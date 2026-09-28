iPhone 18 Pro vs. 18 Pro Max: welke verschillen zijn er écht? (ADV)

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max lijken op het eerste gezicht sterk op elkaar. Beide modellen hebben een vergelijkbaar ontwerp en beschikken over krachtige hardware en uitgebreide camera’s. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen, vooral op het gebied van formaat, scherm en gewicht.

Dit zijn de onderlinge verschillen

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn de nieuwste Pro-toestellen van Apple. Beide modellen zijn uitgerust met dezelfde krachtige chip en een uitgebreid camerasysteem. Toch zijn er een paar belangrijke verschillen tussen de twee toestellen. We zetten de drie belangrijkste verschillen hieronder voor je op een rij. Ook leuk: je haalt de gloednieuwe iPhone 18 Pro nu in huis met tot 144 euro voordeel.

1. Het formaat van het scherm

Het grootste verschil zie je natuurlijk aan de voorkant. De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch Super Retina XDR-display met een resolutie van 2622 bij 1206 pixels. De iPhone 18 Pro Max heeft een groter 6,9-inch scherm met 2868 bij 1320 pixels. Beide schermen hebben een pixeldichtheid van 460 pixels per inch, waardoor beelden, tekst en foto’s er op beide modellen scherp uitzien.

Ook op het gebied van schermtechniek zijn de twee iPhones vrijwel gelijk. Beide beschikken over een OLED-display met ProMotion, waarbij de verversingssnelheid kan oplopen tot 120 Hz. Hierdoor ogen animaties en scrollen extra vloeiend. Dankzij het always-on display blijft bepaalde informatie, zoals de tijd en widgets, zichtbaar wanneer je je iPhone niet gebruikt. Daarnaast ondersteunen beide modellen HDR, True Tone en de brede P3-kleurenweergave.

Zo helder zijn de schermen van de iPhone 18 Pro-modellen

De schermen zijn bovendien behoorlijk helder. De maximale standaardhelderheid bedraagt 1000 nits, terwijl de piekhelderheid buiten kan oplopen tot 3000 nits. Dat is vooral handig wanneer je de iPhone op een zonnige dag gebruikt. Het verschil zit daardoor vooral in de grootte: de iPhone 18 Pro Max geeft je simpelweg meer schermruimte voor het bekijken van video’s, spelen van games en bewerken van foto’s.

2. Het verschil in batterijduur

Een groter toestel biedt ruimte voor een grotere batterij en dat merk je duidelijk bij de iPhone 18 Pro Max. Dit model haalt volgens Apple tot 43 uur video afspelen, terwijl de iPhone 18 Pro tot 34 uur komt. Ook bij het streamen van video is er een verschil: de Pro haalt tot 31 uur en de Pro Max tot 38 uur.

Bij normaal gebruik komt de iPhone 18 Pro tot 23 uur en de Pro Max tot 29 uur. De Pro Max is daardoor vooral interessant als je je iPhone intensief gebruikt voor bijvoorbeeld streamen, gamen of internetten en zo min mogelijk tussendoor wilt opladen.

Opladen gaat nu nóg sneller

Ook het opladen is bij beide modellen flink verbeterd. Met een adapter van 60 watt of meer kun je de iPhone 18 Pro en Pro Max in ongeveer 15 minuten tot 50 procent opladen. De Pro Max heeft daarnaast een handig voordeel wanneer je maar weinig tijd hebt: vijf minuten laden is volgens Apple al goed voor maximaal zeven uur video afspelen. De iPhone 18 Pro heeft daarentegen een compactere behuizing en biedt nog steeds een stevige batterijduur. Je kiest hier dus vooral tussen de maximale batterijduur van de Pro Max of het compactere formaat van de Pro.

3. Het gewicht

Ook qua formaat en gewicht zijn er duidelijke verschillen. De iPhone 18 Pro is 150 millimeter hoog, 71,9 millimeter breed en weegt 211 gram. De iPhone 18 Pro Max is met een hoogte van 163,4 millimeter en een breedte van 78 millimeter een stuk groter. Dat merk je ook aan het gewicht: de Pro Max weegt 249 gram.

Een compacte iPhone of juist een groot scherm? Dit zijn je opties

Dat verschil merk je vooral wanneer je de iPhone dagelijks gebruikt. De iPhone 18 Pro is wat makkelijker met één hand te bedienen en neem je eenvoudiger mee in je broekzak of tas. De Pro Max is juist wat groter en zwaarder, maar daar krijg je ook een flink groter scherm voor terug.

Het is daarom vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Wie een krachtige Pro-iPhone wil die relatief compact blijft, heeft met de iPhone 18 Pro een mooie optie. Wie juist graag een groot toestel gebruikt en extra veel schermruimte prettig vindt, kan voor de iPhone 18 Pro Max kiezen.