iPhone 17e heeft MagSafe – om deze redenen is dat goed nieuws

De iPhone 17e ondersteunt eindelijk MagSafe. Daarmee krijgt het toestel een functie die veel gebruikers al langer misten.

Apple heeft onlangs de iPhone 17e uitgebracht. En de nieuwe smartphone heeft een paar interessante upgrades gekregen. De grootste verbetering is natuurlijk de nieuwe chip (een A19), maar er is meer.

De andere belangrijke verbetering voor de iPhone 17e is de ondersteuning voor MagSafe. En dat is goed nieuws, want MagSafe maakt het gebruik van je iPhone een stuk handiger.

Dit is waarom MagSafe zo fijn is

MagSafe is veel meer dan alleen een manier om je iPhone draadloos op te laden. In de achterkant van de iPhone zitten magneten die accessoires automatisch op de juiste plek laten klikken. Hierdoor weet je zeker dat een draadloze oplader altijd goed aansluit. De iPhone 16e had deze functie niet en was daardoor soms lastig om goed op een draadloze oplader te leggen.

Dat de iPhone 17e nu MagSafe heeft komt met een paar duidelijke voordelen. Zo gaat opladen vaak efficiënter, omdat de spoelen van de oplader en de iPhone perfect uitgelijnd zijn. Daarnaast hoef je dus niet meer te zoeken naar de juiste positie op een draadloze oplader.

Maar er zit nog een belangrijker voordeel aan MagSafe. Je iPhone 17e krijgt daardoor ondersteuning voor verschillende accessoires. Denk aan magnetische hoesjes, kaarthouders en autohouders. Die klik je simpelweg achter op je iPhone zonder gedoe met klemmen of kabels.

Ook zijn MagSafe-powerbanks populair. Daarmee kun je onderweg snel extra batterij toevoegen zonder een kabel aan te sluiten. Sommige van die batterijen klik je vast aan de achterkant en zo laad je de iPhone direct op.

iPhone 17e kopen

De iPhone 17e heeft dezelfde startprijs als bij de iPhone 16e, alleen krijg je daar nu meer opslagruimte voor. Dat betekent dat je minimaal 256 GB bij de voordelige iPhone krijgt. Wil je meer opslagruimte? Dan ben je meer geld kwijt aan de iPhone. Dit zijn de prijzen van Apple: