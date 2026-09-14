Waarom veel klanten nu tóch voor deze provider kiezen (met gratis AirPods)

Budget Thuis heeft tijdelijk een interessante actie voor nieuwe klanten. Kies je voor een onbeperkt Sim Only-abonnement van twee jaar? Dan krijg je gratis AirPods cadeau.

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Budget Thuis geeft gratis AirPods 4 cadeau bij sim only

Wie op zoek is naar een nieuwe sim only krijgt bij Budget Thuis alleen vandaag een leuke extra. Nieuwe klanten die kiezen voor een onbeperkt abonnement van twee jaar krijgen namelijk gratis AirPods 4 cadeau. Daarmee haal je naast een nieuw abonnement ook meteen een gratis set draadloze oordopjes in huis.

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Gratis AirPods bij een onbeperkt abonnement

De belangrijkste voorwaarde is dat je kiest voor een abonnement met onbeperkt internet. De actie geldt dus niet voor alle abonnementen van Budget Thuis. Daarnaast moet je een nieuwe klant zijn. Heb je al een sim only van Budget Thuis, dan kom je niet voor de gratis AirPods in aanmerking.

Je sluit het abonnement af voor minimaal twee jaar. Daarmee krijg je niet alleen een stabiele internetverbinding voor thuis, maar ook gratis AirPods cadeau. Het is daarom handig om vooraf te bekijken welk abonnement het beste bij jouw wensen en budget past.

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Dit wil je weten over sim only van Budget Thuis

Budget Thuis biedt verschillende Sim Only-abonnementen met verschillende databundels. Bij de abonnementen met een vaste databundel ligt de maximale downloadsnelheid op 100 Mbit/s en de uploadsnelheid op 50 Mbit/s.

Kies je voor onbeperkt data, dan ligt de snelheid op maximaal 25 Mbit/s downloaden en 10 Mbit/s uploaden. Daarmee kun je zonder problemen internetten, streamen, social media gebruiken en videobellen. Alle abonnementen maken gebruik van 5G, al verschilt de maximale snelheid per bundel.

Sim Only-bundel Downloadsnelheid Uploadsnelheid 3 GB Tot 100 Mbit/s Tot 50 Mbit/s 10 GB Tot 100 Mbit/s Tot 50 Mbit/s 15 GB Tot 100 Mbit/s Tot 50 Mbit/s 30 GB Tot 100 Mbit/s Tot 50 Mbit/s Onbeperkt Tot 25 Mbit/s Tot 10 Mbit/s