Apple brengt de eerste nieuwe oortjes van 2025 uit: dit zijn ze

Apple heeft de eerste nieuwe oortjes van 2025 gelanceerd, met belangrijke updates gericht op actieve gebruikers. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt nieuwe oortje uit

De eerste nieuwe Apple-oortjes van 2025 zijn geen AirPods. Het gaat om een nieuwe versie van de Powerbeats Pro. Enkele van de verbeteringen van de Powerbeats Pro 2 zijn actieve ruisonderdrukking ofwel Active Noise Cancellation (ANC) met Transparantie-modus, gepersonaliseerde ruimtelijke audio, een H2-chip voor verbeterde energiezuinigheid en integratie met Apple ecosystemen, en voor het eerst in een Apple-audioproduct: hartslagmonitoring.

Een verbeterd design

Bij de Powerbeats Pro 2 is de oorhaak de helft kleiner dan bij de originele Powerbeats Pro en gemaakt van een nikkel-titaniumlegering voor meer flexibiliteit en comfort. Een IPX4-classificatie betekent dat Powerbeats Pro 2 zweet- en waterbestendig zijn. Verder hebben ze een verbeterde ventilatie en vijf formaten oortips (XS, S, M, L en XL).

De nieuw ontworpen behuizing van de Powerbeats Pro 2 vermindert het gewicht met 20 procent ten opzichte van de voorganger en dankzij de efficiëntere H2-chip gaat de batterij van de oortjes zelf met ANC uitgeschakeld een uur langer meegaan dan die van de vorige generatie (10 uur in plaats van 9).

De ingebouwde batterij in de oplaadcase zorgt voor een totale batterijduur van 45 uur, een aanzienlijke verbetering vergeleken met de 24 uur van de voorganger. Desondanks is de nieuwe case 33 procent kleiner en ondersteunt nu voor het eerst ook draadloos opladen via Qi.

Nieuwe geluidsfuncties

De Powerbeats Pro 2 hebben een groot aantal Apple-functies die bij de vorige generatie ontbraken: actieve ruisonderdrukking met transparantie-modus om selectief geluid van buitenaf binnen te laten, Adaptieve EQ om frequenties in realtime aan te passen voor een optimaal geluid en Gepersonaliseerde ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking, waardoor het geluid altijd van dezelfde kant af lijkt te komen.

De Powerbeats Pro 2 zijn ook de eerste Beats-oortjes die Lossless Audio met zeer lage latency ondersteunen, geoptimaliseerd voor de Vision Pro waarbij de H2-chips in beide apparaten samenwerken om een meeslepende ervaring te bieden.

Revolutionaire gezondheidsfeatures

Een belangrijke functie van de nieuwe oortjes is hartslagmeting. Als je beide oordopjes in je oren hebt en hartslagmeting is actief, dan pulseren optische LED-sensoren met meer dan 100 keer per seconde om de hartslag via de bloedstroom te meten. Dit wordt geïntegreerd in populaire fitness-apps om gegevens te verzamelen tijdens workouts en deze te synchroniseren met de Apple Gezondheid-app.

Gebruik je de nieuwe oordopjes met een iPhone, dan begint de hartslagmeting automatisch wanneer je een workout start met een compatibele app en stopt automatisch wanneer je de workout beëindigt. Als je zowel een Apple Watch als de Powerbeats Pro 2 draagt, zullen apps standaard de gegevens van de Apple Watch gebruiken. Die keuze heeft Apple gemaakt om de bestaande basis van Apple Watch-gebruikers die al hartslaggegevens bijhouden niet te verstoren. Apple merkt wel op dat beide methoden vergelijkbare resultaten zouden moeten opleveren.

Volledige integratie Apple-functies

Dankzij de H2-chip kun je met deze nieuwe oortjes het volledige pakket aan Apple-integratiefuncties verwachten, waaronder one-touch pairing, automatisch schakelen tussen apparaten via iCloud, Audio Sharing zodat meerdere mensen naar dezelfde audiobron kunnen luisteren, handsfree Siri en Zoek mijn-ondersteuning.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Powerbeats Pro 2 zijn per direct verkrijgbaar in de kleuren Gitzwart, Zandstorm, Hyperviolet en Electric Orange, voor een bedrag van 299,95 euro. Vanaf donderdag 13 februari liggen ze ook in de winkels.