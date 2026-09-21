Zo scoor je spotgoedkoop mobiel internet op vakantie (ADV)

Ga je binnenkort buiten Europa op vakantie? Dan wil je natuurlijk gewoon mobiel internet kunnen gebruiken zonder je zorgen te maken over hoge roamingkosten. Nieuwe gebruikers krijgen bovendien tijdelijk 15 procent korting.

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15 procent korting op mobiel internet buiten Europa

Ga je binnenkort op vakantie buiten Europa? Dan wil je natuurlijk gewoon internet op je telefoon hebben, zonder achteraf voor verrassend hoge roamingkosten te komen staan. Met een eSIM van Airalo regel je vooraf een databundel voor je bestemming en ben je na aankomst direct online. Nieuwe gebruikers krijgen bovendien tijdelijk 15 procent korting.

Nu 15 procent korting voor nieuwe gebruikers

Wie Airalo nog niet eerder heeft gebruikt, kan momenteel profiteren van een extra voordeel. Nieuwe gebruikers krijgen 15 procent korting op hun eerste aankoop wanneer ze de kortingscode AIRSPARK15 gebruiken.

Dat maakt het extra interessant als je binnenkort een reis buiten de EU op de planning hebt staan. Je kiest in de Airalo-app je bestemming en databundel, voert de kortingscode in en kunt de eSIM vervolgens alvast op je telefoon installeren.

Met Airalo regel je internet voordat je op reis gaat

Een vakantie begint tegenwoordig vaak al met het plannen van je route, het opzoeken van je hotel en het downloaden van handige apps. Eenmaal aangekomen wil je daar natuurlijk niet zonder internet zitten. Buiten de Europese Unie kan mobiel internet via je Nederlandse provider echter flink duurder zijn.

Een eSIM biedt daarvoor een eenvoudige oplossing. Je koopt via Airalo een databundel voor het land waar je naartoe gaat en installeert deze alvast op je smartphone. Je hoeft daardoor op de luchthaven niet op zoek naar een lokale simkaart en kunt na aankomst meteen gebruikmaken van mobiel internet. Airalo biedt eSIMs voor meer dan 200 landen en regio’s. Je kunt daardoor een bundel kiezen die past bij jouw bestemming en de duur van je reis.

Je Nederlandse simkaart kan gewoon in je iPhone blijven

Een groot voordeel van een eSIM is dat je geen fysieke simkaart hoeft te vervangen. Op een geschikte iPhone kun je je Nederlandse simkaart gewoon behouden en de Airalo-eSIM gebruiken voor mobiele data.

Zo kun je bijvoorbeeld je Nederlandse nummer blijven gebruiken voor WhatsApp en andere diensten, terwijl je mobiele internet via de lokale eSIM loopt. Dat is vooral handig wanneer je tijdens je vakantie bereikbaar wilt blijven op je vertrouwde nummer. Ook hoef je niet steeds op zoek naar wifi. Of je nu Google Maps gebruikt, een taxi bestelt, een restaurant opzoekt of foto’s naar het thuisfront stuurt: je hebt onderweg gewoon mobiele data.

Airalo beloont je bovendien met cashback

Er is nog een voordeel voor wie Airalo vaker gebruikt. Iedere gebruiker begint bij Airalo als Reiziger en ontvangt 5 procent cashback in Airmoney. Naarmate je meer gebruikmaakt van Airalo, kun je doorgroeien naar de niveaus Zilver, Goud en Platina.

Bij de hogere niveaus loopt de cashback op. Zo kun je uiteindelijk tot 10 procent cashback in Airmoney ontvangen. Die Airmoney kun je vervolgens weer gebruiken voor toekomstige aankopen bij Airalo. Dat is vooral interessant als je vaker naar het buitenland reist. Je kunt een deel van wat je uitgeeft daardoor weer inzetten voor een volgende eSIM.