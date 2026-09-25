Deze nieuwe thuisbatterij combineert 4 functies in één (en is nu 700 euro goedkoper) (ADV)

Een thuisbatterij hoeft tegenwoordig niet meer ingewikkeld te zijn. De nieuwe AlphaESS VitaPower 3600 AC is bij gebruik met een standaard stopcontact eenvoudig zelf te plaatsen, zonder dat je daarvoor een installateur nodig hebt. Voor gebruik boven 800 watt gelden wel aanvullende installatie-eisen. Hieronder vertellen we je er meer over.

Thuisbatterij met een stekker: zo simpel werkt het

De AlphaESS VitaPower 3600 AC is een thuisbatterij waarmee je opgewekte stroom kunt opslaan om die op een later moment weer te gebruiken. Heb je zonnepanelen, dan kun je bijvoorbeeld overdag overtollige zonnestroom opslaan en deze ’s avonds gebruiken. Dankzij de plug-inopstelling is het systeem bovendien relatief eenvoudig te gebruiken, al zijn er voor het maximale vermogen van 3.680 watt aanvullende installatievoorwaarden.

Het grote verschil met een traditionele, vast geïnstalleerde thuisbatterij is dat je de VitaPower via een geschikte wandcontactdoos kunt aansluiten. Je hoeft daardoor niet direct voor een vaste installatie te kiezen en de opstelling is later makkelijker aan te passen. Wil je het volledige vermogen van 3.680 watt benutten, dan is daarvoor wel een geschikte aparte groep en toestemming van AlphaESS nodig. Waar nodig moet de installatie professioneel worden uitgevoerd.

Van 4 tot 16 kWh: deze thuisbatterij is makkelijk uit te breiden

Daarnaast zijn verschillende functies in één systeem samengebracht. De VitaPower beschikt over een ingebouwde omvormer, energieopslag en slim energiemanagement. Ook is er een noodstroomfunctie aanwezig, waardoor de batterij bij een stroomstoring als back-up kan dienen. De batterij maakt gebruik van LiFePO4-cellen en heeft een capaciteit van 4 kWh. Heb je later behoefte aan meer opslag, dan kun je het systeem uitbreiden. Er zijn configuraties beschikbaar van 4, 8, 12 en maximaal 16 kWh. Daarnaast kunnen meerdere torens draadloos met elkaar communiceren en parallel worden gebruikt voor nog meer opslagcapaciteit.

Ook interessant zonder zonnepanelen

De VitaPower 3600 AC kan ook overweg met dynamische energiecontracten. Daarbij verandert de stroomprijs gedurende de dag. De batterij kan dan stroom opslaan wanneer de prijs laag is en die energie op een later moment weer gebruiken wanneer stroom duurder is. Via een standaard stopcontact is het vermogen wel beperkt tot 800 watt. Wil je het maximale vermogen van 3.680 watt benutten, dan heb je een geschikte aparte groep en een autorisatiecode van AlphaESS nodig.

Volgens AlphaESS heeft de batterij een laad- en ontlaadvermogen van maximaal 3.680 watt. Ook kan de VitaPower bij een stroomstoring binnen 10 milliseconden overschakelen op noodstroom. De back-upuitgang kan daarbij continu maximaal 3.680 watt leveren, waardoor je belangrijke apparaten aangesloten kunt houden. Dit betekent niet dat de volledige woning tijdens een stroomstoring van 3.680 watt wordt voorzien.

Je hoeft bovendien niet per se je hele bestaande installatie te vervangen. De VitaPower 3600 AC is juist ontworpen om met bestaande systemen samen te werken. Het apparaat is daarnaast IP65-gecertificeerd, waardoor het goed beschermd is tegen stof en waterstralen.

Slim energiemanagement via de Energy Life-app

Je houdt bovendien eenvoudig zicht op wat de batterij doet via de Energy Life-app. Dankzij de AI-modus zie je het plan van de dag, voorspellingen en een geschiedenis van de acties van de AI. Zo kun je bijvoorbeeld terugzien waarom de batterij op een bepaald moment heeft geladen, ontladen of juist heeft gewacht. Je kunt daarbij kiezen uit twee standen: Savings First, waarbij besparen centraal staat, en Balanced voor een meer gebalanceerde aanpak. Ook wordt de P1-dongle meegeleverd, zodat de batterij het energieverbruik in huis beter kan volgen.

Nu maar liefst 700 euro korting op de nieuwe thuisbatterij

Wie interesse heeft, kan tijdens de tijdelijke voorverkoop profiteren van een flinke korting. De AlphaESS VitaPower 3600 AC met 4 kWh opslag kost tijdelijk 999 euro. De reguliere prijs bedraagt 1699 euro, waardoor je nu 700 euro bespaart. Wil je wat meer opslag, dan is er ook een 8 kWh-configuratie met een hoofdunit en uitbreidingsmodule voor 1798 euro.

Let wel op: de prijs is voor de batterij zelf en eventuele installatiekosten kunnen daar nog bovenop komen. Wie op zoek is naar een thuisbatterij die meerdere functies combineert en bovendien later uitgebreid kan worden, kan met deze nieuwe AlphaESS dus relatief makkelijk instappen.