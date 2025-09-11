iPhone 17-event terugkijken? Zo vind je de livestream

Yannick Chalkiopoulos
11 september 2025, 9:07
2 min leestijd
Apple heeft de iPhone 17 aangekondigd! Heb je het evenement gemist? Zo kun je het iPhone 17-event terugkijken.

iPhone 17-event

Apple heeft een reeks nieuwe producten aangekondigd! Op dinsdag 9 september 2025 presenteerde het bedrijf de nieuwe iPhones en Apple Watches van het jaar. Dat is niet alles, want er is ook een nieuwe generatie van de AirPods Pro onthuld. Heb je het evenement gemist? In dat geval kun je het iPhone 17-event gemakkelijk terugkijken. Bekijk hier alle aankondigingen die Apple heeft gedaan bij het evenement:

Apple Event — September 9

Véél nieuwe producten

Apple heeft maar liefst acht nieuwe producten aangekondigd bij het ‘Awe Dropping’-evenement. We zagen vier iPhones, waaronder een compleet nieuw model. Daarnaast heeft Apple drie nieuwe Apple Watches uitgebracht en zijn de AirPods Pro 3 verschenen. Heb je geen tijd voor het terugkijken van het iPhone 17-event? Bekijk dan hier ons overzicht van alle aankondigingen die Apple deed tijdens het evenement:

Gemist? Dit zijn alle aankondigingen van het iPhone 17-event

Gemist? Dit zijn alle aankondigingen van het iPhone 17-event

Ben je enthousiast en wil je een nieuwe iPhone halen? De voorverkoop van de iPhone 17-serie begint op vrijdag 12 september om 14.00 uur. Als je jouw nieuwe telefoon die dag bestelt, heb je het toestel op vrijdag 19 september als eerste in huis. Klinkt dat goed? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent als de pre-order van de iPhone 17-serie en de iPhone Air is begonnen!

Heeft dit artikel je geholpen?
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17

