Apple verklapt: deze functie komt naar de AirPods Pro 3

De AirPods Pro 3 komen later dit jaar uit, maar Apple heeft nu al een nieuwe functie van de oortjes verklapt. Dit weten we al!

Lees verder na de advertentie.

AirPods Pro 3

Apple heeft de iPhone 16e op woensdag 19 februari aangekondigd, maar dat is niet het eerste product dat het bedrijf in 2025 heeft onthuld. Een week eerder bracht Beats, een bedrijf dat onderdeel van Apple is, compleet nieuwe oortjes uit. De Powerbeats Pro 2 verschenen toen met een aantal geavanceerde functies. Deze oortjes verklappen een nieuwe functie die we hoogstwaarschijnlijk bij de AirPods Pro 3 zullen zien.

De Powerbeats Pro 2 hebben een verbeterde accuduur, ruisonderdrukking en design. De opvallendste feature van de Powerbeats Pro 2 heeft weinig te maken met audio, want de oortjes hebben voor het eerst gezondheidssensoren. Deze sensoren zorgen ervoor dat de Powerbeats Pro 2 je hartslag kunnen meten. Beats heeft nooit eerder oortjes met deze feature uitgebracht. Volgens geruchten kunnen we bij de AirPods Pro 3 soortgelijke veranderingen verwachten.

Nieuwe gezondheidsfunctie

Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan nieuwe gezondheidsfuncties voor de geavanceerde oortjes. Nu de Powerbeats Pro 2 een hartslagsensor hebben, lijkt het zo goed als zeker dat Apple de functie ook naar de AirPods Pro 3 brengt. We zien dan vermoedelijk dezelfde biometrische sensoren terug als bij de Powerbeats Pro 2. Je hebt dan niet langer je Apple Watch nodig om je hartslag op te meten.

Om de hartslag te meten zijn de Powerbeats Pro 2 voorzien van optische sensoren. Deze knipperen meer dan 100 keer per seconde met groen ledlicht om je hartslag te bepalen. De sensoren van de Powerbeats Pro 2 meten je hartslag enkel tijdens het doen van work-outs. Zo krijg je betere inzichten in je gezondheid en conditie. Dat is niet alles, want je kunt je work-outs ook optimaliseren op basis van de hartslagmetingen.

Release van de AirPods Pro 3

Apple brengt dezelfde functie dit jaar vermoedelijk naar de AirPods Pro 3. Mogelijk is de hartslagmeter dan iets geavanceerder. Zo werkt de meting bij de Powerbeats Pro 2 alleen bij het doen van work-outs. Bij de derde generatie van de AirPods Pro maakt Apple het waarschijnlijk mogelijk om je hartslag altijd op te meten, ook als je niet aan het sporten bent. Daarmee onderscheiden de AirPods Pro 3 zich van de Powerbeats Pro 2.

Andere verbeteringen die bij de nieuwe generatie van de AirPods Pro worden verwacht zijn de H3-chip, een compacter design en een sterk verbeterde geluidskwaliteit. De Powerbeats Pro 2 hebben vrijwel dezelfde veranderingen, waarmee Apple al veel heeft verklapt over de AirPods Pro 3. De oortjes verschijnen pas in het najaar, de release is waarschijnlijk in september. Vind je dat te lang duren en heb je nu nieuwe oortjes nodig? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de AirPods Pro 2: