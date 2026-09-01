Het duurste toestel van Apple heeft plots een veel aantrekkelijker prijskaartje

Ben je van plan om de iPhone 17 Pro Max te kopen? Dan is dit hét moment om toe te slaan. De prijs van Apple’s krachtigste iPhone is sinds de introductie flink gedaald, waardoor je inmiddels flink kunt besparen op de aanschaf van dit toestel.

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iPhone 17 Pro Max scoor je nu flink goedkoper

De iPhone 17 Pro Max is het topmodel van de iPhone 17-serie en heeft een groot 6,9-inch ProMotion-display. Dankzij de verversingssnelheid tot 120 Hz ziet alles er soepel uit, van scrollen en gamen tot het kijken van video’s. De nieuwe A19 Pro-chip zorgt ervoor dat apps snel openen en zware games, multitasking en AI-functies soepel werken.

Ook de camera’s zijn verbeterd. De iPhone 17 Pro Max heeft een vernieuwd 48-megapixelcamerasysteem waarmee je scherpe foto’s met veel details maakt, ook bij weinig licht. Daarnaast gaat de batterij lang mee: volgens Apple kun je tot 37 uur video afspelen op een volle accu. Daarmee kom je bij normaal gebruik makkelijk een hele dag door.

iPhone 17 Pro Max via een provider: al vanaf 1224 euro

Bestel je de iPhone 17 Pro Max liever rechtstreeks bij je eigen provider? Dan kun je momenteel profiteren van aantrekkelijke toestelkortingen. KPN is op dit moment de voordeligste optie: daar haal je de iPhone 17 Pro Max in huis vanaf 1224 euro. Bij Odido betaal je 1245 euro, terwijl Vodafone momenteel 1248 euro voor het toestel rekent.

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iPhone 17 Pro Max los of met onbeperkt internet: al vanaf 1002 euro

Bij de introductie kostte de iPhone 17 Pro Max nog 1479 euro. Inmiddels is de prijs flink gedaald en kun je het toestel bij verschillende aanbieders een stuk goedkoper krijgen. Zo scoor je de iPhone 17 Pro Max momenteel vanaf 1275 euro bij Bol. Kies je voor een abonnement van Vodafone via Belsimpel, dan loopt je voordeel verder op en haal je het toestel al in huis vanaf 1002 euro.

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iPhone 17 Pro Max bij webwinkels: nu 477 euro goedkoper

Bel je regelmatig en gebruik je veel mobiele data? Dan kan het interessant zijn om de iPhone 17 Pro Max te combineren met een abonnement van bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter je databundel, hoe hoger de korting op het toestel vaak is. Daardoor kan een iPhone met abonnement uiteindelijk voordeliger zijn dan wanneer je het toestel los koopt.

Odido, Vodafone of toch KPN

Vodafone: als je de iPhone 17 Pro Max bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1002 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo.

als je de iPhone 17 Pro Max bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1002 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo. KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 1128 euro. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet op je adres hebt van de provider: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, gratis Netflix of ESPN Compleet en meer.

bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 1128 euro. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet op je adres hebt van de provider: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, gratis Netflix of ESPN Compleet en meer. Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 1128 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel.

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