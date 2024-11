CarPlay 2.0 duikt op in iOS 18.2 (en onthult deze nieuwe features)

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 18.2 uitgebracht, waarin nieuwe features van CarPlay 2.0 worden onthuld. Dit moet je weten!

CarPlay in iOS 18.2

Het is al lang duidelijk dat Apple werkt aan een nieuwe generatie van CarPlay. In 2022 kondigde Apple CarPlay 2.0 aan tijdens de WWDC, maar het vernieuwde besturingssysteem is nog steeds niet beschikbaar in de eerste auto’s. Op Apple’s website is te lezen dat CarPlay 2.0 in 2024 naar de eerste wagens komt. Nu zijn er in een testversie van iOS 18.2 nieuwe aanwijzingen opgedoken voor de volgende generatie CarPlay.

Apple brengt iOS 18.2 pas in december uit, maar ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met de eerste testversies van de software. In de derde bèta van iOS 18.2 heeft Apple nieuwe symbolen toegevoegd voor CarPlay. Het gaat om de icoontjes voor de Klimaat- en Media-apps, die volledig nieuw zijn in de volgende generatie van CarPlay. Apple heeft voor deze apps nieuwe symbolen ontwikkeld, dit zijn ze:

Meer functies beheren met CarPlay

In iOS 17.4 voegde Apple de eerste versies toe van de nieuwe Klimaat- en Media-app. Het is een goed teken dat de symbolen van de apps in iOS 18.2 vernieuwd zijn, want dat betekent dat Apple actief aan CarPlay 2.0 werkt. Met de nieuwe generatie CarPlay krijg je toegang tot vrijwel alle functies van de auto. Zo kun je met de Klimaat-app de verwarming en airco bedienen. Met de Media-app luister je naar de radio.

Deze functies zijn nu nog niet te bedienen via CarPlay, maar alleen via de (fysieke) knoppen in de auto. Met CarPlay 2.0 heb je alleen nog Apple’s besturingssysteem nodig voor alle instellingen van je wagen. Zo kun je ook de (achteruitkijk)camera van de auto inschakelen via CarPlay, zie je hoeveel batterijpercentage of benzine het voertuig nog heeft en is het mogelijk om de bandenspanning te controleren met CarPlay.

Release CarPlay 2.0 nog onduidelijk

Met CarPlay 2.0 voegt Apple ook widgets toe aan het besturingssysteem, zodat je alle informatie veel overzichtelijker inziet op het scherm. Bovendien worden vrijwel alle schermen in je auto overgenomen bij de nieuwe generatie van CarPlay. Waar het besturingssysteem nu nog enkel wordt weergegeven op het middelste display van de wagen, neemt CarPlay 2.0 ook het scherm met de snelheidsmeter over.

Het is nog steeds niet bekend wanneer de eerste auto’s met CarPlay 2.0 worden uitgebracht. Door de testversie van iOS 18.2 weten we in ieder geval zeker dat Apple nog werkt aan de nieuwe generatie van CarPlay. Porsche en Aston Martin hebben inmiddels getoond hoe CarPlay 2.0 eruitziet in een aantal wagens, waardoor we al een idee hebben van het nieuwe design. Ben je benieuwd of jouw auto straks werkt met de nieuwe generatie van CarPlay? Lees dan hier naar welke automerken CarPlay 2.0 komt!