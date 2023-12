CarPlay 2.0 officieel aangekondigd: deze auto’s krijgen de update

CarPlay 2.0 is officieel aangekondigd en het is eindelijk duidelijk naar welke auto’s de update als eerste komt. Deze auto’s krijgen CarPlay 2.0!

Deze automerken krijgen CarPlay 2.0 als eerste

Apple heeft in 2022 al aangekondigd dat CarPlay een grote update krijgt. Met CarPlay 2.0 kun je veel meer functies van je auto bedienen, zoals de radio of temperatuur. Op Apple’s website was lange tijd te lezen dat eind 2023 aangekondigd naar welke auto’s CarPlay 2.0 komt. Het bedrijf heeft zich aan zijn woord gehouden, want we weten eindelijk welke automerken in 2024 als eerste de update krijgen.

Porsche en Aston Martin hebben namelijk onthuld hoe CarPlay 2.0 wordt geïntegreerd in hun auto’s. Met de nieuwe generatie CarPlay is het voor automerken mogelijk om een eigen draai te geven aan de interface. Dat doen Porsche en Aston Martin beiden, waardoor CarPlay 2.0 er net iets anders uitziet bij de automerken. Dit verandert er bij de volgende generatie CarPlay!

CarPlay 2.0 bij Porsche.

Dit is er nieuw in CarPlay 2.0

Bij Aston Martin krijgt de 2024 Aston Martin DB12 als eerste CarPlay 2.0, bij Porsche komt de update naar de 2024 Porsche Cayenne. Bij deze auto’s neemt CarPlay vrijwel alle schermen van de auto over. Met de vernieuwde variant van het besturingssysteem kun je eindelijk bepaalde functies van de auto zelf te bedienen, daarvoor hoef je dan alleen je iPhone aan te sluiten op de wagen.

Zo is het straks mogelijk om de airco, radio en verlichting in het voertuig te bedienen via CarPlay. Deze instellingen verschijnen op het bedieningspaneel, je hebt de fysieke knoppen van de auto dan niet meer nodig. Dit kan met de huidige versie van CarPlay nog niet, nu blijft het besturingssysteem beperkt tot de functies die op je iPhone staan. Met CarPlay 2.0 wordt Apple’s besturingssysteem dus veel beter geïntegreerd in je auto.

Releasedatum onduidelijk

Andere systemen van de auto worden eveneens beter geïntegreerd bij CarPlay 2.0. Je ziet de snelheid, het brandstofniveau en de temperatuur van de auto dan terug in CarPlay. Apple benadrukt overigens dat het bedrijf geen toegang krijgt tot deze gegevens, je privacy blijft dus goed beschermd. Deze privacyregeling is voor autobedrijf General Motors een van de redenen om met CarPlay te stoppen.

Porsche en Aston Martin brengen dus als eerste auto’s uit met CarPlay 2.0, maar het is de verwachting dat andere automerken snel volgen. Zo werkt Porsche vaak nauw samen met Volkswagen, de kans is dus groot dat Volkswagen snel volgt met een soortgelijke interface voor CarPlay 2.0. Het is nog niet bekend wanneer deze auto’s CarPlay 2.0 krijgen, dat gebeurt ergens in 2024.

Deze automerken krijgen CarPlay 2.0

Een groot aantal bekende automerken heeft al aangekondigd de nieuwe versie van CarPlay te ondersteunen. De update komt later in 2024 dan vermoedelijk ook beschikbaar in (nieuwere) auto’s van deze merken. Ben je benieuwd welke auto’s nog meer CarPlay 2.0 krijgen? Deze bekende automerken hebben al aangekondigd de nieuwe versie van CarPlay te ondersteunen:

Ford

Nissan

Audi

Honda

Renault

Mercedes

Lincoln

Volvo

Porsche

Jaguar

Acura

Polestar

Infiniti

Land Rover

