Zo haal je jouw volgende iPhone met 42% korting

Op zoek naar een iPhone met abonnement? Op deze pagina vind je de beste aanbiedingen van dit moment. Vergelijk eenvoudig de actuele deals van verschillende providers en ontdek welke iPhone het voordeligst is.

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iPhone met abonnement: vergelijk de beste deals

Ben je op zoek naar de beste iPhone aanbiedingen met abonnement? Dan ben je hier aan het juiste adres. Op deze pagina verzamelen we de scherpste deals van dit moment, zodat je nooit te veel betaalt voor een nieuwe iPhone. We werken het overzicht regelmatig bij met de nieuwste aanbiedingen van providers en webwinkels, inclusief interessante kortingen, gratis extra’s en tijdelijke acties.

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iPhone aanbiedingen van deze maand

De prijzen van een iPhone met abonnement veranderen bijna dagelijks. Providers en webwinkels stunten regelmatig met hoge toestelkortingen, lagere maandprijzen of aantrekkelijke cadeaus zoals een gratis smartwatch, extra databundels of cashback. Daarom zetten we hieronder de beste iPhone abonnement aanbiedingen van dit moment overzichtelijk voor je op een rij.

Aanbieder Toestel Provider Grootste voordeel Deal KPN iPhone 17 Pro KPN €2,50 euro korting p/mnd Bekijk deal Odido iPhone 17 Pro Odido €174,- toestelkorting Bekijk deal Vodafone iPhone 17 Vodafone €2,50 euro korting p/mnd Bekijk deal Belsimpel iPhone 16 Ben 6 mnd korting abonnement Bekijk deal Mobiel.nl iPhone 17 Odido €300,- toestelkorting Bekijk deal

Waarom kiezen voor een iPhone met abonnement?

Een iPhone is een flinke investering. Door te kiezen voor een abonnement hoef je het volledige aankoopbedrag niet in één keer te betalen. Je spreidt de kosten over de looptijd van je abonnement, waardoor de maandlasten overzichtelijk blijven.

Daarnaast zijn er vaak aantrekkelijke acties waardoor een iPhone met abonnement zelfs goedkoper uitvalt dan wanneer je het toestel los koopt. Afhankelijk van de provider of aanbieder kun je daarnaast profiteren van acties, zoals:

combivoordeel als je ook internet bij dezelfde provider hebt;

tijdelijke cashback- of cadeauacties;

extra data of andere abonnementsvoordelen.

Sommige aanbieders bieden ook de mogelijkheid om je oude iPhone in te ruilen. De waarde daarvan kan de kosten van je nieuwe toestel verlagen.

Kies een iPhone met abonnement vooral als je de toestelprijs wilt spreiden of als er een aantrekkelijke toestelkorting beschikbaar is.

i Phone abonnement aanbiedingen per aanbieder

Vrijwel iedere provider heeft regelmatig aantrekkelijke acties op iPhones. Denk aan hoge toestelkortingen, een lagere maandprijs, extra data of gratis cadeaus. Welke aanbieding het voordeligst is, verschilt per periode en wat je zoekt. Daarom zetten we hieronder de kenmerken van de bekendste aanbieders op een rij, zodat je makkelijker kunt bepalen welke provider het beste bij jou past.

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KPN

KPN staat bekend om zijn betrouwbare mobiele netwerk en uitgebreide 5G-dekking. Regelmatig zijn er aantrekkelijke aanbiedingen op populaire iPhones, waarbij je profiteert van een lagere toestelprijs of korting op je abonnement.

Heb je thuis al KPN Internet? Dan profiteer je met een KPN Mobiel-abonnement van KPN Combivoordeel. Je krijgt onder andere dubbele mobiele data en kunt kiezen uit verschillende gratis extra’s, zoals Netflix, Videoland of ESPN Compleet. Combineer je nog meer KPN-producten, dan speel je extra voordelen vrij. Daardoor kan een iPhone met abonnement bij KPN voor bestaande klanten nóg aantrekkelijker zijn.

Vodafone

Vodafone heeft het hele jaar door interessante iPhone abonnement aanbiedingen, maar is vooral aantrekkelijk voor Ziggo-klanten. Dankzij Vodafone & Ziggo ontvang je vaak dubbele data, extra entertainmentvoordelen of andere exclusieve extra’s zonder dat je daarvoor meer betaalt.

