Apple Watch Ultra batterijduur: zo veel groter is de accu

De Apple Watch Ultra is dé nieuwe smartwatch van Apple voor extreme sporters. Het grootste voordeel? De batterijduur van de Apple Watch Ultra, want dit horloge gaat extra lang mee

Apple Watch Ultra: grotere batterij en scherm, groter alles

We hoorden al enkele maanden geruchten over een Apple Watch Pro. Hoewel het ‘Pro’-label het uiteindelijk niet heeft gehaald, hebben we nu wel de Apple Watch Ultra. Gelukkig klopte de rest van de geruchten wel en zit deze Apple Watch voor extreme sporters vol extra functies.

Zo is hij robuuster en heeft een groter scherm. Bij ons sprong de Apple Watch Ultra er echter direct uit vanwege de grote van de batterij. Over de accuduur van deze smartwatch is vandaag meer informatie opgedoken. En spoiler alert: de batterij is enorm.

Zo veel groter is de accu van deze smartwatch

We hebben de Apple Watch Ultra, die met name bedoeld is voor hikers, diepzeeduikers en andere extreme sporters, helaas nog niet op de redactie, dus we kunnen de specificaties nog niet zelf testen. Maar gelukkig verscheen er een tabelletje online met wat specificaties van de batterij van de Apple Watch Ultra. Let op: deze informatie lijkt volgens ons heel betrouwbaar en realistisch, maar is wel gebaseerd op gegevens uit een Chinese database.

Volgens het tabelletje heeft de accu van de Apple Watch Ultra een grootte van maar liefst 542 mAh. Ter vergelijking: de (grote) Apple Watch Series 7 en Series 8 hebben ‘maar’ 308 mAh en het nieuwe budget-horloge Apple Watch SE 2022 is al helemaal kleiner met 296 mAh. Als je dit omrekent naar procenten is de batterij maar liefst 76 procent groter dan de Series 8.

Zo lang gaat deze robuuste smartwatch mee

Deze cijfers zeggen echter niet zo veel over de accuduur van de Apple Watch Ultra. Je moet de inhoud van een batterij namelijk altijd in combinatie met andere specificaties zien. Zo zijn bijvoorbeeld sommige chips energiezuiniger dan anderen.

Volgens Apple gaat de Ultra 36 uur mee op een enkele lading. Met de energiebesparingsmodus kan je dit oprekken tot maximaal 60 uur. Je verliest dan wel enkele belangrijke sport-functies, maar je kan wel langer rekenen op dit horloge in geval van nood. Als je mobiele data gebruikt zit de Apple Watch Ultra overigens op het niveau van de andere Apple Watches. Dan gaat deze (volgens Apple) 18 uur mee.

Apple Watch Ultra is Apple’s grootste smartwatch ooit

Omdat de Apple Watch Ultra een grotere accu heeft, is de smartwatch zelf ook wat groter geworden. Al is dat in verhouding wel minder dan de batterijcapaciteit doet vermoeden. Om te beginnen heeft deze robuuste smartwatch een kast van maar liefst 49 mm. Ter vergelijking: de Apple Watch Series 8 zijn verkrijgbaar in 41mm en 45mm. De behuizing van de Ultra is gemaakt van titanium en is dus bijna niet kapot te krijgen.

Daarnaast ziet het horloge er ook een beetje anders uit. De Digitale Kroon en zijknop zijn gebundeld aan één kant. Deze zijknop heeft uit de doos een ‘carte blanche’. Jij bepaalt via software waar deze knop voor is. Dat is met name handig voor sporters die een work-out willen starten als het bijvoorbeeld regent.

Apple Watch Series Ultra kopen: dit zijn de beste prijzen

De Apple Watch Ultra is vanaf vrijdag 23 september verkrijgbaar voor 999 euro, maar kan je nu al pre-orderen. Via onze onderstaande prijsvergelijker zie je waar deze het goedkoopst te vinden is. De Apple Watch Ultra beschikt overigens altijd over GPS + Cellular.

Apple Watch Ultra prijzen vergelijken Nieuw € 998,95 Bekijk beste prijs

