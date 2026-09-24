Waarom deze 5 hoesjes perfect zijn voor de iPhone 18 Pro (ADV)

Een nieuwe iPhone 18 Pro verdient natuurlijk een goed hoesje. Daarom zetten we vijf opvallende cases voor de iPhone 18 Pro voor je op een rij. Van ultradun tot luxe en van een ingebouwde standaard tot bijzondere materialen: dit zijn de hoesjes die je zeker wilt zien.

Deze hoesjes laten je iPhone 18 Pro echt opvallen

Heb je net een nieuwe iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max gekocht? Dan is een goed hoesje een van de eerste accessoires die je nodig hebt. Gelukkig hoef je daarbij niet automatisch voor een saai of dik hoesje te kiezen. Color matched hoesjes zijn momenteel bovendien helemaal in: steeds meer mensen kiezen bewust voor een case die qua kleur perfect bij hun iPhone past. Van een bijna onzichtbare case tot luxe vegan leer en een ingebouwde standaard: deze vijf hoesjes hebben allemaal iets anders te bieden. En je scoort ze nu allemaal met 18 procent korting met de kortingscode IPHONE18.

1. Rosso Avanti: een luxe hoesje voor de iPhone 18 Pro

Dit hoesje van het merk Rosso Avanti is gemaakt van Italiaans Alcantara. Dat materiaal is zacht en licht, maar biedt tegelijkertijd een goede grip. De lichtblauwe uitvoering geeft de iPhone bovendien een rustige en luxe uitstraling bijpassend bij de nieuwe gletsjer blauwe kleur.

Aan de binnenkant en rond de randen is het hoesje ontworpen om je iPhone tegen dagelijks gebruik te beschermen. De verhoogde randen rond het scherm en de camera helpen krassen te voorkomen. Dankzij de ingebouwde magneet werkt het hoesje bovendien met MagSafe en Qi2, zodat je bijvoorbeeld een magnetische oplader, autohouder of kaarthouder kunt gebruiken zonder het hoesje te verwijderen. De Rosso Avanti kost momenteel 59,95 euro, maar met kortingscode IPHONE18 haal je hem nu al in huis met 18 procent korting.

2. MOFT MOVAS Snap: luxe vegan leren hoesje

Wil je jouw iPhone 18 Pro Max een wat luxere uitstraling geven? Dan is de MOFT MOVAS Snap een interessante optie. Het hoesje is gemaakt van MOVAS-P, een vorm van vegan leer die zacht aanvoelt en volgens de fabrikant slijtvast is. Aan de binnenkant zit bovendien een zachte microvezelvoering, zodat de achterkant van je iPhone niet snel beschadigt.

De verhoogde randen rond het scherm en de camera bieden extra bescherming tegen krassen. Ook MagSafe is aanwezig, waardoor je magnetische accessoires gewoon kunt blijven gebruiken. Het hoesje is verkrijgbaar in Burgundy en kost momenteel 49,95 euro. En met kortingscode IPHONE18 krijg je daar nog eens 18 procent korting bovenop.

3. Buddi Frost: betaalbaar hoesje met handige ring

De Buddi Frost is een stuk goedkoper, maar heeft toch een handige extra functie. Achterop zit namelijk een 360 graden draaibare ring die je kunt gebruiken als standaard. Daarmee zet je de iPhone 18 Pro Max eenvoudig neer om video’s te bekijken of te videobellen. De ring geeft je tijdens het vasthouden ook wat extra grip.

De case heeft een matte lichtblauwe afwerking en combineert een polycarbonaat achterkant met flexibele TPU-randen. Schokabsorberende hoeken en verhoogde randen rond het scherm en de camera moeten de iPhone beschermen tegen vallen en krassen. Ook MagSafe werkt dankzij de ingebouwde magneet. Je haalt dit praktische hoesje op dit moment voor slechts 21,95 euro in huis bij gsmpunt.

4. NEKIT Bare: nauwelijks dikker dan je iPhone zelf

Vind je een hoesje al snel te dik? Dan is de NEKIT Bare juist interessant. Deze case is slechts 1,2 millimeter dik en is gemaakt van licht polycarbonaat. Daardoor blijft het slanke gevoel van de iPhone 18 Pro behouden, terwijl de case wel bescherming biedt tegen krassen en stoten.

De randen rond de camera en het scherm zijn iets verhoogd voor extra bescherming. Daarnaast zitten er magneten in het hoesje, zodat MagSafe- en Qi2-accessoires blijven werken. Het hoesje is transparant en is geschikt voor zowel de iPhone 18 Pro als iPhone 17 Pro. De huidige prijs is 24,95 euro bij gsmpunt.

5. AULUMU Ultra Slim: maximale bescherming

De AULUMU Ultra-Slim is een interessant hoesje voor wie zijn iPhone 18 Pro Max wel wil beschermen, maar niet zit te wachten op een dikke case. Het hoesje is gemaakt van 1500D aramidevezel, een sterk en licht materiaal dat weinig extra gewicht en dikte toevoegt. Rond de camera zit bovendien een aluminium frame dat de cameralenzen extra moet beschermen.

Dankzij de open zijkanten blijven de knoppen goed bereikbaar en ligt de iPhone prettig in de hand. Ook MagSafe wordt ondersteund, waardoor je magnetische opladers en andere accessoires gewoon kunt blijven gebruiken.

Wat dit hoesje extra opvallend maakt, is het ingebouwde koelsysteem. Een siliconen koelpad en aluminium plaat helpen om warmte van de iPhone af te voeren, wat vooral handig kan zijn bij intensief gebruik, zoals gamen of het bekijken van video’s. Daarnaast heeft de case een kleurveranderende indicatorstrip voor een strak, technisch uiterlijk. Het AULUMU-hoesje is momenteel verkrijgbaar in het zwart voor 65,95 euro en met kortingscode IPHONE18 scoor je hem ook nog eens met 18 procent korting.