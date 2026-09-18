Verkoop je oude telefoon nog niet: krijg tot 808 euro korting op de iPhone 18 Pro (ADV)

De iPhone 18 Pro (Max) is krachtiger, slimmer en uitgebreider dan zijn voorganger, maar daar hangt ook een stevig prijskaartje aan. Gelukkig hoef je niet per se de volle mep te betalen. Hieronder vertellen we je er meer over

Bespaar op de iPhone 18 Pro: krijg 150 euro extra inruilbonus bij KPN

De iPhone 18 Pro is officieel gepresenteerd en wie Apple’s nieuwste Pro-model wil hebben, profiteert nu van extra voordeel. Heb je nog een oude iPhone of andere smartphone liggen? Dan kun je die inruilen en flink besparen op je nieuwe iPhone 18 Pro.

Bij KPN krijg je momenteel namelijk een aantrekkelijk inruilvoordeel voor je oude toestel. Daarbovenop ontvang je tijdelijk een extra inruilbonus van 150 euro, bovenop de actuele inruilwaarde van je smartphone. Hieronder vertellen we je meer over deze nieuwe toestellen.

De iPhone 18 Pro: tot 808 euro inruilvoordeel

De iPhone 18 Pro is het nieuwste Pro-model van Apple en is inmiddels verkrijgbaar. Het toestel beschikt over een vernieuwd design, een krachtige nieuwe chip en verbeterde camera’s. Ook op het gebied van batterijduur en display zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd. Daar staat wel een hoger prijskaartje tegenover: de iPhone 18 Pro is bij de introductie duurder geworden dan zijn voorganger.

Wil je graag overstappen naar de nieuwste iPhone, maar zie je op tegen de hogere aanschafprijs? Dan kan het interessant zijn om je huidige smartphone in te ruilen bij KPN. Dankzij de tijdelijke inruilactie kun je de waarde van je oude telefoon namelijk gebruiken om de prijs van de iPhone 18 Pro flink te verlagen.

De iPhone 18 Pro Max: tot 883 euro inruilvoordeel

De iPhone 18 Pro Max is de grootste en meest uitgebreide iPhone van Apple. Het toestel heeft een groot 6,9-inch scherm, verbeterde camera’s en een nieuwe A20 Pro-chip die ervoor zorgt dat alles lekker snel en soepel werkt. Ook de batterij is verbeterd: je kunt er langer mee doen voordat je weer moet opladen.

Voor al die verbeteringen betaal je wel een flinke prijs. De iPhone 18 Pro Max is verkrijgbaar vanaf 1629 euro voor 256 GB opslag. Gelukkig kun je de prijs flink verlagen door je oude telefoon in te ruilen. Daarmee krijg je tot wel 883 euro inruilvoordeel, waardoor de nieuwe iPhone 18 Pro Max een stuk betaalbaarder wordt.

Profiteer van nog meer voordeel op de iPhone 18 Pro (Max)

Met deze verbeteringen is de iPhone 18 Pro een aantrekkelijke keuze om naar over te stappen. Het toestel is vooral interessant voor gebruikers die veel fotograferen, waarde hechten aan een premium afwerking en een smartphone willen die moeiteloos de hele dag meegaat.

Combineer je jouw abonnement met internet van KPN, dan profiteer je bovendien van extra Combivoordeel: je ontvangt tot 7,50 euro extra korting per maand op je abonnement, gratis dubbele data en een gratis Plus-pakket naar keuze zoals Netflix of ESPN Compleet.