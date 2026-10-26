KPN heeft een handige oplossing voor iedereen met meerdere streamingdiensten (ADV)

Gebruik je meerdere streamingdiensten? Met KPN beheer je jouw favoriete entertainment op één plek. Dat is niet alleen handig, maar kan je ook extra voordeel opleveren.

Dit is waarom je jouw streamingdiensten via KPN wilt regelen

Films en series kijken via Netflix, Disney+ of Videoland, muziek luisteren met Spotify en sport volgen via Viaplay. Streamingdiensten zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar hoe meer abonnementen je afsluit, hoe lastiger het kan worden om het overzicht te bewaren. Bij KPN kun je verschillende entertainmentdiensten aan je abonnement toevoegen. Zo beheer je jouw abonnementen op één plek en profiteer je ook van extra voordeel. Hieronder vertellen we je er meer over.

Momenteel heeft KPN ook nog eens een goede aanbieding voor je. Klanten krijgen namelijk drie maanden gratis Amazon Prime cadeau. Dat betekent dus drie maanden lang een gratis streamingdienst, maar óók gratis verzending en korting bij Amazon! Wil je liever een andere gratis dienst, check dan eens Combivoordeel. Heb je meerdere abonnementen van KPN op je adres, dan kom je in aanmerking voor gratis Netflix, ESPN Compleet of Videoland zolang je klant bent.

Welke streamingdiensten kun je bij KPN afsluiten?

Of je nu graag een nieuwe serie ontdekt, naar muziek luistert of geen sportwedstrijd wilt missen: met KPN Entertainment heb je verschillende mogelijkheden. Het aanbod bestaat onder meer uit Netflix, Disney+, Videoland, Spotify Premium, Amazon Prime, Viaplay, HBO Max en Storytel. Daarnaast zijn er mogelijkheden om films te huren en sport te bekijken.

Iedere dienst heeft zijn eigen aanbod. Zo vind je bij Netflix een breed aanbod aan films en series, terwijl Disney+ onder meer films en series van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars aanbiedt. Videoland is interessant voor liefhebbers van Nederlandse programma’s en series. Met Spotify Premium luister je juist naar muziek en podcasts.

Je kunt verschillende entertainmentdiensten aan je KPN-abonnement toevoegen. De kosten worden dan via KPN in rekening gebracht, zodat je minder afzonderlijke betalingen hebt. Welke diensten je kunt afsluiten en wat ze kosten, verschilt per aanbieder en abonnement. Op de website van KPN vind je het actuele overzicht.

Al je abonnementen overzichtelijk bij elkaar

Wie meerdere streamingdiensten gebruikt, heeft al snel verschillende accounts en facturen om bij te houden. Ook moet je bij iedere aanbieder afzonderlijk op zoek naar de juiste instellingen als je een abonnement wilt aanpassen. Door geschikte diensten via KPN af te nemen, wordt dat een stuk overzichtelijker.

Via MijnKPN kun je de entertainmentdiensten die je bij KPN afneemt beheren. Zo kun je bekijken welke diensten je hebt en waar je eventueel wijzigingen kunt aanbrengen. Dat is vooral handig als je regelmatig wisselt tussen streamingdiensten, bijvoorbeeld omdat je een bepaalde serie wilt afkijken en daarna liever iets anders kijkt.

Bovendien hoef je niet altijd een nieuw account aan te maken als je een streamingdienst via KPN gaat gebruiken. Bij geschikte diensten kun je je bestaande account koppelen. Je kunt dan doorgaans je vertrouwde account blijven gebruiken, inclusief je kijkgeschiedenis en favorieten. Welke mogelijkheden er precies zijn, hangt af van de gekozen dienst.

Besparen op je streamingdiensten

Naast het gemak kan het financieel aantrekkelijk zijn om je entertainment via KPN te regelen. Bij bepaalde diensten gelden namelijk speciale tarieven of kortingen. Het is daarom slim om de prijzen te vergelijken met de kosten die je rechtstreeks bij een streamingdienst betaalt.

Ook helpt het om regelmatig te bekijken welke abonnementen je daadwerkelijk gebruikt. Misschien heb je ooit een streamingdienst afgesloten voor één specifieke serie, maar kijk je er inmiddels nauwelijks meer naar. Door je abonnementen af en toe onder de loep te nemen, voorkom je dat je onnodig blijft betalen.

Het samenbrengen van je entertainmentdiensten op één plek maakt het bovendien makkelijker om je totale uitgaven te controleren. Je ziet sneller welke kosten bij je KPN-factuur horen en kunt beter bepalen of je huidige aanbod nog bij je past. Zo houd je meer grip op je maandelijkse entertainmentbudget.

Extra voordeel met Combivoordeel van KPN

Heb je naast internet ook een mobiel abonnement bij KPN? Dan kun je mogelijk profiteren van KPN Combivoordeel. Hiermee krijg je extra voordelen als je meerdere producten van de provider combineert. Afhankelijk van je level kun je bijvoorbeeld iedere maand een streamingdienst cadeau krijgen.

Welke diensten beschikbaar zijn, hangt af van de voorwaarden van jouw Combivoordeel-level. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit bepaalde abonnementen van Netflix en Videoland of, als je KPN TV hebt, ESPN Compleet. Op hogere levels zijn mogelijk ook andere diensten beschikbaar, zoals Disney+ en HBO Max.

Dat kan een mooie besparing opleveren als je toch al voor een van deze streamingdiensten betaalt. In plaats van het abonnement rechtstreeks af te rekenen, kun je mogelijk gebruikmaken van een dienst die binnen je Combivoordeel valt. Zo haal je meer uit de abonnementen die je al hebt.

Profiteer van dubbele data en extra korting per maand

Daarnaast biedt Combivoordeel andere extra’s. Zo kun je korting krijgen op je mobiele abonnement en profiteren van dubbele data wanneer je meerdere geschikte mobiele abonnementen combineert. Hoeveel voordeel je precies krijgt, hangt af van je abonnementen en de voorwaarden die voor jou gelden.