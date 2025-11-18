De Apple Watch krijgt op langere termijn een geheel nieuw ontwerp

De Apple Watch van volgend jaar krijgt nog geen grote veranderingen, maar er zit over een tijdje wel een geheel nieuw ontwerp aan te komen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Apple Watch krijgt een geheel nieuw ontwerp

Qua uiterlijk heeft de Apple Watch al een aantal jaren geen grote veranderingen ondergaan. Bij elke nieuwe versie ziet de Watch er in grote lijnen weer hetzelfde uit. De Apple Watch Ultra was natuurlijk een uitzondering, maar tegelijkertijd lijken de drie Ultra-modellen ook weer erg op elkaar. Inmiddels schijnt Apple van plan te zijn om over een tijdje een geheel nieuw ontwerp voor de Apple Watch te introduceren.

Volgens Weibo-gebruiker Instant Digital gebeurt dit echter niet vóór 2028. In een Weibo-bericht staat dat de Apple Watch-lijn van 2026 er niet significant anders uit zal zien. Apple zal volgens Instant Digital pas een nieuw ontwerp onthullen in het jaar na de release van de iPhone ter ere van het 20-jarig jubileum, die eind 2027 wordt verwacht. Dit betekent dat we volgend jaar waarschijnlijk geen ingrijpend herontwerp van de Apple Watch hoeven te verwachten.

Veranderingen en nieuwe sensoren

In augustus meldde DigiTimes dat ten minste één nieuw model dat in 2026 op de markt komt, aanzienlijke veranderingen in het uiterlijk krijgt die verband houden met nieuwe sensoren. Dit leidde tot speculaties dat Apple bezig is met de ontwikkeling van niet-invasieve bloedglucosemonitoring. Inmiddels is duidelijk dat deze Apple Watch-functie nog een paar jaar op zich laat wachten.

Mark Gurman van Bloomberg berichtte in 2023 al dat Apple werkt aan een vernieuwd ontwerp van de Apple Watch, met een dunnere behuizing en magnetische bandjes. Hoewel de Apple Watch Series 10 inderdaad een dunnere behuizing kreeg, zijn er geen magnetische bandjes gekomen. Er kwamen ook geen andere ontwerpwijzigingen in de Series 11 die eerder dit jaar werd uitgebracht. Uit gelekte Apple-code blijkt wel dat het bedrijf experimenteert met biometrische authenticatie in de vorm van Touch ID voor de Apple Watch van 2026. Dit gaat mogelijk om implementatie onder het scherm, waardoor het uiterlijk van de Watch verder niet verandert.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Instant Digital heeft een gemengde, maar soms betrouwbare staat van dienst. Het account heeft eerder accurate details onthuld, zoals de gele afwerking van de iPhone 14 en 14 Plus en het titanium bandje voor de Apple Watch Ultra 2. Desondanks zijn niet alle voorspellingen van Instant Digital ook echt uitgekomen.

Wil je niets missen omtrent de ontwikkeling van de Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!