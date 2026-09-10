iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: zó groot zijn de prijsverschillen

Apple heeft de iPhone 18 Pro gepresenteerd, maar is de nieuwe Pro-iPhone zijn hogere prijs waard, of kun je beter voor de iPhone 17 Pro gaan?

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Prijsverschillen iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro

Apple heeft de iPhone 18 Pro onthuld tijdens het ‘Surprise and shine’-event op woensdag 9 september. Naast allerlei verbeteringen is de nieuwe iPhone ook weer een stukje duurder geworden. Dit zijn alle prijzen van de verschillende uitvoeringen:

iPhone 18 Pro 256 GB: 1479 euro

iPhone 18 Pro 512 GB: 1729 euro

iPhone 18 Pro 1 TB: 2229 euro

iPhone 18 Pro 2 TB: 2979 euro

Daarmee is de iPhone 18 Pro bij iedere opslagvariant duurder dan de iPhone 17 Pro. De verschillen lopen bij grotere opslagcapaciteiten wel anders op. Kies je voor een iPhone 18 Pro mét abonnement, dan betaal je doorgaans minder voor het toestel.

iPhone 18 Pro met abonnement

Dit kost de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is inmiddels niet meer verkrijgbaar bij Apple zelf nu de iPhone 18 Pro is gepresenteerd. De prijzen bij de release van de iPhone 17 Pro waren als volgt:

iPhone 17 Pro 256 GB: 1329 euro

iPhone 17 Pro 512 GB: 1579 euro

iPhone 17 Pro 1 TB: 1829 euro

Zo komen we op de volgende verschillen tussen de iPhone 18 Pro en de iPhone 17 Pro:

256 GB : 150 euro

: 150 euro 512 GB : 150 euro

: 150 euro 1 TB: 400 euro (!)

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Een verschil van 150 euro is redelijk gangbaar, maar een verschil van 400 euro is behoorlijk uitzonderlijk. Overigens kun je de iPhone 17 Pro nog wel gewoon op andere plekken aanschaffen nu de iPhone 18 Pro is gepresenteerd. De prijzen zijn nu vaak ook wel wat gezakt. Een overzichtje:

Ook hier geldt dat je minder voor het toestel betaalt als je kiest voor een iPhone 17 Pro mét abonnement. Hieronder hebben we de beste deals voor je neergezet:

iPhone 17 Pro met abonnement

Pre-order iPhone 18 Pro

Ga je toch liever voor de nieuwe iPhone 18 Pro in plaats van voor de iPhone 17 Pro? Je kunt er vanaf zaterdag 12 september om 14:00 uur een bestellen en dan heb je hem op 18 september in huis. Vanaf die datum ligt de iPhone 18 Pro ook in de winkels. Wil je niets missen van alle nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!