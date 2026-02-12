Apple Watch Series 9 vs Series 11: moet je na 2 jaar overstappen?

Heb je een Apple Watch Series 9 en twijfel je of overstappen naar de Series 11 na twee jaar de moeite waard is? Deze vergelijking helpt je.

Inhoud Behuizing Scherm Prestaties Sensoren Batterij Conclusie

Apple Watch Series 9 vs Series 11

De Apple Watch Series 11 is natuurlijk beter dan de Apple Watch Series 9. Maar zijn de verschillen zo groot dat het een goed idee is om nu al over te stappen? Om je hiermee te helpen, gaan we ze met elkaar vergelijken.

Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 11 45 mm (of 41 mm) 46 mm (of 42 mm) 1,9 inch Always-on LTPO OLED Retina-display met 484 x 396 pixels 1,96 inch Always‑on LTPO3 OLED Retina‑display met 496 x 416 pixels Apple S9-chip Apple S10-chip 64 GB opslagruimte 64 GB opslagruimte Accelerometer, gyro, hartslag, barometer, always-on hoogtemeter, kompas, SpO2, VO2max, temperatuur (lichaam) Accelerometer, gyro, hartslag, barometer, always-on hoogtemeter, kompas, SpO2, VO2max, temperatuur (lichaam), temperatuur (water) Tot 18 uur batterijduur Tot 24 uur batterijduur € 284,27 € 374,95

Behuizing

De kast van de Apple Watch Series 11 lijkt op die van de Series 9, maar is net ietsje groter en ietsje platter. Beide modellen zijn verkrijgbaar in aluminium, maar de Series 9 is er ook in roestvrij staal en de Series 11 in titanium.

Apple Watch Series 9: Aluminium is verkrijgbaar in Middernacht, Sterrenlicht, Zilver, Roze en (PRODUCT)RED, Roestvrij staal is er in Grafiet, Zilver en Goud.

Apple Watch Series 11: Aluminium is verkrijgbaar in Gitzwart, Rosé­goud, Zilver en Space­grijs, Titanium is er in Leisteen, Goud en Naturel.

Wellicht heb je liever titanium of vind je de kleuren van de Series 11 mooier, maar een reden om over te stappen zal het waarschijnlijk niet zijn.

Scherm

Ook het scherm van de Apple Watch Series 11 is net ietsje groter (1 mm) en ook iets beter dan dat van de Series 9 (LTPO3 groot­hoek-OLED ten opzichte van LTPO OLED). Hierdoor is de resolutie van de Series 11 ook iets hoger. Qua helderheid is er overigens geen verschil. Ook niet direct een reden om over te stappen naar de Series 11.

Prestaties

Hoewel de Apple Watch Series 9 al twee jaar oud is, zit er een chip in van de vorige generatie. De Apple Watch Series 11 draait namelijk op een S10-chip en de Series 9 op een S9-chip. Die S10 brengt uiteraard wat meer snelheid, maar het verschil is niet enorm. In elk geval niet groot genoeg om gelijk over te stappen.

Sensoren

De Apple Watch Series 11 heeft twee sensoren meer dan de Series 9. Het zijn een sensor die de temperatuur van water meet en een dieptemeter tot 6 meter. Voor de meeste mensen zullen deze extra sensoren niet erg belangrijk zijn. Ook hier dus geen reden om direct over te stappen naar de nieuwste versie.

Batterij

Dit is waarschijnlijk het grootste verschil tussen de Apple Watch Series 11 en de Series 9. De Apple Watch Series 11 houdt het op één lading namelijk tot 24 uur vol. De Series 9 houdt het na 18 uur al voor gezien. Heb je een Apple Watch Series 9 die al twee jaar oud is, dan haal je die 18 uur inmiddels waarschijnlijk ook niet meer. En als je vaak de gps van je Apple Watch gebruikt, zal de batterijduur nog een stuk korter zijn.

Een batterijduur van 24 uur is in de praktijk dan ook echt een flinke stap vooruit. Overweeg je over te stappen van een Apple Watch Series 9 naar een Series 11, dan zal dit vermoedelijk je belangrijkste reden zijn.

Conclusie: Apple Watch Series 11 vs Series 9

De Apple Watch Series 11 is zonder meer wat sneller en wat beter dan de Series 9. Toch zijn de meeste verschillen niet direct een reden om over te stappen, mogelijk met uitzondering van de batterijduur. Die is op de Series 11 namelijk flink verbeterd en de batterijduur van een twee jaar oude Series 9 zal inmiddels een stuk zijn afgenomen. Dat maakt het verschil uiteraard nog groter. Vind je een lange batterijduur belangrijk? Dan is overstappen zeker het overwegen waard!

Apple Watch Series 11 kopen?