Heb je thuis Ziggo Internet? Dan profiteer je met een Vodafone-abonnement van extra voordelen. Afhankelijk van je abonnement krijg je tot 10 euro korting per maand, dubbele data en toegang tot Vodafone Priority met exclusieve tickets, kortingen en winacties. Daardoor kan een iPhone met abonnement bij Vodafone extra aantrekkelijk zijn voor Ziggo-klanten.

Odido

Odido behoort al jaren tot de populairste providers voor een iPhone met abonnement. De provider heeft regelmatig scherpe aanbiedingen op zowel de nieuwste iPhones als oudere modellen, waardoor je flink kunt besparen op de aanschaf van een nieuw toestel.

Heb je thuis al internet van Odido? Dan profiteer je met Odido Klantvoordeel van extra voordelen. Afhankelijk van je abonnement krijg je onder andere dubbele data, tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited-abonnementen of 2,50 euro korting op andere mobiele abonnementen. Daarnaast kun je je voordeel inwisselen voor Videoland Basis tegen een gereduceerd tarief. Daardoor kan een iPhone met abonnement bij Odido extra voordelig zijn voor bestaande klanten.

Toestel Vanaf p/m Toestelprijs Bekijk aanbieding iPhone 17 €39,- €816,- Bekijk deal iPhone Air €39,- €864,- Bekijk deal iPhone 17 Pro €39,- €1.155,- Bekijk deal iPhone 17 Pro Max €39,- €1.335,- Bekijk deal

Ben

Ben richt zich op mensen die een eenvoudig en voordelig abonnement zoeken. De provider biedt regelmatig scherpe iPhone aanbiedingen in combinatie met aantrekkelijke maandprijzen. Vooral wanneer je geen onbeperkte databundel nodig hebt, kan Ben een van de goedkoopste opties zijn.

Omdat Ben gebruikmaakt van het netwerk van Odido profiteer je bovendien van een snelle en stabiele verbinding. Zoek je een betaalbaar abonnement zonder onnodige extra’s, dan is Ben een uitstekende keuze.

Toestel Vanaf p/m Toestelprijs Bekijk aanbieding iPhone 16 €35,- €744,- Bekijk deal iPhone 16e €27,- €552,- Bekijk deal iPhone 17 €39,- €872,- Bekijk deal

hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe combineert scherpe maandprijzen met aantrekkelijke acties op iPhones. Regelmatig profiteer je van extra toestelkorting of tijdelijke aanbiedingen waardoor je flink bespaart op je nieuwe toestel.

De provider maakt gebruik van het betrouwbare Vodafone-netwerk en onderscheidt zich met flexibele bundels. Belminuten, sms’jes en MB’s komen uit één gezamenlijke bundel, waardoor je zelf bepaalt hoe je deze gebruikt. Dat maakt hollandsnieuwe vooral een interessante keuze voor gebruikers die hun verbruik graag flexibel willen indelen.

Simyo

Simyo is een prijsvechter die gebruikmaakt van het betrouwbare KPN-netwerk. De provider heeft regelmatig tijdelijke acties waarbij je de eerste maanden minder abonnementskosten betaalt of extra data ontvangt zonder meerprijs.

Hoewel Simyo vooral bekendstaat om sim only-abonnementen, zijn er ook regelmatig aantrekkelijke iPhone aanbiedingen beschikbaar. Dankzij de overzichtelijke abonnementen en scherpe tarieven is Simyo een goede keuze voor wie op zoek is naar een voordelige combinatie van toestel en abonnement.

Toestel Vanaf p/m Toestelprijs Bekijk aanbieding iPhone 16 €32,50 €792,- Bekijk deal iPhone 16e €30,50 €552,- Bekijk deal iPhone 17e €39,- €872,- Bekijk deal

Belsimpel

Belsimpel is geen provider, maar een webshop waarop je abonnementen van vrijwel alle grote Nederlandse providers kunt afsluiten. Juist daardoor vind je hier vaak de scherpste iPhone abonnement aanbiedingen. Je vergelijkt eenvoudig tientallen combinaties van providers, databundels en looptijden, waardoor je vrijwel altijd de laagste prijs vindt.

