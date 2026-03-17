Google Maps wordt helemaal anders (in CarPlay én Android Auto)

Er komt een grote update aan voor Google Maps! Zo ziet Google Maps er straks uit in CarPlay én Android Auto.

Gebruik je regelmatig Google Maps om je bestemming te bereiken? In dat geval komen er grote veranderingen aan, want Google Maps krijgt een belangrijke update. Google heeft aangekondigd dat de navigatiedienst een nieuw ontwerp krijgt. Dit nieuwe design moet het navigeren in Google Maps veel gemakkelijker maken. Google noemt dit nieuwe ontwerp Immersive Navigation, dat een realistischere weergave van de omgeving toont.

Met Immersive Navigation ziet Google Maps er compleet anders uit, maar dat is voor de meeste gebruikers juist goed nieuws. Navigeren wordt veel overzichtelijker en minder verwarrend in de nieuwe weergave. Waar je nu nog een blauwe lijn op de kaart ziet, toont Immersive Navigation 3D-gebouwen en duidelijkere rijstroken. Deze nieuwe weergave komt naar alle versies van Google Maps, dus ook naar CarPlay en Android Auto. Dat ziet er als volgt uit:

Meer nieuwe functies

Google Maps krijgt binnenkort een compleet nieuwe weergave in CarPlay en Android Auto. Immersive Navigation toont precies welke rijbaan je moet hebben, maar dat is niet de enige verbetering. De route in CarPlay en Android Auto is straks ook beter zichtbaar, omdat Google Maps slimme zoomniveaus introduceert. Zo zoomt de navigatiedienst automatisch in bij verkeerspunten die problemen kunnen veroorzaken.

Denk hierbij aan lastige afslagen, daar zie je met behulp van slimme zoomniveaus precies welke rijbaan je moet volgen. Ben je bijna aangekomen op de plek van bestemming? Dan zie je in de nieuwe versie van Google Maps ook de plek waar je het beste kunt parkeren en waar je de ingang van het gebouw vindt. De vernieuwde spraakassistent helpt daar overigens ook bij, want die klinkt veel natuurlijker in de nieuwe versie van Google Maps.

Google Maps ziet er door Immersive Navigation binnenkort niet alleen compleet anders uit op je smartphone, ook in CarPlay en Android Auto verschijnt straks een aangepaste weergave. Het gaat om de grootste update voor Google Maps in tien jaar, waarmee Google meer nieuwe functies toevoegt aan de navigatiedienst. Zo laat Google Maps je straks verschillende routes naar je bestemming zien, met de voor- en nadelen bij iedere route.

In de Verenigde Staten verschijnt de nieuwe weergave nu al voor gebruikers, want Google is begonnen met het uitrollen van de update voor Google Maps. In Nederland en België moeten we nog even wachten, het is nog niet bekend wanneer de update hier beschikbaar komt. Dat duurt vermoedelijk niet lang meer, waardoor de navigatiedienst er binnenkomt compleet anders uitziet.