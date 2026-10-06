Aqara, Ring én Eufy stunten met prijzen: dit is (niet) de beste slimme videodeurbel

Een slimme videodeurbel houdt een oogje in het zeil bij je voordeur en laat je direct zien wie er aanbelt. Tijdens Amazon Prime Day zijn verschillende modellen tijdelijk extra voordelig te scoren. Wij bekijken Aqara, Ring en Eufy en zetten de belangrijkste verschillen hieronder voor je op een rij.

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Amazon Prime Big Deal Days: profiteer van flinke kortingen

Goed nieuws voor Apple- en smart home-fans: de Amazon Prime Day Big Deals zijn begonnen. Op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2026 profiteer je van scherpe aanbiedingen op allerlei populaire gadgets. Zo zijn onder meer slimme deurbellen van Aqara, Ring en Eufy tijdelijk extra voordelig.

In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen tussen de drie modellen voor je op een rij. Ben je op zoek naar andere deals? Ook dan zit je goed bij Amazon, want tijdens de Prime Day Big Deals zijn tal van andere producten ook tijdelijk afgeprijsd.

Let wel op: de Prime Day-deals zijn alleen beschikbaar voor Amazon Prime-leden. Heb je nog geen abonnement? Dan kun je Prime voor slechts 50 cent uitproberen en meteen gebruikmaken van de aanbiedingen.

Aqara, Ring of Eufy: welke slimme videodeurbel moet je hebben?

Een slimme videodeurbel is handig als je altijd wilt kunnen zien wie er voor de deur staat, ook wanneer je zelf niet thuis bent. Maar welke moet je kiezen? Wij vergelijken drie populaire modellen van Aqara, Ring en Eufy en zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

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1. Eufy Video Doorbell C30: van 79,99 euro voor 47,49 euro

De Eufy Video Doorbell C30 is interessant als je op zoek bent naar een slimme videodeurbel die je eenvoudig zelf kunt installeren. De deurbel heeft namelijk een ingebouwde batterij, waardoor je geen gedoe met allerlei kabels hebt. De 5000mAh-batterij zorgt ervoor dat je de deurbel op vrijwel iedere geschikte plek bij de voordeur kunt hangen.

De Eufy C30 filmt in 2K en 16:9, waardoor je een breed beeld van je voordeur krijgt. Dankzij nachtzicht zijn bezoekers ook in het donker goed te zien. Je krijgt een melding op je smartphone wanneer iemand aanbelt en kunt direct met die persoon praten.

Een abonnement is niet nodig om beelden te bewaren. De deurbel heeft een microSD-slot voor lokale opslag tot 128 GB en werkt daarnaast met Eufy’s HomeBase 3, Alexa en Google Assistant.

De Eufy C30 is vooral interessant als je:

een draadloze videodeurbel wilt

zelf geen bedrading wilt aanleggen

2K-beeld belangrijk vindt

geen verplicht abonnement wilt

beelden lokaal wilt opslaan

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2. Aqara Doorbell Camera G400: van 99,99 euro voor 79,99 euro

De Aqara Doorbell Camera G400 pakt het anders aan. Dit is een bedrade videodeurbel die je via bestaande deurbelbedrading kunt aansluiten, maar ook via PoE kunt gebruiken. Daardoor krijgt de deurbel continu stroom en hoef je dus niet regelmatig een accu op te laden. De G400 ondersteunt daarnaast Wi-Fi 6 op zowel 2,4 als 5 GHz.

De Aqara G400 filmt in 2K met een brede kijkhoek van 165 graden en een beeldverhouding van 3:4. Daardoor zie je zowel bezoekers als de ruimte onder de deurbel, bijvoorbeeld wanneer er een pakket wordt neergezet. Dankzij infraroodnachtzicht en lokale AI kan de deurbel personen herkennen en bewegingszones instellen.

Voor Apple-gebruikers is de ondersteuning voor Apple Home en HomeKit Secure Video een groot voordeel. Je bekijkt de beelden en praat met bezoekers vanaf je Apple-apparaten. Daarnaast ondersteunt de deurbel opslag op een NAS en werkt hij met ONVIF, waardoor je hem met verschillende beveiligingssystemen kunt gebruiken.

De Aqara G400 is vooral interessant als je:

Apple Home gebruikt

een bedrade videodeurbel zoekt

24/7-opname belangrijk vindt

veel waarde hecht aan lokale opslag

een grote verticale beeldhoek wilt

je slimme woning verder wilt automatiseren

3. Ring Videodeurbel batterij + binnencamera Plus: van 159,98 voor 49,99 euro

De Ring Wired Video Doorbell (2de generatie) is de meest eenvoudige keuze van de drie. Deze videodeurbel werkt op vaste stroom en hoeft dus niet opgeladen te worden. Je krijgt een 2K-camera met zicht van top tot teen, bewegingsdetectie en tweerichtingsspraak.

De Ring-deurbel filmt in Retinal 2K en biedt volgens Ring scherpere beelden bij weinig licht en tot 6x zoom. De installatie is eenvoudig als er al bedrading aanwezig is en duurt volgens Ring gemiddeld zo’n 15 minuten. De deurbel werkt via 2,4GHz-wifi en is weerbestendig.

Een belangrijk verschil met Eufy en Aqara is de manier waarop Ring met opslag omgaat. Zonder abonnement kun je de basisfuncties gebruiken, maar voor het terugkijken en bewaren van beelden heb je een Ring Protect-abonnement nodig. Daarmee kun je tot 180 dagen aan videogeschiedenis bewaren, terwijl Eufy en Aqara ook lokale opslag ondersteunen.

De Ring videodeurbel is vooral interessant als je:

al andere Ring-producten gebruikt

een eenvoudige bedrade videodeurbel wilt

goede beeldkwaliteit belangrijk vindt

de Ring-app prettig vindt

het niet erg vindt om eventueel voor extra functies te betalen

Aqara, Eufy of Ring: welke moet je kiezen?

De drie videodeurbellen hebben dus behoorlijk verschillende sterke punten. De Eufy C30 is de interessantste keuze als je vooral een betaalbare draadloze videodeurbel zonder verplicht abonnement zoekt. De lokale opslag en 2K-camera maken hem bovendien behoorlijk compleet.

De Aqara G400 is juist de meest uitgebreide optie van de drie. Vooral voor mensen die Apple Home gebruiken, is de ondersteuning voor HomeKit Secure Video een groot voordeel. Daar komen de 3:4-beeldverhouding, 24/7-opname, lokale AI, microSD-opslag tot 512 GB en PoE-ondersteuning nog bij.

De Ring Wired Video Doorbell is vervolgens vooral een goede keuze voor wie het simpel wil houden of al andere Ring-apparaten heeft. De deurbel biedt 2K-beeld, bewegingsdetectie, zicht van top tot teen en tweerichtingsspraak. Houd alleen rekening met de abonnementskosten als je ook opgenomen beelden en uitgebreidere functies wilt gebruiken.