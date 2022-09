Dit is de Apple Watch Ultra, hét Apple-horloge voor sporters

Er is een nieuwe versie Apple Watch aangekondigd. De Apple Watch Ultra is sporters op het lijf geschreven, heeft een groter scherm en een extra sterke behuizing. Goedkoop is ‘ie dan weer niet.

Apple kondigt Apple Watch Ultra officieel aan

Apple kondigde het horloge aan tijdens het Far Out-evenement. Een grote verrassing is de onthulling niet. In aanloop naar de presentatie dook het horloge al meerdere malen in geruchten op.

De Apple Watch Ultra in een notendop:

Gemaakt voor (fanatieke) sporters

Boordevol gezondheidsfuncties

Grootste Apple Watch ooit: kastgrootte van 49mm

Sterke behuizing is gemaakt van titanium

Grootste batterij in een Apple Watch ooit

Lekker snel dankzij S8-chip

Verkrijgbaar vanaf 23 september, kost 999 euro

Het horloge is gemaakt van titanium, een heel sterk materiaal. De Ultra kan dus alle omstandigheden aan: of je nu gaat diepzeeduiken, of hiken in de bergen. Over duiken gesproken: zodra het horloge merkt dat je onderwater bent wordt er een speciale app opgestart. Deze meet onder meer de watertemperatuur en diepte.

Verder heeft het horloge een lichtelijk vernieuwd ontwerp. De Digitale Kroon en zijknop zitten nu samen in een apart blokje aan de zijkant. Deze zijknop kun je naar wens programmeren. Zo is het onder meer mogelijk om een bepaalde workout of app op te starten als je de knop indrukt.

Gemaakt voor avonturiers

De Apple Watch Ultra zit boordevol snufjes die handig zijn voor sporters en avonturiers. De Wayfinder-wijzerplaat kun je bijvoorbeeld helemaal op maat maken voor jouw extreme sport, zoals skiën of zeilen. Ook zit er een speciale donkere modus in deze wijzerplaat waardoor het scherm makkelijker is af te lezen bij weinig licht.

Ook heeft Apple speciale polsbandjes gemaakt voor verschillende sporten. Zo is er een polsband voor watersporten en eentje voor gebruik in de bergen.

Verkrijgbaarheid

De Apple Watch Pro is vanaf 23 september verkrijgbaar voor 999 euro. Het horloge is vanaf vandaag al te bestellen.

Eerder op de avond kondigde Apple al de Apple Watch Series 8 en een nieuwe Apple Watch SE aan.

