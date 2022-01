Gerucht: iPad 2022 krijgt A14-chip en 5G, laatste model met huidige design

Een bekende insider claimt dat Apple komende herfst de iPad 2022 uitbrengt met het huidige design, een A14-chip en 5G. Het zou het laatste model zijn met het bestaande ontwerp. Volgend jaar gaat de instap-tablet eindelijk op de schop.

‘iPad 2022 behoudt het huidige design’

Het heeft er alle schijn van dat Apple het ontwerp van zijn goedkoopste tablet nog een jaartje recyclet. Twiteraar Dylandkt, die een goede reputatie heeft als het op geruchten aankomt, claimt dat de iPad 2022 het huidige design behoudt. Wel zou de nieuwe versie een snellere A14-chip, Bluetooth 5.0 en Wifi 6 krijgen. Daarnaast heeft het model met sim-kaart ondersteuning voor 5G.

Wie het ouderwetse ontwerp met de grote bezels en de fysieke thuisknop zat is, moet nog een jaartje geduld hebben. Volgens Dylan werkt Apple namelijk aan een nieuw ontwerp voor de basis-tablet. Dat krijgen we in 2023 te zien.

iPad Air 2020

De ‘gewone’ iPad is het laatste model met het klassieke design. Wie weet gaat de instapper volgend jaar de huidige iPad Air achterna. Die heeft symmetrische schermranden en Touch ID in de aan-uitknop bovenop. Mogelijk krijgt de goedkoopste tablet wel een kleiner 10,2 inch-scherm. Ook zouden de stereospeakers van de iPad Air kunnen ontbreken.

Deze iPads verwachten we in 2022

Naast de iPad 2022 verwachten we dit jaar nog minimaal drie andere tablets van Apple. De nieuwe iPad Air 2022 ligt vermoedelijk al komend voorjaar in de winkel. Die krijgt waarschijnlijk de A15-chip die ook in de huidige iPad mini zit. De mini zelf is afgelopen herfst nog geüpdatet, dus die krijgt in 2022 waarschijnlijk geen update.

Wel denken we dat Apple twee nieuwe iPad Pro-modellen zal lanceren. Het gaat opnieuw om een 11 inch-tablet en een grotere 12,9 inch-versie. Beide modellen zouden dit keer over een mini-led-scherm beschikken. Daarnaast draaien ze op een snellere M2-chip. Ook kan de iPad Pro 2022 mogelijk draadloos opladen. Wanneer Apple ze presenteert is nog niet duidelijk. Mogelijk gebeurt dat pas in oktober.

