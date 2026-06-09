CarPlay krijgt 5 nieuwe functies met iOS 27 – en die maken een groot verschil

Apple heeft iOS 27 aangekondigd en brengt met die update veel nieuwe functies naar CarPlay. Deze verbeteringen kun je verwachten!

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CarPlay iOS 27

Bij de jaarlijkse WWDC heeft Apple iOS 27 gepresenteerd! Met de update komen niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met handige verbeteringen. Het bedienen van CarPlay gebeurt voortaan op een compleet andere manier, want Apple heeft Siri AI aangekondigd. Ben je benieuwd wat er nog meer gaat veranderen? Dit zijn alle nieuwe functies die met iOS 27 naar CarPlay komen!

1. Siri AI

Het belangrijkste onderdeel van iOS 27 is zonder twijfel Siri AI. De vernieuwde versie van Siri werkt met kunstmatige intelligentie en is een volwaardige chatbot. Apple brengt de nieuwe generatie van Siri naar zowel de iPhone als CarPlay, waardoor het besturingssysteem compleet verandert. Vanaf iOS 27 vraag je alles aan Siri, de spraakassistent kan vervolgens alle opdrachten uitvoeren. Zo hoef je geen enkele bestemming meer handmatig in te voeren op het scherm van je auto.

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2. Video’s afspelen

CarPlay krijgt er in iOS 27 een langverwachte functie bij, want je kunt straks video’s afspelen op het scherm van je wagen. Apple staat dit nu nog niet toe, maar daar brengt iOS 27 verandering in. Als de auto geparkeerd staat kun je series en films afspelen op het grotere scherm met CarPlay. Dat werkt via AirPlay, zodat je eenvoudig diensten als Apple TV of HBO Max kunt streamen naar het display in de auto.

3. Opties voor audio

Luister je regelmatig naar muziek in de auto? Of speel je juist een podcast af tijdens je autorit? In dat geval komt Apple in iOS 27 met een handige toevoeging, want je kunt audio eenvoudig door- of terugspoelen in CarPlay. Op het scherm in de auto wordt een voortgangsbalk getoond, waarin je ziet hoelang een nummer of podcast nog duurt. Door over die balk te slepen kun je de audio door- of terugspoelen, dat eerder enkel op de iPhone mogelijk was.

4. Nauwkeurige GPS

Eén van de belangrijkste features van CarPlay is Apple Kaarten en die applicatie werkt beter vanaf iOS 27. Apple verbetert de GPS in iOS 27, waardoor CarPlay beter bepaalt waar je auto zich bevindt en welke kant je op rijdt. Op die manier is de kans kleiner dat de kaart even de verkeerde kant op wijst of je positie op de kaart blijft hangen. Zo mis je geen afslag meer bij een kruispunt en weet je bij vertrek direct of je de juiste richting op rijdt.

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5. Draadloze verbinding

Heeft jouw auto ondersteuning voor de draadloze verse van CarPlay? Dan komt Apple in iOS 27 met een veelgevraagde verbetering, want de draadloze verbinding met CarPlay werkt straks veel beter. Met iOS 27 verbindt je iPhone sneller met CarPlay en de draadloze verbinding is ook nog eens betrouwbaarder. Zo moet de nieuwe softwareversie voorkomen dat de draadloze verbinding hapert en zorgt voor vertragingen in de audio of navigatie.

Release van iOS 27

Er komen dus grote veranderingen aan voor CarPlay, want Siri AI maakt het bedienen van het besturingssysteem veel gemakkelijker. Siri AI komt pas later in de Europese Unie beschikbaar, maar alle andere functies zijn wél direct na de release van iOS 27 in CarPlay te gebruiken. Apple brengt iOS 27 pas uit in september, dan kunnen gebruikers aan de slag met alle verbeteringen. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!