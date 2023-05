Beste koptelefoon voor iPhone in 2023: onze top 3

Vind je AirPods maar niets en wil je écht lekker van muziek genieten? Wij vertellen je wat de beste koptelefoon is voor je iPhone is in 2023!

De beste koptelefoon voor je iPhone in 2023

Wanneer je op zoek bent naar een goede koptelefoon voor je iPhone (en je wilt écht geen oordopjes), kom je al snel terecht bij de AirPods Max. Maar is dit ook de beste keuze? Niet per se, maar welke koptelefoon moet je dan wél hebben in 2023?

Daarom hebben we drie van de beste koptelefoons van het moment met elkaar vergeleken. De drie koptelefoons zijn de Sony WH-1000XM5, de Sennheiser Momentum 4 en de AirPods Max. Qua geluidskwaliteit zijn ze alledrie echt goed, het zijn dus vooral de details zoals ruisonderdrukking en gebruiksgemak waar je op moet letten. Elke koptelefoon in deze top 3 is een goede keuze, maar welke van de drie is nou écht de beste?

Sony WH-1000XM5

De WH-1000XM5 (vanaf 326 euro) is de meest recente versie van Sony’s populaire reeks koptelefoons. Opvallend is dat je deze nieuwe versie niet meer kan ‘opvouwen’, zoals bij de voorgaande versies nog wel kon.

Meegeleverd is een handige opbergdoos, met een 3,5 mm-audiokabel en een usb-c-oplaadkabel. Het is een forse doos, maar beschermt je koptelefoon goed tegen krassen wanneer je hem mee wilt nemen.

Accuduur en gebruiksgemak

Als je een audiokabeltje gebruikt, werkt de koptelefoon ook bedraad. Om hem aan te sluiten op je iPhone heb je natuurlijk nog wel een verloopkabeltje nodig. Vroeger zat dat in de doos van de iPhone, tegenwoordig koop je het voor een tientje bij Apple. Dat is bij de andere koptelefoons niet anders.

Met een volle accu houdt de Sony koptelefoon het zo’n 30 uur vol (dit is met noise-cancelling aan). Na slechts 3 minuten opladen kun je weer zo’n 3 uur van je favoriete songs genieten. Om de accu volledig op te laden moet je de koptelefoon 3,5 uur aan de lader hangen.

De rechter oorschelp is touch-gevoelig. Dat betekent onder andere dat je door te vegen het volume aanpast of naar het volgende liedje gaat. Onderaan de rechterschelp zitten twee knoppen, een power-knop en een om de noise-cancelling in te stellen.

Handig hierbij is dat de extra functies bij een van deze twee knoppen kunt aanpassen. Hoewel de opties nogal beperkt zijn, is het fijn dat je met een dubbelklik meteen een liedje op Spotify start (of naar een ander nummer gaat).

Sony WH-1000XM5 blinkt uit in noise-cancelling

De geluidskwaliteit is prima, maar waar de Sony-koptelefoon in uitblinkt is de noise-cancelling. Geluiden worden uitstekend weggewerkt en vooral constant achtergrondruis zoals het geronk van een auto of het dreunen van een trein zijn vrijwel niet te horen, zeker als je ondertussen naar muziek luistert. Stemmen worden ook prima gefilterd, maar die hoor je soms nog wel een beetje.

Verder is de Sony-koptelefoon uiteraard ook prima te gebruiken voor telefoongesprekken. De ruisonderdrukking zorgt er dan voor dat het achtergrondgeluid goed wordt weggefilterd. Hierdoor ben je goed verstaanbaar, maar soms valt je stem bij een hard achtergrondgeluid wel eventjes weg.

Tot slot is de bijbehorende app overzichtelijk en biedt veel mogelijkheden voor aanpassingen. De equalizer heeft veel opties voor onder andere meer bass of betere spraak. De Sony is ook de lichtste koptelefoon in deze top 3. Daarom zitten de oorschelpen erg fijn en kun je ze langer dragen, zonder dat ze gaan irriteren.

Sennheiser Momentum 4

De Sennheiser Momentum 4 (vanaf 305 euro) is iets zwaarder dan de Sony-koptelefoon. Hierdoor klemmen de oorschelpen wat strakker om je hoofd. Ook de Sennheiser komt met een opbergdoosje, waarin de koptelefoon gemakkelijk past. In het doosje vind je een usb-c-kabel, een koptelefoonkabeltje en een vliegtuigadapter. Je had het al door, maar de de Sennheiser is dus ook met een kabel te gebruiken.

De Momentum 4 heeft slechts één knop op de koptelefoon. Je kunt met de touch-controls op de (rechter)oorschelp onder andere het volume aanpassen of naar het volgende nummer skippen.

Bediening, geluidskwaliteit en equalizer

Opvallend én intuïtief is dat je met een knijpbeweging ook de mate van noise-cancelling kunt wijzigen. Dat heeft geen enkele andere koptelefoon voor je iPhone in deze top 3 van 2023. De ruisonderdrukking is erg goed, maar niet zo goed als die van Sony. Vooral bij lage tonen moet de Momentum 4 het net afleggen tegen zijn concurrent. Qua geluidskwaliteit presteert de Sennheiser even goed als zijn twee concurrenten.

