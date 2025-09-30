Een Apple-event in oktober 2025: dit is wat we ervan verwachten

Het jaarlijkse iPhone-event is alweer voorbij, maar volgens geruchten komt er in oktober nog een Apple-event met een aantal extra producten.

Apple-event in oktober 2025

We weten op dit moment nog niet zeker of er in oktober 2025 inderdaad een Apple-event komt. Het is namelijk niet iets wat elk jaar terugkomt. De meest recente oktober-evenementen van Apple waren in 2021 en 2023. In oktober 2022 en 2024 waren er geen Apple-events. In plaats daarvan kondigde Apple toen nieuwe producten aan met persberichten en een reeks kortere productvideo’s. Voor de volledigheid hier een overzicht van de afgelopen jaren:

2021 (maandag 18 oktober): 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen met M1 Pro- en M1 Max-chips, AirPods 3 en nieuwe HomePod mini-kleuren.

(maandag 18 oktober): 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen met M1 Pro- en M1 Max-chips, AirPods 3 en nieuwe HomePod mini-kleuren. 2022 (persberichten op dinsdag 18 oktober): iPad Pro met M2-chip, iPad 10 en 3e generatie Apple TV 4K.

(persberichten op dinsdag 18 oktober): iPad Pro met M2-chip, iPad 10 en 3e generatie Apple TV 4K. 2023 (maandag 30 oktober): 14-inch en 16-inch MacBook Pro met M3-, M3 Pro- en M3 Max-chips, en iMac met M3-chip.

(maandag 30 oktober): 14-inch en 16-inch MacBook Pro met M3-, M3 Pro- en M3 Max-chips, en iMac met M3-chip. 2024 (persberichten op maandag 28 oktober t/m woensdag 30 oktober): 14-inch en 16-inch MacBook Pro met M4-, M4 Pro- en M4 Max-chips, iMac met M4-chip en Mac mini met M4- en M4 Pro-chips.

Het laatste oktober-event van Apple vond plaats in 2023 en had de naam ‘Scary Fast’.

Deze producten verwachten we dit jaar

Volgens Mark Gurman van Bloomberg komen er dit jaar nog iPad Pro-modellen met Apple’s M5-chip. Als dat klopt, is de kans groot dat er in oktober van dit jaar een evenement plaatsvindt, aangezien de standaard M1- tot en met M4-chips allemaal tijdens evenementen werden onthuld. Daarnaast is het de verwachting dat Apple de Vision Pro gaat updaten met de M5-chip.

Nieuwe MacBook Pro-modellen met M5-, M5 Pro- en M5 Max-chips gaan wel binnenkort in massaproductie, maar worden vermoedelijk pas begin 2026 aangekondigd.

Dit is de lijst met producten waarvan Gurman verwacht dat ze tijdens een Apple-event in oktober 2025 worden gepresenteerd:

Apple TV : een snellere A17 Pro-chip die de vernieuwde versie van Siri volgend jaar ondersteunt, aangedreven door Apple Intelligence. Mogelijk ook met N1-chip en WiFi 7-ondersteuning. Daarnaast gaan er geruchten over een ingebouwde FaceTime-camera in de nieuwe Apple TV.

: een snellere A17 Pro-chip die de vernieuwde versie van Siri volgend jaar ondersteunt, aangedreven door Apple Intelligence. Mogelijk ook met N1-chip en WiFi 7-ondersteuning. Daarnaast gaan er geruchten over een ingebouwde FaceTime-camera in de nieuwe Apple TV. HomePod mini : S9-chip of nieuwer die de vernieuwde versie van Siri volgend jaar ondersteunt, aangedreven door Apple Intelligence. Mogelijk krijgt de HomePod mini ook met N1-chip en WiFi 7-ondersteuning, verbeterde geluidskwaliteit, twee generatie Ultra Wideband-chip en nieuwe kleuren.

: S9-chip of nieuwer die de vernieuwde versie van Siri volgend jaar ondersteunt, aangedreven door Apple Intelligence. Mogelijk krijgt de HomePod mini ook met N1-chip en WiFi 7-ondersteuning, verbeterde geluidskwaliteit, twee generatie Ultra Wideband-chip en nieuwe kleuren. AirTag : tot 3x groter bereik voor het volgen van items ten opzichte van de huidige AirTag, een beter beveiligde luidspreker en meldingen bij een zeer lage batterijduur.

: tot 3x groter bereik voor het volgen van items ten opzichte van de huidige AirTag, een beter beveiligde luidspreker en meldingen bij een zeer lage batterijduur. iPad Pro : M5-chip en twee camera’s aan de voorkant waardoor foto’s en videogesprekken zowel in staande als in liggende stand mogelijk zijn.

: M5-chip en twee camera’s aan de voorkant waardoor foto’s en videogesprekken zowel in staande als in liggende stand mogelijk zijn. Vision Pro : een snellere M4-chip of M5-chip, een nieuwe hoofdband die het comfort verbetert en mogelijk de kleur Spacezwart.

: een snellere M4-chip of M5-chip, een nieuwe hoofdband die het comfort verbetert en mogelijk de kleur Spacezwart. MacBook Pro : meerder bronnen zeggen dat MacBook Pro-modellen met M5-chips vermoedelijk pas begin 2026 op de markt komen. Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor andere Macs met M5-chips, zoals een iMac of Mac mini.

: meerder bronnen zeggen dat MacBook Pro-modellen met M5-chips vermoedelijk pas begin 2026 op de markt komen. Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor andere Macs met M5-chips, zoals een iMac of Mac mini. Studio Display: we verwachten een nieuwe versie van de Studio Display met mini-LED’s eind 2025 of begin 2026.

Op de lijst van Gurman ontbreekt het gerucht over een goedkopere MacBook met een A18 Pro- of A19 Pro-chip. Die komt waarschijnlijk ook eind 2025 of begin 2026 op de markt en is dus een mogelijke kandidaat voor het Apple-event in oktober.

