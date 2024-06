iPhone 14 flink in prijs verlaagd: zo haal je hem goedkoop in huis

Is je iPhone aan vervanging toe of loopt je abonnement binnenkort af? De prijs van de iPhone 14 is flink gedaald. iPhoned laat daarom zien hoe je het toestel nu extra goedkoop in huis haalt.

Het toestel in het kort

De iPhone 14 heeft inmiddels een opvolger, maar blijft een uitstekend toestel. Apple zal de iPhone 14 nog jaren van updates voorzien, en de krachtige processor onder de motorkap zorgt voor top prestaties. De batterijduur van het toestel is vergelijkbaar met die van de nieuwe iPhone 15.

Met de 12-megapixel dual-camera maak je scherpe foto’s, zelfs bij weinig licht. De autofocus van de selfiecamera is verbeterd en de ‘Actiemodus’, geïntroduceerd bij de 14-modellen, zorgt voor vloeiende video’s, zelfs bij veel beweging. De iPhone 14, met een 6,1 inch-scherm, is het instapmodel van de serie. Het display heeft geen ProMotion-technologie, waardoor de always-on modus helaas niet mogelijk is.

De iPhone 14 is verkrijgbaar in zes kleuren: zwart, wit, blauw, paars, rood en geel. De oorspronkelijke adviesprijs was 1019 euro, maar inmiddels is de prijs flink gezakt. Bij Joeps betaal je momenteel 692 euro voor de paarse iPhone 14. Voor andere kleuren betaal je iets meer. Extra leuk: bij Joeps krijg je een gratis screenprotector en hoesje bij je nieuwe iPhone 14.

iPhone 14 bij providers: bespaar tot 92 euro

Je bespaart vaak nog meer door je nieuwe iPhone te combineren met een abonnement. Heb je genoeg aan een kleine bundel, dan is het voordeligst om de aankoop direct bij een van de providers te doen. De totale kosten van het toestel blijven namelijk gelijk, ongeacht de bundel die je kiest.

De iPhone 14 is momenteel het goedkoopst bij Simyo, waar je 600 euro betaalt voor het toestel. Bij KPN kost hij 624 euro en bij Vodafone betaal je 648 euro. Bij Odido is de losse iPhone 14 verkrijgbaar voor 684 euro.

Ben je al klant bij een van deze providers? Kies dan ook voor je mobiele abonnement weer voor deze provider om van klantvoordelen te profiteren. Als klant van Odido ontvang je bijvoorbeeld extra voordeel bij Ben. Daarnaast krijg je bij aankoop van een iPhone drie maanden gratis Apple TV+ en zes maanden gratis Apple Music.

iPhone 14 bij webshops: bespaar tot 258 euro

Als je veel belt en internet gebruikt, heb je een grotere bundel nodig. In dat geval is het voordeliger om je aankoop te doen bij een webwinkel zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hier is de korting die je krijgt afhankelijk van de grootte van je bundel. Hoe meer MB’s je kiest, hoe goedkoper je nieuwe iPhone 14 wordt.

iPhone 14 met Vodafone bij Belsimpel: bespaar tot 258 euro

De voordeligste manier om de iPhone 14 in huis te halen is met een Vodafone-abonnement via Belsimpel. Het toestel is hier extra goedkoop en kost hier slechts 434 euro. Als Ziggo-klant profiteer je van extra voordelen zoals dubbele MB’s en korting op je maandelijkse rekening.

iPhone 14 met KPN bij Belsimpel: bespaar tot 188 euro

Bij Belsimpel betaal je 504 euro voor de iPhone 14 in combinatie met een KPN-abonnement. Dat is een besparing van 188 euro vergeleken met de prijs voor een los toestel. Als KPN Thuis-klant ontvang je maandelijks 5 euro korting op entertainmentdiensten zoals Netflix of Spotify, plus tot 7,50 euro korting per maand en meer.

iPhone 14 met Odido bij GSMweb: bespaar tot 152 euro

Als je kiest voor een abonnement van Odido, kun je terecht bij GSMweb. Daar betaal je 540 euro voor de iPhone 14. Als bestaande klant van de provider profiteer je van klantvoordelen, zoals tot 7,50 euro korting per maand.