Waarom deze aankondiging van Ziggo mogelijk heel belangrijk is voor jou

Ziggo heeft een grote aankondiging gedeeld, die gevolgen heeft voor maar liefst 680.000 huishoudens. Dit gaat er veranderen bij de provider!

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Grote aankondiging van Ziggo

Ben je niet helemaal tevreden met je huidige provider? Dan hebben we goed nieuws, want Ziggo heeft een belangrijke aankondiging gedeeld. De provider komt op veel meer plekken beschikbaar, omdat Ziggo voortaan gebruikmaakt van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber. Het gaat om regio’s waar Ziggo geen eigen kabelnetwerk heeft, waaronder delen van Twente, het Westland, Zeeland en de steden Gouda, Schiedam en Aalsmeer.

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Het is een flinke verandering voor Ziggo, want de provider breidt het bereik uit met ruim 680.000 huishoudens. Deze huishoudens kunnen nu voor het eerst een internet- en televisieabonnement afsluiten bij Ziggo. De samenwerking met Delta Fiber levert Ziggo een belangrijk voordeel op, want de provider kan hierdoor ook diensten aanbieden op plekken waar dat eerder niet mogelijk was. In totaal komen er vier abonnementen van Ziggo beschikbaar in de genoemde regio’s. Bekijk hieronder alle abonnementen van Ziggo:

Zo duur zijn de abonnementen

Ziggo heeft laten weten dat de nieuwe abonnementen sinds 20 augustus 2026 kunnen worden afgesloten. Dat houdt in dat ruim 680.000 huishoudens vanaf dat moment toegang hebben tot de diensten van Ziggo. Klanten kunnen kiezen uit vier abonnementen, die dezelfde prijzen hebben als andere abonnementsopties bij Ziggo. De glasvezelpakketten van Ziggo starten bij 41,95 euro per maand, maar er zijn ook uitgebreidere opties. Deze abonnementen krijgen gebruikers bij Ziggo via het glasvezelnetwerk van Delta Fiber:

Abonnement Voordelen Maandprijs Internet 200Mbit/s 1 licentie op Safe Online Extra 41,95 euro Internet 500Mbit/s 5 licenties op Safe Online Extra 1 wifiversterker 48,95 euro Internet 1Gbit/s 10 licenties op Safe Online Extra 2 wifiversterkers 54,95 euro Internet 2Gbit/s 25 licenties op Safe Online Extra 3 wifiversterkers 59,95 euro

Deze abonnementen komen overeen met het landelijke aanbod van Ziggo. Een voordeel is dat de pakketten gebruikmaken van symmetrische snelheden. Daardoor zijn de upload- en downloadsnelheid even hoog. Bij veel andere abonnementen van Ziggo ligt de uploadsnelheid een stuk lager, maar bij het nieuwe glasvezelaanbod is dat niet langer zo. De abonnementen zijn daardoor vooral interessant voor huishoudens die regelmatig bestanden uploaden, veel online gamen of vaak videobellen.

Andere mogelijkheden

Ziggo heeft dus een flinke verandering doorgevoerd, want via het glasvezelnetwerk van Delta Fiber is de provider beschikbaar voor veel meer huishoudens. De abonnementen kosten tussen 41,95 euro en 59,95 euro, waarbij je extra voordelen krijgt naarmate je meer betaalt. Zo worden de download- en uploadsnelheid hoger, krijg je meer licenties op Safe Online Extra en worden er wifiversterkers meegeleverd. Welk abonnement het beste past, hangt vooral af van je woning en de grootte van je huishouden.

Door de uitbreiding naar het glasvezelnetwerk van Delta Fiber zijn er vier extra abonnementen van Ziggo beschikbaar. Ziggo via glasvezel is momenteel alleen te krijgen in gebieden waar Delta Fiber een glasvezelnetwerk heeft aangelegd. De uitbreiding geldt daarom uitsluitend voor adressen die zijn aangesloten op het Delta-netwerk. Het gaat om een groter bereik van 680.000 huishoudens, dus de kans is groot dat deze verandering bij Ziggo gevolgen heeft voor het aanbod bij jou in de buurt.

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Ben je benieuwd welke andere opties er bij jou in de buurt zijn? Bekijk dan alle mogelijkheden, zodat je zeker weet dat je het snelste internet in huis haalt:

Dit wil je weten over internet en tv van KPN

KPN biedt verschillende internet- en tv-abonnementen aan. Je kiest zelf welke internetsnelheid je wilt en kunt het pakket afstemmen op je eigen situatie. Op adressen met glasvezel zijn snelheden tot 4 Gbit/s beschikbaar. Daarnaast krijg je standaard een wifi-modem en kun je extra SuperWifi-punten toevoegen voor een beter bereik in huis.

Met KPN TV+ kijk je live televisie, kun je programma’s terugkijken en streamen via de TV+ Box. Je kunt kiezen voor een abonnement met tv-zenders of alleen streaming. Combineer je KPN Internet en TV met KPN Mobiel, dan profiteer je bovendien van Combivoordeel, zoals korting op je mobiele abonnement en een keuze uit bijvoorbeeld Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN:

KPN looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: ontvang 12 maanden 50 procent korting op je internet- en tv pakket of scoor een gratis PlayStation 5 t.w.v. 599 euro.

Internet en tv van Odido in het kort

Odido biedt internet en tv samen in één abonnement, waarbij je zelf bepaalt welke internetsnelheid je kiest. Met glasvezel zijn op sommige adressen snelheden tot 8 Gbit/s mogelijk, waarbij de upload- en downloadsnelheid even hoog zijn. Daarnaast kun je het abonnement uitbreiden met bijvoorbeeld Wifi Plus voor een beter bereik in huis.

Met Odido TV krijg je standaard toegang tot ruim 60 zenders, waarvan het grootste deel in HD. Je kunt live televisie kijken via een Mediabox of de Odido TV App en programma’s terugkijken of opnieuw vanaf het begin starten. Ook kun je extra zender- en streamingpakketten toevoegen. Combineer je meerdere Odido- of Ben-abonnementen op hetzelfde adres, dan kun je daarnaast profiteren van Klantvoordeel.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido: