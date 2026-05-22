Slimmer omgaan met stroom: zo helpen Zendure PowerHub en SF2400 bij besparen op energiekosten (ADV)

Zendure breidt zijn aanbod in Nederland uit met nieuwe thuisbatterijen en slimme energie-oplossingen. Met modellen zoals de SolarFlow-serie en de PowerHub richt het merk zich op meer controle over eigen energieverbruik.

In dit artikel zetten we de belangrijkste producten op een rij.

Zendure komt met nieuwe thuisbatterijen: dit moet je weten

Zendure heeft een nieuwe serie thuisbatterijen en energie-oplossingen op de Nederlandse markt gebracht. De SolarFlow 2400 Pro valt daarbij het meeste op, omdat dit systeem niet alleen energie opslaat, maar ook slim kan schakelen tussen zonne-energie, netstroom en variabele energietarieven.

Voor iedereen die wil besparen op netstroom en meer grip wil krijgen op het eigen energieverbruik, is dit zo’n oplossing die direct interessant kan zijn. De belangrijkste vragen zijn dan ook: wat zit er precies in het systeem, welke functies biedt het en voor wie is het echt geschikt? In de rest van dit artikel gaan we daar verder op in.

Dit is wat je wilt weten over de SolarFlow 2400 (Pro)

Zendure zet met de SolarFlow 2400 Pro zijn krachtigse thuisbatterij neer, bedoeld voor mensen die meer uit hun zonnepanelen willen halen. Het systeem levert 2400 W bidirectionele AC, heeft een uitbreidbare batterij van 2,4 kWh tot 16,8 kWh en gebruikt slimme software om laden en ontladen automatisch af te stemmen op je verbruik en de stroomprijs.

De SolarFlow 2400 AC+ is er vooral voor wie al zonnepanelen heeft en daar een slimme thuisbatterij aan wil toevoegen. Die versie is meer gericht op bestaande installaties en maakt het makkelijker om overtollige zonnestroom op te slaan voor later gebruik, zodat je minder stroom van het net hoeft te halen.

Waarom dit zeker de moeite waard is

Het grote voordeel van dit soort systemen is dat je overdag opgewekte zonne-energie niet meteen hoeft terug te leveren. In plaats daarvan sla je die stroom op en gebruik je die later, bijvoorbeeld ’s avonds als het verbruik hoger ligt. Zeker met dynamische stroomtarieven kan dat interessant zijn, omdat de batterij dan kan laden op goedkope momenten en ontladen wanneer de stroomprijs hoger is. Daardoor haal je meer uit je zonnepanelen en word je minder afhankelijk van het net.

Deze slimme functies kun je verwachten

Op beide varianten draait het vooral om slim energiebeheer: de SolarFlow 2400 Pro en de 2400 AC+ kunnen laden en ontladen op momenten dat het voor jou het gunstigst is. Bij de Pro gebeurt dat met HEMS 2.0 en ZENKI 2.0, waarbij het systeem vooruitkijkt naar je verbruik, de zonnestroom en de stroomprijs, zodat de batterij automatisch op de juiste momenten wordt ingezet. De 2400 AC+ heeft ook die slimme sturing en is juist handig als je al zonnepanelen hebt, omdat hij overtollige stroom opvangt en bewaart voor later op de dag.

Daarnaast zijn beide systemen te koppelen aan slimme meters en diverse smart home-platformen. Hierdoor krijg je beter inzicht in je energieverbruik en kan de batterij nog slimmer inspelen op wat er in huis gebeurt. Denk hierbij aan integraties met bijvoorbeeld Home Assistant, Homey en HomeWizard, aangevuld met monitoring via de bijbehorende app.

Zo kun je precies volgen hoeveel energie je opwekt, verbruikt en opslaat. Op basis daarvan kan het systeem automatisch betere keuzes maken, bijvoorbeeld wanneer het stroom opslaat of juist gebruikt. Dat maakt deze oplossingen vooral interessant voor gebruikers die verder willen gaan dan alleen energie opslaan, en echt meer controle willen krijgen over hun totale energieverbruik in huis.

SolarFlow AC Plus en Mix Series

Naast de Pro-versie heeft Zendure ook de SolarFlow Mix Series uitgebracht. Deze serie bestaat uit meerdere modellen die gericht zijn op huishoudens met uiteenlopende energiebehoeften. De focus ligt op slim energiebeheer, uitbreidbare opslag en een eenvoudige koppeling met bestaande zonnepanelen, zodat je geen volledig nieuw systeem hoeft aan te leggen.

De Mix Series is vooral bedoeld voor mensen die al zonnepanelen hebben en daar een thuisbatterij aan willen toevoegen. De systemen werken samen met bestaande PV-omvormers en kunnen daardoor relatief eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaande installatie. Afhankelijk van het model is de batterijcapaciteit bovendien uitbreidbaar, zodat het systeem kan meegroeien met je energieverbruik.

Binnen de serie zijn verschillende varianten beschikbaar, waaronder modellen met verschillende vermogens en uitbreidingsmogelijkheden. De krachtigere uitvoeringen zijn ook geschikt voor grotere installaties en hogere energiebehoeften. Daarmee richt de Mix Series zich zowel op huishoudens die willen starten met energieopslag als op gebruikers die hun bestaande zonne-energiesysteem verder willen optimaliseren.

Zendure PowerHub voor grotere installaties

Voor mensen die meer zoeken dan alleen een losse thuisbatterij, heeft Zendure ook de PowerHub uitgebracht. Dit systeem werkt als een slimme centrale voor verschillende energie-oplossingen in huis. Zo kunnen zonnepanelen, een thuisbatterij, een laadpaal voor een elektrische auto en zelfs een warmtepomp samen worden aangestuurd vanuit één systeem.

Hij ondersteunt zonnepanelen tot 43 kW, energieopslag tot 150 kWh en laadvermogens tot 22 kW. Daarmee is het duidelijk bedoeld voor mensen die een grotere en uitgebreidere energie-installatie willen, en niet alleen op zoek zijn naar een simpele thuisbatterij. De PowerHub is vooral interessant voor huishoudens of kleine bedrijven die meer controle willen over hun energieverbruik en slim willen omgaan met opgewekte stroom en opslag.