Zo scoor je vier Apple AirTags (2e generatie) voor helemaal niets

Op zoek naar een goedkope sim only én handige trackers? Dan heeft Belsimpel momenteel een opvallende actie. Je krijgt namelijk een Apple AirTag 2 4-pack cadeau bij een Budget Thuis-abonnement. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Via Belsimpel krijg je bij een sim only-abonnement van Budget Thuis tijdelijk een gratis Apple AirTag 2 4-pack cadeau. Kies je voor een 2-jarig abonnement met minimaal 30 GB data en 200 belminuten en sms’jes, dan krijg je de AirTag 2 4-pack helemaal gratis. Als extra voordeel betaal je de eerste acht maanden bovendien 50 procent minder voor je abonnement.

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Waarom deze actie zeker de moeite waard is

Budget Thuis biedt via Belsimpel verschillende sim only-bundels aan. Bij elk van deze bundels met minimaal 30 GB ontvang je een gratis Apple AirTag 2 4-pack, gewoon cadeau erbij. Dat is al een mooie reden om snel te kiezen, maar er is nog meer. De eerste 8 maanden van je contract profiteer je van 50 procent korting op je maandelijkse kosten. Zo ben je direct goedkoper uit én heb je 4 handige trackers in huis. Hieronder hebben we de bundels overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Mobiele bundel Data Bellen & sms Eerste 8 maanden Daarna* 3 GB 3 GB 200 min/sms €3,75 p/m €7,50 p/m 10 GB 10 GB 200 min/sms €4,25 p/m €8,50 p/m 15 GB 15 GB 200 min/sms €4,75 p/m €9,50 p/m 30 GB 30 GB 200 min/sms €5,25 p/m €10,50 p/m Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt €10 p/m €20,- p/m

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Waarom de Apple AirTag 2 zo handig is

De Apple AirTag is een kleine, platte en ronde tracker die je makkelijk vastzet aan je sleutels, in je tas of op je fiets. Ben je iets kwijt? Open de app Zoek Mijn op je iPhone, iPad of Apple Watch en je ziet op de kaart meteen waar je AirTag zich bevindt. Die app staat standaard al op je Apple-apparaat, dus je hoeft niets extra’s te downloaden.

Vind je de locatie op de kaart niet precies genoeg? Je kunt de AirTag ook een geluidje laten spelen, zodat je snel hoort waar je verloren sleutels of tas zijn. De Apple AirTag 2 is de nieuwste versie en brengt een paar handige verbeteringen met zich mee:

Nauwkeurigere locatie : Dankzij een verbeterde chip spoort de AirTag 2 samen met je toestel nog preciezer de exacte locatie op.

: Dankzij een verbeterde chip spoort de AirTag 2 samen met je toestel nog preciezer de exacte locatie op. Pijlrichting via Apple Watch : Je Apple Watch toont nu een pijltje in de richting van je AirTag. Bij de vorige versie kon je alleen een geluidje afspelen.

: Je Apple Watch toont nu een pijltje in de richting van je AirTag. Bij de vorige versie kon je alleen een geluidje afspelen. Luidere speaker: De speaker is krachtiger, zodat je het geluid al van veel verder weg hoort.