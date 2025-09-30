Een Apple-event in oktober 2025: dit is wat we ervan verwachten

Het jaarlijkse iPhone-event is alweer voorbij, maar volgens geruchten komt er in oktober nog een Apple-event met een aantal extra producten.
Lees verder na de advertentie.
Apple-event in oktober 2025
We weten op dit moment nog niet zeker of er in oktober 2025 inderdaad een Apple-event komt. Het is namelijk niet iets wat elk jaar terugkomt. De meest recente oktober-evenementen van Apple waren in 2021 en 2023. In oktober 2022 en 2024 waren er geen Apple-events. In plaats daarvan kondigde Apple toen nieuwe producten aan met persberichten en een reeks kortere productvideo’s. Voor de volledigheid hier een overzicht van de afgelopen jaren:
- 2021 (maandag 18 oktober): 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen met M1 Pro- en M1 Max-chips, AirPods 3 en nieuwe HomePod mini-kleuren.
- 2022 (persberichten op dinsdag 18 oktober): iPad Pro met M2-chip, iPad 10 en 3e generatie Apple TV 4K.
- 2023 (maandag 30 oktober): 14-inch en 16-inch MacBook Pro met M3-, M3 Pro- en M3 Max-chips, en iMac met M3-chip.
- 2024 (persberichten op maandag 28 oktober t/m woensdag 30 oktober): 14-inch en 16-inch MacBook Pro met M4-, M4 Pro- en M4 Max-chips, iMac met M4-chip en Mac mini met M4- en M4 Pro-chips.
Deze producten verwachten we dit jaar
Volgens Mark Gurman van Bloomberg komen er dit jaar nog iPad Pro-modellen met Apple’s M5-chip. Als dat klopt, is de kans groot dat er in oktober van dit jaar een evenement plaatsvindt, aangezien de standaard M1- tot en met M4-chips allemaal tijdens evenementen werden onthuld. Daarnaast is het de verwachting dat Apple de Vision Pro gaat updaten met de M5-chip.
Nieuwe MacBook Pro-modellen met M5-, M5 Pro- en M5 Max-chips gaan wel binnenkort in massaproductie, maar worden vermoedelijk pas begin 2026 aangekondigd.
Dit is de lijst met producten waarvan Gurman verwacht dat ze tijdens een Apple-event in oktober 2025 worden gepresenteerd:
- Apple TV: een snellere A17 Pro-chip die de vernieuwde versie van Siri volgend jaar ondersteunt, aangedreven door Apple Intelligence. Mogelijk ook met N1-chip en WiFi 7-ondersteuning. Daarnaast gaan er geruchten over een ingebouwde FaceTime-camera in de nieuwe Apple TV.
- HomePod mini: S9-chip of nieuwer die de vernieuwde versie van Siri volgend jaar ondersteunt, aangedreven door Apple Intelligence. Mogelijk krijgt de HomePod mini ook met N1-chip en WiFi 7-ondersteuning, verbeterde geluidskwaliteit, twee generatie Ultra Wideband-chip en nieuwe kleuren.
- AirTag: tot 3x groter bereik voor het volgen van items ten opzichte van de huidige AirTag, een beter beveiligde luidspreker en meldingen bij een zeer lage batterijduur.
- iPad Pro: M5-chip en twee camera’s aan de voorkant waardoor foto’s en videogesprekken zowel in staande als in liggende stand mogelijk zijn.
- Vision Pro: een snellere M4-chip of M5-chip, een nieuwe hoofdband die het comfort verbetert en mogelijk de kleur Spacezwart.
- MacBook Pro: meerder bronnen zeggen dat MacBook Pro-modellen met M5-chips vermoedelijk pas begin 2026 op de markt komen. Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor andere Macs met M5-chips, zoals een iMac of Mac mini.
- Studio Display: we verwachten een nieuwe versie van de Studio Display met mini-LED’s eind 2025 of begin 2026.
Op de lijst van Gurman ontbreekt het gerucht over een goedkopere MacBook met een A18 Pro- of A19 Pro-chip. Die komt waarschijnlijk ook eind 2025 of begin 2026 op de markt en is dus een mogelijke kandidaat voor het Apple-event in oktober.
Wil je niets missen van de events en nieuwe producten van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte!