Goedkoop tanken: met deze app vind je áltijd de laagste benzineprijzen

Ben je vaak onderweg met de auto en wil je goedkoop tanken? Installeer deze app dan direct, zodat je altijd de laagste benzineprijzen ziet!

Goedkoop tanken

Voor veel weggebruikers wordt tanken steeds duurder, omdat de benzineprijzen de afgelopen jaren en zelfs maanden sterk zijn gestegen. Door geopolitieke spanningen en accijnzen betaal je veel meer voor benzine dan een aantal jaar geleden. Over de grens tanken loont zich daarom sneller, maar lang niet iedereen heeft die mogelijkheid. Gelukkig zijn er ook andere opties om zo goedkoop mogelijk te tanken, zo kun je een app installeren om de laagste prijzen op te zoeken.

Om goedkoop te tanken kun je in Nederland het beste de ANWB-app installeren op je iPhone. Deze applicatie is gratis te downloaden en toont de actuele laagste benzineprijzen van ieder tankstation. Dat is een groot voordeel, want andere apps als Google Maps verbergen de actuele benzineprijzen in Nederland. In de ANWB-app zie je die wél, zodat je direct ziet naar welk tankstation je het beste kunt gaan. Zo werkt de applicatie!

Zo werkt de ANWB-app

Heb je de ANWB-app geïnstalleerd op je iPhone? In dat geval krijg je eerst de optie om in te loggen en een aantal instellingen aan te passen. Inloggen of het aanmaken van een ANWB-account is geen vereiste om de laagste benzineprijzen te zien. Heb je deze stappen gevolgd of doorgeklikt? Dan is het gemakkelijk om in de app te zien waar je goedkoop kunt tanken en welke tankstations geopend zijn. Dat doe je als volgt:

Open de ANWB-app op je iPhone; Ga naar ‘Home’; Kies voor ‘Tanken’; Scrol naar beneden voor de tankstations in de buurt; Of zoek op een locatie voor tankstations verder weg; De laagste benzineprijzen zijn zichtbaar bij ieder tankstation.

De tankstations in de buurt wordt automatisch gefilterd op volgorde van prijs. Zo zie je het tankstation met de laagste benzineprijzen als eerste, de duurste tankstations worden als laatste weergegeven. In de app zie je op deze manier in één oogopslag waar je goedkoop kunt tanken. Wil je de laagste benzineprijzen in het buitenland zien? Dan moet je wel inloggen in de ANWB-applicatie. Als je dat niet wilt kun je ook Google Maps of een andere app gebruiken.

Meer over de ANWB-app

De ANWB-app toont je op een overzichtelijke manier waar je goedkoop kunt tanken. Je hebt daarbij de optie om filters toe te voegen, door op de regelaars bij de kaart te tikken. Daar kun je de verschillende soorten brandstof aantikken, die voor jou relevant zijn. Op die manier is het ook mogelijk om de goedkoopste diesel in je omgeving te vinden, of om alleen naar tankstations met Euro 95 of Super Plus 98 te zoeken.

Is je tank bijna leeg? Je kunt dan ook zoeken naar de tankstations op de kleinste afstand. Tik daarvoor op ‘Prijs’ en selecteer ‘Afstand – Oplopend’. Zo zie je precies welk tankstation het dichtst in de buurt is, zodat je zo snel mogelijk kunt tanken. De prijzen tussen de tankstations verschillen soms behoorlijk, waardoor je al snel veel geld bespaart met de ANWB-app.

Vond je deze tip over goedkoop tanken handig?