Deze 3 Apple-apparaten verschijnen binnenkort – en dat wordt tijd

Er zijn drie langverwachte Apple-apparaten die volgens nieuwe geruchten nu toch echt bijna op de markt verschijnen. We zetten ze op een rij.

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Deze 3 Apple-apparaten verschijnen binnenkort

Apple heeft de afgelopen jaren weinig aandacht besteed aan zijn smart home-producten, maar daar komt binnenkort verandering in. Volgens Mark Gurman van Bloomberg zijn er drie Apple-apparaten die waarschijnlijk op korte termijn verschijnen. Het gaat om een nieuwe Apple TV, een vernieuwde HomePod mini en een volledig nieuwe Home Hub (ook wel HomePad).

Apple TV

De Apple TV is misschien wel de opvallendste kandidaat voor een upgrade. Het huidige model stamt uit 2022, draait op een A15 Bionic-chip en begint inmiddels achter te lopen op de concurrentie. De nieuwe versie krijgt naar verwachting een snellere chip (vermoedelijk een A17 Pro-chip), ondersteuning voor Apple Intelligence en mogelijk een vernieuwde Siri afstandsbediening. Daarmee wordt de mediaspeler weer toekomstbestendig.

HomePod mini

Ook de HomePod mini krijgt eindelijk een opvolger. De compacte slimme speaker verscheen al in 2020 en draait nog altijd op de verouderde S5-chip. De nieuwe versie zou een veel krachtigere chip (waarschijnlijk de S9-chip of nieuwer) krijgen, waardoor Siri sneller reageert en slimme functies beter kunnen worden verwerkt. Daarnaast worden ondersteuning voor modernere draadloze standaarden en een verbeterde geluidskwaliteit verwacht.

Home Hub (HomePad)

De laatste van de Apple-apparaten die binnenkort verschijnen, is misschien wel het interessantst. Apple werkt al jaren aan een smart home-scherm dat dienstdoet als centraal bedieningspunt voor slimme apparaten in huis. Het 7-inch scherm zou vergelijkbaar zijn met het slimme display van Google of Amazon, maar dan volledig geïntegreerd met HomeKit en Apple Intelligence. Eerdere geruchten wezen erop dat de lancering werd uitgesteld door de vertraging van de vernieuwde Siri, maar volgens de nieuwste informatie is het apparaat nu bijna klaar.

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Wanneer de Apple-apparaten precies verschijnen, is nog niet bekend. De verwachting is dat de nieuwe Apple TV en HomePod mini nog dit najaar op de markt komen. Mogelijk volgt de Home Hub (HomePad) kort daarna. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!