kunt inzetten om aan je houding te werken. Zie dit als een basis. Heb je lichamelijke problemen of wil je persoonlijk advies, dan raden we aan professionele hulp in te schakelen. Zoek bijvoorbeeld een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in een goede lichaamshouding.

Wissel af: Het is belangrijk om niet de hele dag in dezelfde houding te zitten. Wissel daarom af tussen zitten en staan als het kan. Lukt dat niet, zorg er dan in ieder geval voor dat je regelmatig een pauze neemt waarin je gaat staan en het liefst zelfs even in beweging bent. Als je daarbij ook enkele rekoefeningen kunt doen, is het helemaal fantastisch.

Breng je smartphone naar je hoofd: Het gebeurt veel te vaak dat we ons hoofd naar onze smartphone bewegen, in plaats van andersom. Dan kijken we naar beneden met een beroerde houding tot gevolg. Breng daarom vaker je smartphone naar je hoofd, dan je hoofd naar je smartphone.

Breng je kruin omhoog: Met een goede houding zitten je oren, schouders en heupen op één lijn. Een simpel te onthouden trucje om dat voor elkaar te krijgen, is een touwtje aan je kruin visualiseren die omhoog getrokken wordt. Trek je kin daarbij iets naar binnen. Deze houding voelt mogelijk onnatuurlijk, maar dat komt waarschijnlijk omdat je het al lang fout doet.

Technologische hulp

Vind je het lastig om je houding vol te houden? Logisch, maar gelukkig is daar ook tech voor bedacht. Er zijn verschillende shirts op de markt te koop die je schouders naar achter trekken waardoor je automatisch rechtop gaat zitten of staan. Zo’n shirt helpt je echter niet om je spieren te versterken die nodig zijn voor een goede houding.

Daar zijn wel gadgets voor. Bijvoorbeeld de Upright Go 2, een ‘houdingstrainer’ die je in de Apple Store kunt kopen. Voor 100 euro krijg je een klein apparaatje dat je tussen je schouderbladen plakt. Met een trilling geeft dit apparaatje aan dat je geen goede houding hebt. De bijhorende app geeft een individueel trainingsplan. Zo’n apparaatje kan daadwerkelijk helpen om je spieren te versterken.

Actief met je houding bezig

Natuurlijk kun je ook meer actief met je houding en je spieren aan de slag gaan. Bijvoorbeeld met yoga. Wij zetten de beste yoga-apps op iOS voor je op een rij. Of werk aan je lichaam met deze fitness-apps.