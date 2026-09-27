Action stunt met betaalbare videodeurbel (en die heeft een verrassende extra)

Een slimme videodeurbel hoeft helemaal niet duur te zijn. Action heeft nu een draadloos model van Omajin in het assortiment waarmee je voor weinig geld kunt zien wie er voor de deur staat. En dat is niet het enige wat deze goedkope videodeurbel kan. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Action stunt met slimme videodeurbel voor nog geen 30 euro

Een videodeurbel hoeft helemaal niet duur te zijn. Action heeft nu een draadloos model van Omajin voor slechts 29,95 euro. Je koppelt de deurbel via wifi aan je smartphone en krijgt handige functies zoals nachtzicht, bewegingsdetectie en een meegeleverde gong. En er zit momenteel nóg een leuke verrassing bij: je krijgt er een microSD-kaart bij, zodat je direct beelden kunt opslaan.

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Altijd zien wie er voor de deur staat

De Omajin videodeurbel is vooral handig als je wilt weten wie er voor je deur staat zonder dat je daarvoor de deur hoeft open te doen. De ingebouwde camera maakt scherpe beelden en dankzij nachtzicht kun je ook in het donker zien wat er gebeurt. Met een kijkhoek van 140 graden krijg je bovendien een groot deel van de omgeving voor je deur in beeld.

De deurbel beschikt ook over bewegingsdetectie. Zodra er beweging wordt gesignaleerd, krijg je een melding op je smartphone. Via de bijbehorende Omajin-app kun je vervolgens bekijken wat er bij je voordeur gebeurt. De app werkt op zowel iOS als Android.

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Ook op het gebied van privacy heb je zelf controle over de opslag van je beelden. Omajin levert standaard een microSD-kaart van 64 GB mee waarop je de beelden kunt bewaren. Er is daarnaast cloudopslag beschikbaar tegen betaling. Zo hoef je dus niet automatisch een abonnement af te sluiten om beelden lokaal op te slaan.

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Praat met bezoekers via je telefoon

Een handige extra is de ingebouwde tweewegcommunicatie. Je kunt daardoor niet alleen zien wie er voor de deur staat, maar ook rechtstreeks met die persoon praten. Handig als er bijvoorbeeld een bezorger voor de deur staat terwijl je zelf niet thuis bent.

De videodeurbel werkt draadloos en maakt verbinding met je wifi-netwerk via 2,4 GHz. Je hoeft dus geen netwerkkabel naar de voordeur te trekken. De ingebouwde accu gaat volgens de productinformatie tot ongeveer tien maanden mee, waardoor je hem niet voortdurend hoeft op te laden.

Inclusief gong en geschikt voor buiten

Bij de videodeurbel krijg je ook een draadloze gong. Daardoor hoor je thuis dat iemand heeft aangebeld, ook als je smartphone niet binnen handbereik ligt. De gong werkt op drie AAA-batterijen, terwijl de deurbel zelf een ingebouwde accu heeft. In de doos zitten daarnaast een USB-C-kabel en de benodigde schroeven en pluggen voor montage. Omdat de deurbel een IP65-classificatie heeft, is hij bestand tegen stof en water. Daarmee is hij geschikt om buiten bij je voordeur te hangen. Wel moet je voor het gebruik rekening houden met een goede 2,4GHz-wifi-verbinding.