In de app kun je met de equalizer het geluid naar wens instellen. Houd je van meer bass? Dan geef je die hier een flinke boost. Telefoongesprekken zijn prima met de Momentum 4. De ruisonderdrukking tijdens gesprekken is wat minder dan die van Sony, maar je stem is wel wat beter te horen.

Momentum 4 heeft beste accuduur in de test

Wat echt uitstekend is bij de Sennheiser Momentum 4 is de extreem lange accuduur. Met een volle accu kun je wel tot 64 uur naar muziek luisteren (dit is mét ruisonderdrukking). Ook het volledig opladen gaat vrij rap: na twee uur is de batterij helemaal vol. Laad je de koptelefoon 5 minuten op? Dan kun je zo’n 4 uur naar muziek luisteren.

AirPods Max

Bij de AirPods Max krijg je niet echt een opbergdoosje, maar meer een soort hoesje waar je de koptelefoon in plaatst. Hij is dus wel een stuk minder goed beschermd dan de Sony en Sennheiser. Hij blijft hierdoor natuurlijk wel wat compacter.

Wil je de AirPods Max met een kabel gebruiken? Dat kan, maar dan moet je nog eens extra in de buidel tasten. Je hebt dan een speciale kabel nodig, een lightning-naar-mini-jack-audiokabel voor zo’n 40 euro. Daarnaast heb je natuurlijk ook de lightning-naar-mini‑jack-adapter (die je bij je iPhone krijgt) nodig om je hem aan te sluiten op je iPhone.

Perfect geïntegreerd in het ecosysteem

Met de AirPods Max kun je zo’n 20 uur naar muziek luisteren met een volle accu (met ruisonderdrukking aan). Dat is minder lang dan de Sony en een flink stuk minder dan die van Sennheiser. Tegenwoordig mag je wel wat meer verwachten voor een iPhone koptelefoon in 2023. Laad je de AirPods Max 5 minuten op? Dan kun je weer 1,5 uur naar muziek luisteren.

Het grote voordeel van de AirPods Max is de integratie in Apple’s ecosysteem. Heb je de AirPods Max eenmaal verbonden aan je account en bijvoorbeeld je iPhone? Dan is het heel makkelijk om te switchen naar bijvoorbeeld je iPad of Mac. Daarnaast kunnen de AirPods Max ook Spatial Audio (Ruimtelijke Audio) gebruiken in Apple Music. Sowieso is de geluidskwaliteit van de AirPods Max maar met één woord te omschrijven: uitstekend. Een equalizer past constant het geluid aan de omstandigheden onder de oorschelpen aan. Op die manier krijg je dus altijd een perfect aangepaste sound. Dat hebben de andere koptelefoons niet.

Bijzonderheden van de AirPods Max

Verder voelen de AirPods Max iets meer premium aan, omdat ze onder andere gemaakt zijn van aluminium. Dit heeft ook als nadeel dat ze wat zwaarder zijn. Ook de prijs is er naar, want de AirPods Max is de duurste koptelefoon in onze top 3 van beste koptelefoon voor de iPhone in 2023.

Op de zijkant van de AirPods Max zit de Digitale Kroon, die we kennen van de Apple Watch. Je gebruikt dit knopje om de over-ear-koptelefoon te bedienen. Door aan de Digitale Kroon te draaien regel je het volume en je activeert Siri door de knop ingedrukt te houden. De AirPods Max heeft geen touch-controls op de oorschelp, die de Sony en Sennheiser wel heeft.

Conclusie: de beste koptelefoon voor je iPhone 2023

Om maar met de deur in huis te vallen: de Sony WH-1000XM5 is de beste allround koptelefoon voor je iPhone in 2023. Vooral de noise-cancelling (ruisonderdrukking) komt als beste uit deze test. Zeker wanneer je ook de hogere prijs van de AirPods Max in je achterhoofd houdt, en het kleine prijsverschil met de Sennheiser, komt de Sony als winnaar uit de bus.

Toch is de Sennheiser Momentum 4 vrijwel net zo goed en komt daardoor net onder de Sony terecht. De ruisonderdrukking is iets minder goed (dit merk je bij de lage tonen) maar is nog steeds uitstekend.

Op één gebied is de koptelefoon van Sennheiser wel een stuk beter dan die WH-1000XM5 van Sony. De Momemtum 4 heeft namelijk een accuduur van 60 uur. Dat is twee keer zolang als die van Sony. De AirPods Max geeft het zelfs na 20 uur al op. Vind je accuduur belangrijk? Dan moet je voor de Momentum 4 kiezen.

De AirPods Max is een goede koptelefoon, maar begint nu echt zijn leeftijd te tonen. De beperkte accuduur, tegenvallende accessoires en hoge prijs zorgen ervoor dat er toch echt snel een AirPods Max 2 moet komen.

De AirPods Max heeft echter ook een voordeel: de integratie in Apple’s ecosysteem. Gebruik je veel Apple-apparaten, dan kan de AirPods Max gemakkelijk switchen tussen bijvoorbeeld je iPad, iPhone en Mac. Daarnaast heb je ook toegang tot Ruimtelijke Audio van Apple Music en de net wat betere geluidskwaliteit. Of die voordelen opwegen tegen de hoge prijs en de slechte accuduur? Wij vinden van niet.

