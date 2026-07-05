Deze slimme tv-verlichting van Lidl en Bol is een betaalbaar alternatief voor Philips Hue Play

Ben je op zoek naar sfeervolle tv-verlichting zonder meteen de hoofdprijs voor Philips Hue Play te betalen? Dan is er goed nieuws. De Govee Smart TV Backlight 3S, verkrijgbaar bij onder andere Lidl en Bol, is een betaalbaar alternatief dat je kijkervaring direct een upgrade geeft.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Philips Hue Play te duur? Dit is een betaalbaar alternatief voor je tv

Ben je op zoek naar slimme tv-verlichting, maar vind je de producten van Philips Hue aan de prijzige kant? Dan is de Govee Smart TV Backlight 3S bij Lidl en Bol een interessant alternatief. Deze slimme ledstrip is geschikt voor televisies van 55 tot en met 65 inch en zorgt dankzij slimme kleurdetectie voor een sfeervolle verlichting die meebeweegt met wat er op het scherm gebeurt.

Waar Philips Hue hiervoor vaak een combinatie van Hue Play Gradient Lightstrip en de Hue Sync Box vereist, biedt Govee een complete oplossing die een stuk vriendelijker is geprijsd, je hebt de set namelijk al in huis voor minder dan 70 euro. Daarmee is deze slimme tv verlichting een interessante keuze voor filmliefhebbers, gamers en iedereen die zijn televisie een extra dimensie wil geven.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meebewegende verlichting tijdens films en games

De Govee Smart TV Backlight 3S is voorzien van een slimme camera die boven op de televisie wordt geplaatst. Deze camera analyseert continu de kleuren op het scherm, waarna de ledstrip aan de achterzijde van de tv dezelfde kleuren weergeeft. Hierdoor ontstaat een sfeervol lichteffect rondom de televisie, vergelijkbaar met het bekende Ambilight-effect.

Of je nu een spannende actiefilm kijkt, een voetbalwedstrijd volgt of aan het gamen bent, de verlichting past zich automatisch aan de beelden aan. Dat zorgt niet alleen voor een indrukwekkendere kijkervaring, maar kan ook helpen om de belasting van je ogen in een donkere kamer te verminderen.

Slimme functies via de Govee Home-app

De tv-verlichting is eenvoudig te bedienen via de Govee Home-app, die beschikbaar is voor zowel iOS als Android. In deze app heb je uitgebreide controle over de verlichting achter je televisie. Je kunt niet alleen de helderheid en kleuren aanpassen, maar ook kiezen uit een groot aantal vooraf ingestelde scènes die passen bij verschillende momenten, zoals filmkijken, gamen of juist een rustige avond op de bank.

Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om de tv-verlichting volledig naar wens af te stemmen. Zo kun je dynamische lichteffecten inschakelen die meebewegen met het beeld, maar ook kiezen voor een vaste kleur als je een meer subtiele of constante sfeerverlichting wilt. De instellingen zijn flexibel, waardoor je eenvoudig wisselt tussen een indrukwekkende bioscoopervaring en een rustige achtergrondverlichting.

Govee TV-verlichting werkt met Matter én spraakbediening

Ook op het gebied van slimme bediening zit je goed. De Govee Smart TV Backlight 3S ondersteunt namelijk spraakassistenten zoals Google Assistant en Amazon Alexa. Hierdoor kun je de verlichting bedienen zonder je telefoon te gebruiken. Met eenvoudige spraakopdrachten zet je de verlichting aan of uit, verander je van kleur of schakel je tussen verschillende lichtmodi.

Daarnaast werkt de verlichting binnen het bredere smart home-ecosysteem en biedt het ondersteuning voor Matter, waardoor de compatibiliteit met verschillende platforms verder wordt uitgebreid. Dit betekent dat je de tv-verlichting in de toekomst nog makkelijker kunt koppelen aan andere slimme apparaten in huis, ongeacht het merk of platform.

Govee Home Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. 8.8 (64 reviews) Gratis via App Store via App Store

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een interessant alternatief voor Philips Hue Play

Philips Hue staat al jaren bekend als een van de beste systemen voor slimme verlichting. Toch hangt daar ook een stevig prijskaartje aan, zeker wanneer je tv-verlichting wilt synchroniseren met films en games. Naast een geschikte ledstrip heb je in veel gevallen ook extra Hue-accessoires nodig om hetzelfde effect te bereiken.

Met deze slimme tv verlichting van Govee krijg je een complete oplossing in één pakket. De installatie is relatief eenvoudig en je hebt geen aparte synchronisatiebox nodig. Daardoor ligt de totale aanschafprijs aanzienlijk lager dan bij een vergelijkbare Philips Hue-opstelling. Voor wie vooral wil genieten van sfeervolle verlichting achter de televisie zonder honderden euro’s uit te geven, is Govee dan ook een aantrekkelijk alternatief.

Nu verkrijgbaar bij Lidl en Bol

De Govee Smart TV Backlight 3S voor televisies van 55 tot en met 65 inch is nu verkrijgbaar via de webshop van Lidl en via Bol. Ben je al langer op zoek naar een betaalbare manier om je televisie van dynamische achtergrondverlichting te voorzien, dan is dit een product dat zeker het bekijken waard is.

Vooral wanneer je regelmatig films kijkt of graag gamet, zorgt deze slimme tv-verlichting voor een extra meeslepende ervaring. Daarmee bewijst Govee dat je geen duur Philips Hue-systeem nodig hebt om van indrukwekkende verlichting achter je televisie te genieten.