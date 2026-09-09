Apple Watch 2026: dit zijn de prijzen van álle modellen in Nederland

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
9 september 2026, 20:41
2 min leestijd
Apple Watch 2026: dit zijn de prijzen van álle modellen in Nederland

De Apple Watch Series 12 én de Apple Watch Ultra 4 zijn aangekondigd! Dit zijn de prijzen van alle nieuwe Apple Watches in 2026.

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Apple Watches van 2026

Apple heeft de nieuwe Apple Watches van 2026 gepresenteerd! Bij het evenement op woensdag 9 september zijn niet alleen nieuwe iPhones aangekondigd, er zijn ook twee generaties van de Apple Watch onthuld. De Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 zijn gepresenteerd en zijn per direct beschikbaar. Wil je één van deze toestellen halen? Dit zijn de prijzen van alle nieuwe Apple Watches in 2026:

Apple Watch Series 1242 millimeter46 millimeter
Aluminium (GPS)449 euro499 euro
Aluminium (GPS + Cellular)569 euro619 euro
Titanium (GPS + Cellular)799 euro849 euro
Keramiek1049 euro1099 euro
Apple Watch Ultra 449 millimeter
GPS + Cellular899 euro

Ben je van plan om een nieuwe Apple Watch te halen? In dat geval hebben we slecht nieuws, want Apple heeft de prijzen van een aantal Apple Watches verhoogd in 2026. Helemaal verrassend is dat niet, eerder dit jaar zijn de iPad, Mac en Apple TV ook al duurder geworden. De prijsverhogingen zijn alleen doorgevoerd bij de uitvoeringen van 46 millimeter. De kleinere versie van de Apple Watch Series 12 is niet duurder geworden. Keramiek is een compleet nieuwe variant, waarvoor je minimaal 1049 euro betaalt.

Apple Watch

Belangrijke upgrades

Zowel de Apple Watch Series 12 als de Apple Watch Ultra 4 hebben een belangrijke upgrade gekregen. De toestellen zijn voorzien van een nieuwe processor, die voor het eerst in jaren veel sneller is geworden. De Apple Watch heeft de afgelopen jaren vooral kleine verbeteringen in de hardware gekregen, maar dat is bij de nieuwe S11-chip niet het geval. Die is veel sneller en energiezuiniger dan eerdere processors.

Verder hebben de Apple Watches voornamelijk meer gezondheidsfuncties gekregen. De Apple Watch Ultra 4 heeft verbeterde sensoren, waarmee metingen nauwkeuriger verlopen. Daarnaast heeft Apple de behuizing aangepast, want je kunt weer kiezen voor een Apple Watch van keramiek. Die is beschikbaar in de kleuren wit en blauw, bij de aluminium versie kun je kiezen voor de kleuren spacegrijs, zwart, lichtgoud en donkerbrons.

Apple Watch

Nieuwe Apple Watch bestellen

Ben je enthousiast over de nieuwe Apple Watches? En ben je van plan om één van de nieuwe toestellen te halen? Dan hebben we goed nieuws, want de Apple Watch Series 12 én de Apple Watch Ultra 3 kun je nu al bestellen. Ze liggen vanaf vrijdag 18 september 2026 in de winkels. Bekijk hier waar je de Apple Watches nu al kunt bestellen, zodat je ze straks als eerste in huis hebt:

Apple Watch Series 12

Bekijk de Apple Watch Series 12

Bekijk de Apple Watch Series 12
Bekijk de Apple Watch Series 12

Bekijk de Apple Watch Series 12
Bekijk de Apple Watch Series 12

Bekijk de Apple Watch Series 12

Ben je op zoek naar de beste Apple Watch ooit? In dat geval is de Apple Watch Ultra 4 de juiste keuze. Je krijgt bij de Apple Watch Ultra 4 geavanceerde gezondheidsfuncties, de langste accuduur ooit en een titanium behuizing. Hier haal je de vierde generatie van de Apple Watch Ultra als eerste in huis:

Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4
Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4
Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4
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Apple Watch Series 12

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