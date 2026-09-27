Pas op voor online oplichting bij ChatGPT: trap hier níét in

Gebruik je ChatGPT en krijg je ineens een mail over een mislukte betaling? Let dan goed op voordat je ergens op klikt. Oplichters sturen namelijk valse berichten uit naam van OpenAI.

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Pas op voor online oplichting bij ChatGPT: laat je niet beetnemen

Er gaan regelmatig phishingmails rond van ChatGPT. Hierin staat dat OpenAI je laatste betaling voor ChatGPT niet kon verwerken. Om te voorkomen dat je abonnement wordt stopgezet, moet je jouw betaalmethode bijwerken. Daarvoor staat een handige knop of link in de mail, maar klik daar niet op! Oplichters proberen daarmee je betaalgegevens in handen te krijgen.

Zo herken je de neppe ChatGPT-mail

Gelukkig zijn er een paar zaken waaraan je dit soort phishingmails kunt herkennen. Kijk bijvoorbeeld goed naar het e-mailadres van de afzender. Hoewel in het bericht wordt gedaan alsof de mail van ChatGPT of OpenAI komt, wordt hij verstuurd vanaf mailadressen die niet bij het bedrijf horen. Meestal lijken die mailadressen wel op de echte, maar zijn er vaak wat letters anders.

Ook zie je regelmatig aan de tekst in de mail dat er iets niet klopt. Het leest dan niet zo lekker en het mailtje is erg dan ook erg algemeen geschreven. Daarnaast zitten er ook vaak spelfouten in de tekst.

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Heb je toch op de link geklikt?

Heb je op de link geklikt, dan is het verstandig om voor de zekerheid je wachtwoord te veranderen. Zorg er ook voor dat je tweestapsverificatie hebt aangezet. Check ook of je e-mailadres en andere gegevens nog kloppen.

Heb je bank- of creditcardgegevens gedeeld of zelfs geld overgemaakt, neem dan direct contact op met je bank of creditcardmaatschappij. Voor extra hulp kun je natuurlijk altijd terecht bij de Politie.

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