Jammer: dit automerk stapt voorlopig niet over op CarPlay 2.0

Volgens Apple komt CarPlay 2.0 nog dit jaar, maar een automerk heeft aangekondigd voorlopig niet over te stappen. Om dit automerk gaat het!

CarPlay 2.0

Het is al lang bekend dat Apple werkt aan een nieuwe generatie van CarPlay. Het bedrijf kondigde CarPlay 2.0 aan tijdens de WWDC in 2022. Met de nieuwe versie neemt het besturingssysteem veel meer functies én schermen van de auto over. Inmiddels hebben meerdere automerken al aangekondigd te werken aan ondersteuning voor CarPlay 2.0.

Een aantal automerken heeft zelfs al getoond hoe de nieuwe versie van CarPlay eruitziet in bepaalde wagens. Dit zijn onder andere Aston Martin en Porsche, waardoor we een idee hebben van CarPlay 2.0 bij deze merken. Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat deze beelden zijn getoond, maar sindsdien is er naar verluidt weinig progressie gemaakt. Porsche heeft namelijk aangegeven voorlopig niet over te stappen naar CarPlay 2.0.

Porsche heeft (nog) geen plannen

Een woordvoerder van Porsche heeft aangekondigd dat het bedrijf de komende tijd vasthoudt aan de huidige generatie van CarPlay. Volgens de woordvoerder zijn er bij het automerk geen plannen om op de korte termijn over te stappen naar CarPlay 2.0. Dat heeft mogelijk te maken met de geavanceerde CarPlay-functies die Porsche nu al heeft. Zo hebben auto’s als de Taycan al ondersteuning voor EV-routes in Apple Kaarten.

Porsche brengt voorlopig dus geen auto’s uit die werken met CarPlay 2.0. Heel vreemd is dat niet, want Apple heeft de nieuwe generatie van het besturingssysteem nog niet uitgebracht. Op de website is (al een jaar lang) te lezen dat CarPlay 2.0 in 2024 voor de eerste automerken verschijnt. Het jaar is bijna ten einde, dus dat betekent dat Apple nog ongeveer een maand heeft om de nieuwe versie van CarPlay uit te brengen.

Release CarPlay 2.0 onduidelijk

Het is nog onduidelijk of Apple CarPlay 2.0 inderdaad binnen een maand officieel uitbrengt. Mogelijk wordt de release van het besturingssysteem uitgesteld naar 2025, zeker nu nog geen enkele auto ondersteuning heeft voor de volgende generatie CarPlay. Er zijn in ieder geval genoeg automerken die al hebben aangekondigd CarPlay 2.0 wel te ondersteunen, bekijk hier welke dat precies zijn.

Bij deze automerken worden verschillende functies beter geïntegreerd in CarPlay 2.0. Zo kun je de airco, radio en verwarming regelen via het besturingssysteem. Nu is dat nog niet mogelijk, in plaats daarvan moet je de fysieke knoppen in de auto gebruiken. Daarnaast worden vrijwel alle schermen van de wagen overgenomen met CarPlay 2.0. Wil je meer weten over de grote update? Lees dan hier alles over CarPlay 2.0!