Daarnaast heeft Belsimpel regelmatig exclusieve acties die je niet rechtstreeks bij providers tegenkomt. Denk aan extra toestelkorting, cashback of tijdelijke cadeaus. Ben je vooral op zoek naar de goedkoopste iPhone met abonnement, dan is Belsimpel vaak een goed startpunt.

Toestel Provider Abonnement p/m Toestelprijs Bekijk aanbieding iPhone 17 Odido €49,50 €543,- Bekijk deal iPhone 17 Pro Odido €49,50 €880,- Bekijk deal iPhone 17 Pro Max Odido €49,50 €1061,- Bekijk deal

Mobiel.nl

Mobiel.nl is een onafhankelijke telecom webshop waar je iPhone-abonnementen van verschillende providers eenvoudig met elkaar vergelijkt. Zo zie je in één overzicht welke combinatie van toestel, databundel en maandprijs het voordeligst is.

Daarnaast heeft Mobiel.nl regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen, zoals extra toestelkorting of cashback. Daardoor kun je een iPhone met abonnement soms goedkoper aanschaffen dan wanneer je rechtstreeks bij een provider bestelt.

Toestel Provider Abonnement p/m Toestelprijs Bekijk aanbieding iPhone 17 Odido €50,50 €525,- Bekijk deal iPhone 17 Pro Odido €49,50 €885,- Bekijk deal iPhone 17 Pro Max Odido €49,50 €1088,- Bekijk deal

Hoeveel data heb je nodig bij je abonnement?

De juiste databundel hangt af van hoe je je iPhone gebruikt. Gebruik je je telefoon vooral voor WhatsApp, e-mail, internetten en af en toe social media, dan is 5 tot 10 GB meestal voldoende. Ben je dagelijks actief op Instagram, TikTok of Spotify en kijk je regelmatig video’s, kies dan liever voor 15 tot 30 GB. Gebruik je je iPhone veel onderweg voor videobellen, YouTube, Netflix of als hotspot voor je laptop, dan is een bundel van 50 GB of meer of zelfs onbeperkt internet de beste keuze.

Twijfel je hoeveel data je nodig hebt? Bekijk dan je dataverbruik van de afgelopen maanden in de app van je provider of in de instellingen van je iPhone. Zo kies je eenvoudig een bundel die past bij jouw gebruik en voorkom je dat je te veel betaalt of onverwacht zonder data komt te zitten. Bij veel providers kun je je databundel bovendien tussentijds aanpassen als je verbruik verandert.

Type gebruiker Aanbevolen databundel Geschikt voor 📱 Licht gebruik 5 – 10 GB WhatsApp, e-mail, internetten, navigatie en af en toe social media. 📲 Gemiddeld gebruik 15 – 30 GB Dagelijks social media, muziek streamen, regelmatig video’s kijken en videobellen. 🎥 Intensief gebruik 50 – 100 GB Veel YouTube, Netflix, TikTok, videobellen en regelmatig een hotspot gebruiken. 🚀 Zeer intensief gebruik Unlimited Onbeperkt streamen, gamen, thuiswerken en je iPhone vaak als hotspot gebruiken.

Welke contractduur past bij jou?

Bij het afsluiten van een iPhone met abonnement kun je meestal kiezen uit een looptijd van één of twee jaar. Sommige providers bieden daarnaast ook een maandelijks opzegbaar sim only-abonnement aan. Welke contractduur het beste bij je past, hangt af van je budget, hoe lang je met je iPhone wilt doen en hoeveel flexibiliteit je belangrijk vindt.

Tweejarig abonnement: de voordeligste keuze

Een abonnement van twee jaar is de populairste keuze. Je spreidt de kosten van je nieuwe iPhone over een langere periode, waardoor je maandlasten lager uitvallen. Bovendien geven providers bij een tweejarig abonnement vaak de hoogste toestelkorting en profiteer je regelmatig van extra acties, zoals cashback, gratis accessoires of korting op je abonnement. Vind je het geen probleem om twee jaar met hetzelfde toestel te doen en wil je zo voordelig mogelijk uit zijn? Dan is een tweejarig abonnement meestal de beste keuze.

