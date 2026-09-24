Action stunt met printer waarbij dure cartridges verleden tijd zijn

Een printer neemt normaal gesproken behoorlijk wat ruimte in beslag en vroeg of laat moet je weer nieuwe cartridges kopen. Action heeft daar een compacte oplossing voor: de Fichero A4 pocketprinter. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Wegens groot succes is de printer van Action tijdelijk uitverkocht. Wil je precies hetzelfde model scoren? Dan kun je ook bij bol terecht, al betaal je daar helaas wel ongeveer het dubbele. Liever een printer in dezelfde prijsklasse? Amazon heeft een vergelijkbaar model voor zo’n 50 euro. We hebben beide opties hieronder voor je op een rij gezet.

Printen zonder inkt

Het grootste voordeel van deze pocketprinter is dat je geen cartridges of toner nodig hebt. De printer maakt gebruik van thermische printtechnologie. Daarbij wordt de tekst of afbeelding door middel van warmte op speciaal thermisch papier afgedrukt. Je hoeft dus geen inktpatronen te vervangen wanneer ze leeg zijn.

Daar staat wel tegenover dat je speciaal thermisch papier nodig hebt. Action verkoopt hiervoor losse navullingen, waaronder een pakket met 200 vellen voor 9,95 euro. Ook zijn er rollen thermisch papier verkrijgbaar voor 4,95 euro. De printer wordt standaard al geleverd met vijf A4-rollen, zodat je direct aan de slag kunt. Je haalt de printer nu in huis voor slechts 49,95 euro.

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Klein genoeg voor onderweg

Zoals de naam al verklapt, is de Fichero een pocketprinter. Het apparaat meet 28 x 7 x 5,4 centimeter en weegt 622 gram. Daarmee neem je hem een stuk gemakkelijker mee dan een normale printer. Bovendien krijg je er een opbergcase bij waarin je de printer en accessoires kunt bewaren.

De printer is vooral handig als je onderweg af en toe een document nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een formulier, notitie, werkdocument of label. Hij print in zwart-wit met een resolutie van 300 dpi en ondersteunt A4-papier en A5-labels.

Print eenvoudig vanaf je telefoon

Je hoeft de printer niet per se aan een computer te hangen. Via Bluetooth 5.2 maak je draadloos verbinding met de Fichero Printer-app, waarna je vanaf je smartphone kunt printen. Ook aansluiten op een computer kan dankzij de USB-C-aansluiting. Het draadloze bereik bedraagt maximaal 10 meter.

Fichero Printer Karsten International B.V. 6.2 (31 reviews) Gratis via App Store via App Store

De ingebouwde accu zorgt ervoor dat je de printer ook zonder stopcontact kunt gebruiken. Volgens Action kun je op een volle batterij tot ongeveer 200 vellen printen. De accu gaat daarbij tot 1,5 uur mee en heeft ongeveer drie uur nodig om volledig op te laden.