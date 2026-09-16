Bang voor een hogere energierekening? Action en Tapo hebben een simpele oplossing

De energiebelasting gaat in 2027 niet omlaag, waardoor besparen op je energieverbruik interessant blijft. Slimme stekkers kunnen daarbij helpen door inzicht te geven in het verbruik van apparaten en ze automatisch uit te schakelen wanneer je ze niet gebruikt. Wij zetten een aantal interessante modellen voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Energiebelasting gaat niet omlaag: zo kun je toch besparen op de energierekening

Na Prinsjesdag is het weer tijd om kritisch naar je vaste lasten te kijken. De plannen voor 2027 zijn nog niet definitief, maar de energiebelasting gaat in ieder geval niet omlaag. Daardoor blijft het interessant om te kijken waar je thuis op stroom kunt besparen. Een slimme stekker helpt je daarbij: je krijgt meer inzicht in je energieverbruik en kunt apparaten automatisch uitschakelen wanneer je ze niet gebruikt. Hieronder zetten we een aantal slimme stekkers voor je op een rij.

Philips Smart Lighting stekker (met energiemeter): 2-pack voor 23,91 euro

De Philips Smart Lighting slimme stekker met energiemeter kost momenteel 23,91 euro bij Proshop voor een 2-pack. Via de WiZ-app kun je aangesloten apparaten op afstand bedienen, tijdschema’s instellen en automatiseringen maken.

Ook kun je instellen dat apparaten automatisch worden uitgeschakeld wanneer je niet thuis bent. Dankzij de ingebouwde energiemeter zie je bovendien het stroomverbruik, de stroomsterkte en spanning in realtime.

De stekkers ondersteunen daarnaast Matter en werken samen met onder meer Apple Home, Google Home en Amazon Alexa. Ook qua prijs zijn ze interessant: voor 23,91 euro krijg je twee stekkers, terwijl een losse Philips Hue Smart Plug doorgaans duurder is. De Hue-variant richt zich vooral op integratie met het Hue-ecosysteem en heeft geen ingebouwde energiemeter.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LSC Smart Connect stekker van Action: 4 stuks voor 24,95 euro

Ook Action heeft met de LSC Smart Connect stekker een goedkope manier om bestaande apparaten slim te maken. De set op de Action-webshop bestaat uit vier stekkers en kost momenteel slechts 24,95 euro. Het product is alleen online verkrijgbaar.

De LSC Smart Connect-stekkers werken via een 2,4GHz-wifi-netwerk en de bijbehorende app. Je kunt aangesloten apparaten vanaf je smartphone in- en uitschakelen en de stekkers ondersteunen ook spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant. Daardoor kun je bijvoorbeeld verlichting, een ventilator of andere apparatuur op afstand bedienen.

Interessant voor wie energie wil besparen is dat deze LSC-stekker ook over een ingebouwde verbruiksmeter beschikt. Daarmee kun je zien hoeveel stroom een aangesloten apparaat gebruikt. Volgens Action kun je bovendien timers instellen, zodat apparaten bijvoorbeeld alleen op bepaalde momenten ingeschakeld zijn.

Tapo P115 slimme stekker: voor 14,50 euro

De TP-Link Tapo P115 is een compacte slimme wifi-stekker met ingebouwde energiemeting. Via de Tapo-app kun je aangesloten apparaten overal aan- en uitzetten en in realtime zien hoeveel energie ze verbruiken. Je kunt bovendien je energietarief invoeren, waarna de app een schatting van de energiekosten kan maken. De stekker werkt zonder aparte hub en ondersteunt ook spraakbediening via Google Assistant en Amazon Alexa.

Daarnaast kun je schema’s, timers en automatische uitschakelingen instellen. Handig voor apparaten die je niet onnodig wilt laten aanstaan. De P115 heeft ook een afwezigheidsmodus en kan automatisch uitschakelen wanneer het stroomverbruik boven een ingestelde grens komt. De stekker kost momenteel 14,50 euro bij bol en is geschikt voor een maximale belasting van 3680 watt (16A).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Philips Hue Smart Plug: 39,99 euro (nu met 25 procent korting)

De Philips Hue Smart Plug kost momenteel 39,99 euro en maakt van vrijwel iedere gewone lamp een slimme lamp. Je kunt de stekker rechtstreeks via Bluetooth bedienen met de Hue-app of met je stem. Met een Hue Bridge krijg je extra mogelijkheden, zoals automatiseringen en bediening wanneer je niet thuis bent. De stekker werkt daarnaast samen met onder meer Apple Home, Google Home, Alexa en Matter.

Wie de Hue Smart Plug interessant vindt, kan hem nu bovendien meenemen tijdens de Philips Hue herfstactie. Bij aanschaf van twee of meer deelnemende afgeprijsde producten krijg je 25 procent korting op het totaalbedrag. De actie loopt volgens Philips Hue tot en met 27 september 2026, zolang de voorraad strekt.