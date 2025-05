Stream het aanbod op SkyShowtime met 40% korting: voor minder dan 6 euro

Filmliefhebbers en serie-fans opgelet! SkyShowtime biedt tijdelijk 40 procent korting op je abonnement, zodat je goedkoper kunt genieten van een uitgebreid aanbod van films en series. Lees in dit artikel hoe je van deze deal kunt profiteren!

SkyShowtime aanbod streamen met korting

Grijp nu je kans om voordelig te streamen met SkyShowtime! Je betaalt tijdelijk slechts 5,39 euro per maand voor het standaardabonnement, in plaats van de reguliere prijs van 8,99 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 43 euro in één jaar, terwijl je gewoon kunt genieten van reclamevrije films en series in Full HD.

Deze actie loopt tot en met 30 juni. Je zit nergens aan vast, want het abonnement is maandelijks opzegbaar. Ideaal om het uitgebreide aanbod van SkyShowtime zelf uit te proberen.

Flinke korting op jouw abonnement bij SkyShowtime

Tijdelijk profiteer je bij SkyShowtime van maar liefst 40 procent korting op het standaardabonnement, waardoor je slechts 5,39 euro per maand betaalt. Daarmee kijk je volledig reclamevrij naar je favoriete films en series. Extra opvallend: door deze actie is het standaardabonnement tijdelijk zelfs goedkoper dan het abonnement met reclame. Deze korting geldt voor de eerste twaalf maanden; daarna betaal je het reguliere tarief van 8,99 euro per maand.

Wil je op meer dan twee schermen tegelijk kijken? Kies dan voor het premium-abonnement. Dit abonnement is tijdelijk ook met 40 procent korting, waardoor je slechts 7,19 euro per maand betaalt in plaats van de gebruikelijke 11,99 euro. Je zit nergens aan vast, want het abonnement is maandelijks opzegbaar. Wees snel, want deze actie is alleen geldig tot en met 30 juni.

SkyShowtime: dit mag je verwachten

SkyShowtime biedt verschillende abonnementen met flexibele opties voor het streamen van content op meerdere apparaten. Hier zijn de belangrijkste kenmerken per abonnementsoort:

Abonnement Functies Kosten Standaard met reclame Toegang tot één scherm tegelijk, Full HD-kwaliteit, ideaal voor een persoon of klein huishouden. 5,99 euro per maand Standaard Toegang tot twee schermen, Full HD-kwaliteit, tot 30 downloads, ideaal voor een stel of gezin. 5,39 euro per maand (eerste 12 maanden, daarna 8,99 euro per maand) Premium Stream op maximaal drie schermen in 4K UHD, tot 100 downloads, ideaal voor grotere huishoudens. 7,19 euro per maand (eerste 12 maanden, daarna 11,99 euro per maand)

Naast de flexibele schermopties, biedt SkyShowtime ook handige functies zoals meerdere gebruikersprofielen, een gebruiksvriendelijke interface en ondertitels in verschillende talen. Bij SkyShowtime heb je de mogelijkheid om je abonnement maandelijks aan te passen, zonder ergens aan vast te zitten voor de lange termijn.

Het beste uit het SkyShowtime aanbod

Op SkyShowtime zijn series te vinden die echt opvallen, zoals Yellowstone, 1923 en Tulsa King. Yellowstone draait om de machtige Dutton-familie en hun strijd om land en invloed in Montana. De serie is rauw, meeslepend en zit vol sterke acteerprestaties.

1923, een prequel met Helen Mirren en Harrison Ford, brengt het begin van de familiegeschiedenis tot leven tegen de achtergrond van de jaren twintig. Tulsa King laat een andere kant zien: Sylvester Stallone als maffiabaas die opnieuw moet beginnen in Oklahoma – spannend en verrassend luchtig tegelijk.

Wat SkyShowtime onderscheidt van bijvoorbeeld Netflix of HBO Max, is de unieke mix van originele series van grote studio’s als Paramount en Universal. Bovendien zijn zowel het premium- als het standaardabonnement bij SkyShowtime nu tijdelijk verkrijgbaar met 40 procent korting, waardoor je nog voordeliger kunt genieten van dit exclusieve aanbod.

Veelgestelde vragen

Wat kost SkyShowtime SkyShowtime biedt drie abonnementen aan. Het standaardabonnement met reclame kost 5,99 euro per maand. Het reclamevrije standaardabonnement kost 8,99 euro per maand. Het premiumabonnement kost 11,99 euro per maand. Zowel het premium- als het standaardabonnement bij SkyShowtime zijn nu tijdelijk verkrijgbaar met 40 procent korting. Wat staat er op SkyShowtime SkyShowtime biedt een uitgebreid aanbod van films en series van grote studio’s zoals Paramount en Universal. Populaire titels zijn onder andere Yellowstone, 1923, Tulsa King, Dexter: Original Sin en Gangs of London. Hoe zeg ik SkyShowtime op Om je SkyShowtime-abonnement op te zeggen, log je in op je account via de website of app. Ga naar ‘Instellingen’ of ‘Account’ en zoek de optie ‘Abonnement beheren’ of ‘Opzeggen’. Volg de stappen om je abonnement te beëindigen. Als je via een derde partij hebt aangemeld, moet je het daar opzeggen.