De iPhone 18 Pro (Max) wordt nóg interessanter met dit extraatje (ADV)

De nieuwe iPhones zijn er en Vodafone maakt overstappen nu extra interessant. Klanten krijgen tijdelijk namelijk een mooi extra voordeel bij hun nieuwe toestel. Daardoor haal je tijdens de pre-order nog meer uit je nieuwe iPhone. Hieronder vertellen we je er meer over.

Wie de iPhone 18 Pro koopt krijgt nu een mooi extraatje

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn officieel aangekondigd en zijn vanaf zaterdag te pre-orderen bij Vodafone. Wie van plan is om een van de nieuwste iPhones in huis te halen, krijgt tijdelijk een extra voordeel bovenop zijn aankoop. Daarmee maakt Vodafone de introductie van de nieuwe iPhones extra interessant.

Zeker als je huidige smartphone inmiddels een paar jaar oud is en je toch al overweegt om te upgraden, kan dit een goed moment zijn om de overstap te maken. We leggen uit wat de actie inhoudt en welke voordelen je bij Vodafone nog meer kunt krijgen.

iPhone 18 Pro: dit is wat je wil weten over het nieuwe toestel

De iPhone 18 Pro is het kleinere model van de twee en heeft een 6,3-inch scherm. Dat is groot genoeg om comfortabel films en series te kijken, maar het toestel blijft tegelijkertijd relatief handzaam. Het scherm heeft bovendien ProMotion, waardoor beelden en animaties soepel over het scherm bewegen.

Apple stopt de nieuwe A20 Pro-chip in de iPhone 18 Pro. Daardoor is het toestel snel bij alledaagse taken, maar ook geschikt voor zwaardere apps en games. Ook de camera’s zijn verbeterd. De hoofdcamera heeft bijvoorbeeld een variabel diafragma, waarmee je meer controle krijgt over de hoeveelheid licht die de camera binnenlaat. Dat moet vooral bij verschillende lichtomstandigheden voor betere foto’s zorgen.

Dit biedt de iPhone 18 Pro Max

Wil je liever een zo groot mogelijk scherm? Dan is de iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk de interessantste keuze. Dit model heeft een 6,9-inch scherm en is daardoor vooral geschikt als je veel video’s kijkt, gamet of gewoon graag een groot scherm gebruikt.

De Pro Max heeft dezelfde A20 Pro-chip als de gewone iPhone 18 Pro. Ook de camera’s zijn grotendeels hetzelfde. Het belangrijkste verschil zit daarom in het grotere formaat en de langere batterijduur. Je hoeft dus niet voor de Pro Max te kiezen voor betere prestaties, maar vooral wanneer je een groter scherm en een batterij die langer meegaat belangrijk vindt.

Tijdelijk extra voordeel bij Vodafone

Vodafone maakt de introductie van de nieuwe iPhones extra interessant met een tijdelijk cadeau. Wie nu een nieuwe iPhone aanschaft met een Unlimited-abonnement, krijgt namelijk gratis AirPods 4. Je profiteert daardoor niet alleen van de nieuwste Apple-technologie, maar krijgt er ook draadloze oordopjes bij zonder dat je daar extra voor hoeft te betalen.

Dat maakt de actie vooral interessant als je huidige smartphone inmiddels een paar jaar oud is en je toch al van plan was om te upgraden. De gratis AirPods 4 zijn dan een mooi extraatje bovenop je nieuwe iPhone en abonnement.

Heb je Vodafone en Ziggo? Dan krijg je extra voordeel

Heb je al Vodafone en combineer je dat met Ziggo? Dan kan een nieuwe iPhone extra interessant zijn. Met One krijg je namelijk verschillende voordelen als je beide diensten combineert. Zo kun je korting krijgen op je abonnement en profiteren van extra mobiele data.

Ben je jonger dan 30 jaar? Dan kun je ook gebruikmaken van Vodafone Young. Als Vodafone Young-klant krijg je extra voordeel op je mobiele abonnement en kun je profiteren van speciale aanbiedingen die gericht zijn op jonge klanten. Dat kan interessant zijn als je toch al van plan bent om een nieuwe iPhone te nemen.

Voordat je een nieuwe iPhone bestelt, is het daarom slim om even te controleren voor welke voordelen je in aanmerking komt. Heb je al Vodafone en Ziggo, of ben je jonger dan 30 jaar en kun je gebruikmaken van Vodafone Young? Dan kan de combinatie op jaarbasis een mooi bedrag schelen.

iPhone 18 Pro ook interessant voor zakelijk gebruik

Ook zakelijke gebruikers kunnen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max bij Vodafone bestellen. Met een zakelijk abonnement kies je een databundel die bij je gebruik past, waaronder Unlimited voor wie veel onderweg is.

Heb je meerdere diensten van VodafoneZiggo? Dan kan One interessant zijn. Door diensten te combineren kun je bijvoorbeeld korting op je abonnement krijgen, extra data ontvangen of profiteren van andere voordelen. Zo kan het combineren van je zakelijke diensten op termijn een aardig verschil maken.