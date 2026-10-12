iPhone 18 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra: welke heeft de beste batterijduur?

Ben je benieuwd hoe lang de iPhone 18 Pro Max en de Samsung Galaxy S26 Ultra meegaan op een batterijlading? Dat lees je in dit artikel.

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iPhone 18 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra

Zowel de iPhone 18 Pro Max van Apple als de Samsung Galaxy S26 Ultra hebben een groot scherm, krachtige hardware en uitgebreide camerafuncties. Toch is er ook iets waar het ene toestel net iets meer in uitblinkt: de batterijduur.

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Batterijduur

Wil je een smartphone die je niet halverwege de dag aan de oplader hoeft te leggen? Dan ben je bij Apple aan het juiste adres. Uit een vergelijking van GSMArena blijkt dat de batterij van de iPhone 18 Pro Max duidelijk langer meegaat dan die van de Samsung Galaxy S26 Ultra.

De iPhone behaalde een Active Use Rating van 19 uur en 20 minuten. De Galaxy S26 Ultra kwam uit op 16 uur en 22 minuten. Dat is bijna drie uur verschil! Deze test houdt rekening met verschillende activiteiten, waaronder internetten, video’s kijken en gamen.

Op papier heeft de iPhone met 5391 mAh ook een grotere batterij dan de 5000 mAh-accu van Samsung. Toch draait het niet alleen om de capaciteit. Ook de processor, het scherm en de software bepalen hoeveel energie een telefoon verbruikt.

Samsung laadt sneller op

De Samsung heeft wel een ander voordeel: de Galaxy S26 Ultra laadt sneller op. Het toestel ondersteunt bekabeld opladen met maximaal 60 watt, tegenover 54 watt bij de iPhone 18 Pro Max. In de eerste 30 minuten ontlopen de telefoons elkaar nauwelijks. De Samsung komt dan op ongeveer 84 procent, terwijl de iPhone rond de 81 procent zit. Een volledige laadbeurt duurt bij Samsung ongeveer 43 minuten. Bij Apple is dat zo’n 55 minuten.

Beide smartphones ondersteunen bovendien draadloos opladen tot 25 watt. Samsung biedt daarnaast omgekeerd draadloos opladen, waarmee je bijvoorbeeld geschikte oordopjes via de achterkant van je telefoon kunt opladen.

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Het beste scherm

Ook de schermen van beide smartphones zijn aan elkaar gewaagd. Zowel de iPhone 18 Pro Max als de Samsung Galaxy S26 Ultra heeft een 6,9-inch oledscherm met een dynamische verversingssnelheid van 120 Hz. Daardoor zien animaties en scrollbewegingen er op beide toestellen soepel uit.

Toch heeft Samsung op papier een streepje voor. De Galaxy S26 Ultra heeft een iets hogere resolutie van 1440 x 3120 pixels, tegenover 1320 x 2868 pixels bij de iPhone. Dat komt neer op 500 pixels per inch bij Samsung en 460 pixels per inch bij Apple. Het verschil is niet enorm, maar tekst en details kunnen op de Samsung net wat scherper ogen.

De beste camera

Ook op cameragebied zijn er duidelijke verschillen. De iPhone 18 Pro Max heeft drie camera’s van 48 megapixel. De hoofdcamera beschikt over een variabel diafragma, waarmee de hoeveelheid licht die binnenkomt kan worden aangepast.

Samsung kiest voor een hoofdcamera van 200 megapixel, aangevuld met een ultragroothoekcamera en twee telelenzen. Vooral als je graag ver inzoomt, is de Galaxy S26 Ultra interessant. Bijvoorbeeld voor foto’s van concerten, vakanties en natuurfotografie. Voor video en de samenwerking met andere Apple-apparaten heeft de iPhone aantrekkelijke voordelen.

Conclusie: iPhone 18 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra

Wil je vooral een smartphone die lang meegaat op één batterijlading? Dan is de iPhone 18 Pro Max de beste keuze op basis van deze test. Vind je een scherper beeld, lager gewicht en de S Pen belangrijker? Dan is de Galaxy S26 Ultra zeker het overwegen waard. Echt fout kun je niet gaan, want het zijn zonder meer allebei toptoestellen.

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