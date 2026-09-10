iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: zó groot zijn de prijsverschillen

Maurice Snijders
Maurice Snijders
10 september 2026, 13:03
2 min leestijd
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: zó groot zijn de prijsverschillen

Apple heeft de iPhone 18 Pro gepresenteerd, maar is de nieuwe Pro-iPhone zijn hogere prijs waard, of kun je beter voor de iPhone 17 Pro gaan?

Lees verder na de advertentie.

Prijsverschillen iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro

Apple heeft de iPhone 18 Pro onthuld tijdens het ‘Surprise and shine’-event op woensdag 9 september. Naast allerlei verbeteringen is de nieuwe iPhone ook weer een stukje duurder geworden. Dit zijn alle prijzen van de verschillende uitvoeringen:

  • iPhone 18 Pro 256 GB: 1479 euro
  • iPhone 18 Pro 512 GB: 1729 euro
  • iPhone 18 Pro 1 TB: 2229 euro
  • iPhone 18 Pro 2 TB: 2979 euro
18 17 pro

Daarmee is de iPhone 18 Pro bij iedere opslagvariant duurder dan de iPhone 17 Pro. De verschillen lopen bij grotere opslagcapaciteiten wel anders op. Kies je voor een iPhone 18 Pro mét abonnement, dan betaal je doorgaans minder voor het toestel.

iPhone 18 Pro met abonnement

Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro
Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro

Dit kost de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is inmiddels niet meer verkrijgbaar bij Apple zelf nu de iPhone 18 Pro is gepresenteerd. De prijzen bij de release van de iPhone 17 Pro waren als volgt:

  • iPhone 17 Pro 256 GB: 1329 euro
  • iPhone 17 Pro 512 GB: 1579 euro
  • iPhone 17 Pro 1 TB: 1829 euro
camera beter

Zo komen we op de volgende verschillen tussen de iPhone 18 Pro en de iPhone 17 Pro:

  • 256 GB: 150 euro
  • 512 GB: 150 euro
  • 1 TB: 400 euro (!)

Een verschil van 150 euro is redelijk gangbaar, maar een verschil van 400 euro is behoorlijk uitzonderlijk. Overigens kun je de iPhone 17 Pro nog wel gewoon op andere plekken aanschaffen nu de iPhone 18 Pro is gepresenteerd. De prijzen zijn nu vaak ook wel wat gezakt. Een overzichtje:

Ook hier geldt dat je minder voor het toestel betaalt als je kiest voor een iPhone 17 Pro mét abonnement. Hieronder hebben we de beste deals voor je neergezet:

iPhone 17 Pro met abonnement

Bekijk bij KPN

Bekijk bij KPN
Bekijk bij Odido

Bekijk bij Odido
Bekijk bij Vodafone

Bekijk bij Vodafone
Bekijk bij Belsimpel

Bekijk bij Belsimpel
Bekijk bij Mobiel.nl

Bekijk bij Mobiel.nl
Bekijk bij MediaMarkt

Bekijk bij MediaMarkt
iphone 18 pro

Pre-order iPhone 18 Pro

Ga je toch liever voor de nieuwe iPhone 18 Pro in plaats van voor de iPhone 17 Pro? Je kunt er vanaf zaterdag 12 september om 14:00 uur een bestellen en dan heb je hem op 18 september in huis. Vanaf die datum ligt de iPhone 18 Pro ook in de winkels. Wil je niets missen van alle nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iPhone iPhone Apple iPhone 18 Pro iPhone 17 Pro

Bekijk ook

iPhone 18 vs iPhone 18 Pro: waarom je in 2026 waarschijnlijk weinig keuze hebt

iPhone 18 vs iPhone 18 Pro: waarom je in 2026 waarschijnlijk weinig keuze hebt

27 augustus 2026

iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max: wat worden de grootste verschillen?

iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max: wat worden de grootste verschillen?

26 augustus 2026

Waarom je de iPhone 18 Pro (Max) straks héél snel moet kopen

Waarom je de iPhone 18 Pro (Max) straks héél snel moet kopen

17 augustus 2026

iPhone 17 Pro vs Google Pixel 11 Pro: de belangrijkste verschillen op een rij

iPhone 17 Pro vs Google Pixel 11 Pro: de belangrijkste verschillen op een rij

20 augustus 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren