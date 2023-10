Apple CarPlay 2.0 komt sneller dan je denkt – dit moet je weten

Apple werkt aan een compleet vernieuwde versie van CarPlay, maar er is nog weinig bekend over de releasedatum. Komt Apple dit jaar nog met CarPlay 2.0?

Apple werkt aan CarPlay 2.0

Apple heeft vorig jaar aangekondigd dat CarPlay een flinke upgrade krijgt. CarPlay 2.0 krijgt een compleet nieuwe interface en neemt vrijwel alle schermen van je auto over. Met de vernieuwde variant van het besturingssysteem is het eindelijk mogelijk om bepaalde functies van de auto zelf te bedienen. Zo kun je straks ook de radio, temperatuur en airco bedienen via Apple CarPlay.

Dit is met de huidige versie van CarPlay nog niet mogelijk, nu blijft het besturingssysteem beperkt tot de functies die op je iPhone staan. Met CarPlay 2.0 wordt Apple’s besturingssysteem dus veel beter geïntegreerd in je auto. Het is inmiddels al een tijd geleden dat Apple het nieuwe CarPlay heeft aangekondigd, maar er is nog steeds geen releasedatum bekend. Wanneer komt CarPlay 2.0?

Nieuwe CarPlay komt ‘eind dit jaar’

Op de website van Apple vinden we iets meer duidelijkheid over de releasedatum van CarPlay 2.0. Op de pagina van CarPlay schrijft het bedrijf namelijk dat er eind 2023 aankondigingen komen over de voertuigen die met de nieuwe versie van het besturingssysteem werken. Dit bericht is al een tijd te lezen op de website, waardoor het zo goed als zeker is dat CarPlay 2.0 niet vertraagd is.

Apple houdt de informatiepagina’s doorgaans goed bij, waardoor een website vaak snel wordt aangepast wanneer een product of update later komt dan gepland. Dat Apple nog steeds vasthoudt aan eind 2023 betekent daarom goed nieuws voor de releasedatum van CarPlay 2.0. De ontwikkeling van de volgende generatie CarPlay heeft vermoedelijk dus geen vertraging opgelopen en verschijnt binnenkort al.

Scary Fast-event: geen nieuws over CarPlay

Vannacht organiseert Apple weer een evenement, maar het is onwaarschijnlijk dat we dan meer horen over CarPlay 2.0. De nieuwe generatie van het besturingssysteem wordt aan het einde van dit jaar aangekondigd, dat is ook het moment dat Apple de releasedatum bekendmaakt. Helaas krijgt niet iedereen dan CarPlay 2.0, want niet alle auto’s hebben ondersteuning voor de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Een groot aantal bekende automerken heeft wel al aangekondigd de nieuwe versie van CarPlay te ondersteunen. Merken als Ford, Renault en Volvo hebben al aangegeven samen te werken met Apple voor de nieuwe generatie van CarPlay. Toch zijn er ook automerken die juist niet van plan zijn om CarPlay 2.0 toe te staan. Wil je weten of jouw auto ondersteuning krijgt voor CarPlay 2.0? Bekijk dan hier welke merken de nieuwe versie van CarPlay ondersteunen!