1-jarig contract:

Wil je sneller kunnen overstappen naar een nieuw toestel? Dan is een abonnement van één jaar een interessant alternatief. Je zit minder lang vast aan hetzelfde contract en kunt na een jaar alweer profiteren van de nieuwste iPhone-aanbiedingen. Daar staat tegenover dat de maandlasten vaak iets hoger liggen dan bij een tweejarig abonnement. Ook zijn de toestelkortingen doorgaans iets minder hoog. Voor gebruikers die graag de nieuwste iPhone in handen hebben, is een éénjarig abonnement echter een goede middenweg.

Maandelijks opzegbaar contract:

Een maandelijks opzegbaar abonnement is vooral interessant wanneer je maximale flexibiliteit wilt. Je kunt iedere maand overstappen naar een andere provider of een nieuw abonnement afsluiten zodra er een betere aanbieding beschikbaar is. Deze optie wordt meestal aangeboden als sim only-abonnement en niet in combinatie met een nieuwe iPhone. Wil je een toestel én abonnement combineren, dan ben je in de praktijk meestal voordeliger uit met een contract van één of twee jaar.

Welke keuze is het voordeligst?

Voor de meeste mensen is een abonnement van twee jaar uiteindelijk de goedkoopste optie. Dankzij de lagere maandprijs en de hogere toestelkortingen betaal je over de volledige looptijd vaak minder dan bij een korter contract. Twijfel je nog? Vergelijk dan altijd meerdere aanbieders. Niet alleen de maandprijs is belangrijk, maar ook de totale kosten van het toestel, eventuele aansluitkosten en extra voordelen zoals combikorting, gratis accessoires of extra data. Zo weet je zeker dat je de iPhone-abonnementaanbieding kiest die het beste bij jouw situatie past.

iPhone abonnement aanbiedingen vergelijken

Niet iedere aanbieding is automatisch de goedkoopste. Soms lijkt een lage maandprijs aantrekkelijk, terwijl je juist veel betaalt voor het toestel. Daarom is vergelijken altijd verstandig. Met onze abonnementenvergelijker vergelijk je eenvoudig alle providers, databundels, toestelprijzen en actuele acties.

Zo zie je direct welke aanbieding voor jou het voordeligst is. Weet je nog niet welke iPhone het beste bij je past? Bekijk dan eerst ons overzicht van alle iPhone-modellen of vergelijk verschillende iPhones met elkaar. Zo kies je eenvoudig het toestel dat het beste aansluit bij jouw wensen én budget.

Is het goedkoper om een iPhone met abonnement te nemen of los te kopen? Dat hangt af van de aanbieding. Een iPhone met abonnement is vaak voordeliger door toestelkortingen, terwijl los kopen meer vrijheid biedt en op de lange termijn soms goedkoper kan zijn. Vergelijk daarom altijd de totale kosten over de hele looptijd. Wat is Combinatiekorting/Klantvoordeel en hoe werkt dat? Combinatiekorting of klantvoordeel is een extra korting die je krijgt als je meerdere abonnementen of diensten bij dezelfde provider afneemt. Dit levert vaak een lagere maandprijs of extra voordelen op. Is de USB‑C overgang belangrijk? Ja, vooral als je meerdere apparaten gebruikt. Met USB-C kun je dezelfde oplader en kabel gebruiken voor je iPhone, iPad, MacBook en veel andere apparaten, wat een stuk handiger is. Heb ik een BKR‑registratie als ik een iPhone met abonnement neem? Dat hangt af van de waarde van het toestel. Is het toestelkrediet hoger dan 250 euro, dan krijg je meestal een BKR-registratie. Betaal je het toestel in één keer of blijft het krediet onder die grens, dan is dat meestal niet het geval. Waarom is de iPhone duurder bij Apple? Apple verkoopt iPhones meestal voor de officiële adviesprijs. Providers en webwinkels bieden regelmatig kortingen, toesteldeals of combinatievoordelen, waardoor je vaak goedkoper uit bent. Wat is de beste tijd om een iPhone te kopen? De beste deals vind je vaak rond Black Friday, tijdens de introductie van een nieuw iPhone-model en bij grote kortingsacties. Ook oudere iPhones worden dan vaak flink afgeprijsd.